Ein neuer Blickwinkel auf das Amstettner Stadtzentrum ist nicht das einzige, was das City Center Amstetten aktuell seinen Besuchern zu bieten hat. Auf der Dachterrasse vom neuen Caffe Momento plaudern wir mit Centerleiter Hannes Grubner.

Herr Grubner, wir sitzen hier im ersten Freiluft-Gastgarten des CCA. Unter uns die Waidhofner Straße, vor uns eine interessante Perspektive. Wie froh sind Sie über diese Neuerung?

Hannes Grubner: Ein Lokal mit Gastgarten war schon immer mein großer Wunsch fürs Center. Dass die Planungsphase dann in den Corona-Schließungen gemündet hat, war ein Zufall, den wir aber zeitlich gut nutzen konnten. Mittlerweile ist das Lokal schon zum Lieblingsplatz vieler Besucher geworden.

Das Team um Geschäftsführer Aoaad Eyob und Andrea Staudinger hat ein tolles Angebot, das neben klassischen Kaffeehaus-Spezialitäten, Riesenhuber-Mehlspeisen, eine kleine Imbisskarte, Roma-Eis und interessante Frühstücksangebote beinhaltet. Und wie mir beide versichert haben, stehen sie mit ihren Ideen erst am Anfang.

Die Pandemie hat dem Handel zuletzt keine rosigen Zeiten beschert. Im Center ist derzeit aber ordentlich viel Betrieb. Wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Entwicklung?

Hannes Grubner: Die vergangenen Monate sind natürlich auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. Erfreulicherweise haben wir in den Lockdown-Monaten aber sogar Shops eröffnen können, die allesamt sehr gut funktionieren. Das Team der Fussl Modestraße ist beispielsweise sehr zufrieden. Ebenso die Betreiber vom Concept-Store KULT.

Dazu orte ich bei vielen Gesprächen mit unseren Mietern eine große Zuversicht, die wir seitens der Centerleitung durch einige Änderungen und Neuerungen unterstützen wollen.

Sind neue Shops zu erwarten?

Grubner: Wir haben zuletzt interessante Anfragen bekommen und führen auch konkrete Verhandlungen. Wenn alles gut läuft, sind unsere Shop-Flächen bald fast zur Gänze vermietet. Damit wir die Bedürfnisse unserer Kunden noch besser erfüllen, haben wir zuletzt auch eine große Kundenbefragung gemacht. Darauf aufbauend werden wir das Center in den kommenden Monaten weiter entwickeln.

Das klingt ja erfolgversprechend. Konkrete Namen können Sie uns nicht nennen?

Grubner: Da muss ich leider um Verständnis bitten, dass wir vor der Vertragsunterzeichnung keine Auskünfte geben. Fakt ist, dass wir alle Zielgruppen bedienen wollen – Qualitätsanbieter und Diskonter. Damit liegen wir gut im Trend.

Anders gefragt: Gibt es Wunschkandidaten, die Sie gerne im Center haben würden?

Grubner: Ich mache keinen Hehl draus, dass ich gerne einen klassischen Wirt hätte – mit traditioneller Mostviertler Küche, einem Mittagsmenü und so weiter. Die Rahmenbedingungen sind jedenfalls gut: Im Center arbeiten rund 250 Menschen und trotz der Corona Pandemie zählen wir derzeit eine durchschnittliche Tagesfrequenz von 8.000 Besuchern. An Spitzentagen sind es sogar bis zu 17.000. Wenn also jemand Interesse hat, würde mich das sehr freuen.

Noch ein Wort zu Corona: Das CCA hat bislang ja vorbildlich die Testangebote der Bunderegierung umgesetzt. Bleibt es dabei?

Grubner: In jedem Fall – wir bauen das Angebot sogar aus. Neben den kostenlosen Antigentests, die wir täglich von 10 bis 16 Uhr ohne Anmeldung durchführen, führen wir nun auch gratis PCR Tests durch. Das sind wir der Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter verpflichtet.