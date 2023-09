Interview mit Josef Lechner

Was ist das Erfolgsrezept des Wieselburger Stadtmarketings?

Josef Lechner: Wir sorgen mit verschiedenen Veranstaltungen und attraktiven Gewinnspielen immer für hohe Kundenfrequenz und unterstützen die Wirtschaft bei gemeinsamen Aktionen und Veranstaltungen.

Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft funktioniert besser als in anderen Städten, warum ist das so?

Lechner: Wir haben eine gegenseitige Wertschätzung und unterstützen die Betriebe mit einem eigenen Betriebsservice. Das Betriebsservice der Stadtgemeinde Wieselburg soll bestehende Unternehmen, Betriebe und wirtschaftsnahe Institutionen stärken und unterstützen, zur Vernetzung beitragen und neue Unternehmen bestmöglich in die Wirtschaftsregion Wieselburg integrieren. Wieselburg bietet mit all seiner Vielfalt in den Bereichen Unternehmertum, F&E, Bildung, Gesundheit, Innovation sowie Vernetzung und Ideenvielfalt einen optimalen Nährboden für eine ökologisch-, ökonomisch- und sozial- nachhaltige Wirtschaft.

Die Zielsetzung 2021, Kunden vermehrt zum Einkaufen und Genießen nach Wieselburg zu bringen, neue Investoren und Betriebe zu gewinnen und attraktive Rahmenbedingungen für Unternehmensgründer zu schaffen, war klar. Was davon konnte umgesetzt werden?

Lechner: Mit „Gründung findet Stadt“ haben sieben Neugründer in den letzten Jahren Leerstände in Wieselburg besetzt. Weiters haben wir unsere Wirtschaftsförderung seitens der Stadtgemeinde Wieselburg 2022 neu adaptiert. 2023 haben wir das Betriebsservice installiert und mit Frau Margarethe Bewersdorff als absolute Fachkraft und Kennerin der Gründerszene besetzen können. Stadtmarketing und Betriebsservice arbeiten sehr eng zusammen und gemeinsam sind wir ständig bemüht, Wieselburg attraktiv für Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch für Kundinnen und Kunden, zu halten und zu gestalten.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Lechner: Wieselburg als die Einkaufs- und Genussstadt im Mostviertel noch stärker zu bewerben. Unsere, Gott sei Dank, wenigen Leerstände bald wieder zu füllen. Mit unseren Veranstaltungen vom Stadtmarketing, wie etwa der Autoherbst, Hallenverkauf, Schnäppchenjagd und auch das Mitwirken beim Wieselburger Advent - auf Wieselburg aufmerksam machen, viele Interessenten damit zu bewegen, nach Wieselburg zu kommen, um das vielfältige und breite Angebot der Stadt kennen und schätzen zu lernen. Getreu unserem Slogan - WIESELBURG – MEHR VOM LEBEN!!!