„Aktien-Quote muss rauf!“

„Es tut gut, in diesen Zeiten so viel Positives mitzunehmen!“ Mit seinem Schlusssatz nach dem ENJOY INVEST DINNER & MONEYTALK sprach Raiffeisen-Geschäftsleiter Franz Fischl am 5. Oktober den über 100 Gästen im Schlosshotel Zeillern aus der Seele.

Das Raiffeisen Private Banking-Team der Region Amstetten um Prok. Mag. Dietmar Janovec betrat mit dem neuen, exklusiven Event-Format neues Terrain und traf damit genau den Nerv seiner Kunden. „Wir wollen Raum schaffen für Information, Austausch und Genuss“, so der neue Abteilungsleiter.

Und so war es auch. Nach den Grußworten von Georg Soustal machten zwei Top-Vortragende, Valentin Hofstätter, Leiter Regionale Bankenbetreuung Österreich bei Raiffeisen Capital Management, und Markus Sevcik, Executive Director bei J.P. Morgan Asset Management, mit spannenden Vorträgen Mut zu Investitionsentscheidungen. Sie stellten dazu viele Vergleiche mit der Vergangenheit an und räumten anschaulich mit weitverbreiteten Irrtümern auf.

Hofstätter, indem er die Chancen einer Rezession im Hinblick auf die Aktienmärkte und deren kontinuierliches Wachstum analysierte.

Sevcik, mit einem starken Fokus auf das Thema Inflation, und wie diese, im Verhältnis zu den Sparzinsen, in den vergangenen 50 Jahren ein Plusgeber für die Märkte.

Das gemeinsame Credo der Finanzprofis: „Die Aktienquote in Österreich muss rauf! Wir vernichten sonst wertvolles Kapital! Denn eines ist sicher: Langfristig geht es immer bergauf!“

Kulinarische Weltreise, „feine Klangfarben“

Der informative Teil war die eine Hälfte des Event-Konzepts. Das gemütlich-genussvolle Netzwerken der andere. So entführten Dietmar Janovec und sein Private Banking-Team die geladenen Gäste auf eine kulinarische Weltreise, für die das Schlossrestaurant-Team von Annemarie Preuer als Reiseleiter fungierten.

Zum Abrunden gab es ausgesuchte österreichische Spitzenweine von Rudi Kneissl und Musik der Mostviertler Band Duado – das Quartett um Johannes Peham und Markus Wolf!

Das Fazit des gelungenen Abends brachte Moderator und Mentalcoach Georg Soustal bereits zu Beginn der Veranstaltung auf den Punkt: „Wir müssen mehr Freude am Investieren finden, jetzt erst recht, denn die Gewinner von Morgen entscheiden sich heute!“