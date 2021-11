Voll getankt mit sportlicher Energie kommt Walter Dorninger (44) vom Men´s-Health-Camp in Spanien zum Hallo! Mostviertel-Gespräch. Eine Woche Sport bei professionellem Coaching wollte sich der Aschbacher Unternehmer noch einmal gönnen. „Es war ein Weihnachtsgeschenk meiner Frau und gehört schon seit Jahren zum traditionellen Ritual“, so Dorninger, der heuer einen eigenen Triathlon & Bewegungsverein gegründet hat.

„Ironman kann jeder, der intensiv trainiert und sich viel Zeit nimmt“, lässt der zweifache Familienvater in Bezug auf den weltberühmten Ironman aufhorchen. Der älteste Bewerb seiner Art führt über die Langdistanz mit 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen.

Dorninger spricht dabei aus eigener Erfahrung, hat er doch erst 2013 nach einem radikalen Schnitt in seinem Leben mit dem Ausdauer-Sport begonnen. „Ich habe damals einen Super-Job im internationalen Management an den Nagel gehängt und mich mehr auf mich selbst konzentriert!“

Fast 100 Kilogramm auf den Rippen waren dem ehemaligen Jugendsportler deutlich zu viel. Mit viel persönlichem Training, regelmäßigen Camps und digitalen „Helferleins“ (u.a. runtastic-App) hat sich Dorninger rasch unter die besten fünf Prozent seiner Altersgruppe gearbeitet. Dass er in seiner Spitzenzeit auch mehr als 20 Kilogramm abnehmen konnte, war ganz nach dem Geschmack des ehrgeizigen Mostviertlers. „Ich wollte Ziele erreichen, für mein Alter konkurrenzfähig sein aber vor allem Spaß an der Sache haben“, bringt er seine Motivation für 10 bis 15 Trainingsstunden pro Woche auf den Punkt.

Engagement im eigenen Verein

Heute beschränkt sich Walter Dorninger auf lokale Bewerbe, für die er weiter fit bleibt. Seine Wettkampf-Leidenschaft steckt er - zusammen mit Gattin Susanne – in das „M.A.N.D.U. Wildalp-Sportteam“, wo das Ehepaar dem lokalen Nachwuchs im Ausdauersport unter die Arme greifen möchte.

Drei Jugendliche wollen sie auf ihrem Weg an die Spitze begleiten. Zwei Teamplätze sind bereits besetzt – mit Christoph Pölzgutter und Tilen Dorninger (16), dem jüngeren der beiden sportlichen Söhne im eigenen Haus. Eine Position ist noch frei – idealerweise für eine Sportlerin.

Gecoacht wird das Team von Sportwissenschafter Benjamin Schmidradler. „Wir wollen Eltern sein und nicht Trainer“, ist Dorninger wichtig. „Uns geht es vorrangig darum, dass sich die jungen Leute auf ihren Sport konzentrieren können. Wir nehmen ihnen dafür alle notwendigen Pflichtübungen ab und unterstützen sie finanziell ebenso wie mit Trainingsmaterial, Kleidung etc!“

Rund um das Team haben die Dorningers vergangenen Mai den Triathlon & Bewegungsverein ins Leben gerufen – erklärtes Ziel: Freude an der Bewegung! „Wir wollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Region völlig ohne Mitgliedszwänge zu Sport im Alltag motivieren. Eintrittsgebühr ist ein Dressenpaket. Alles andere soll in der Gemeinschaft entstehen“, umreißt Dorninger die Ziele. „Wenn wir als Gruppe bei einem Volkslauf antreten, ist das super, aber sicher nicht der einzige Plan. Mir persönlich macht das Training genau so viel Freude wie der Wettbewerb! Erfolgreiche Sportler sind meist auch im Leben auf der Siegerstraße“, ist Dorninger überzeugt.

Erfolgreich im Berufsleben

Dass Sport auch abseits der Gesundheit positive Auswirkungen auf ein glückliches Leben hat, liegt für Dorninger auf der Hand. Er zieht dafür die eigene Laufbahn als Beispiel heran: „Nach der Matura am Francisco-Josephinum habe ich es mit viel Einsatz zu Spitzenpositionen im Lebensmittelbereich geschafft. Heute nutze ich die Erfahrungen in meiner eigenen Firma.“

So agiert Dorninger seit 2018 als Geschäftsführer der Firma Wildalp, einem Unternehmen, das Wasser aus dem Herzen der steirischen Alpen abfüllt und als Premium-Marke weltweit vertreibt.

„Wildalp ist eine Marke im Premium-Segment, mit der wir vor allem in Rußland, China, Südkorea, Deutschland und im arabischen Raum erfolgreich sind. Unser Produkt ist zu 100% Naturwasser, ohne Zusätze“, erklärt er. „Aus einer intakten Natur entsprungen, ist es einzigartig ausgewogen mineralisiert, hat einen hohen natürlichen Sauerstoffanteil, wenig Natriumgehalt und ist damit der Inbegriff für ein erfrischendes und natürliches Quellwasser!“

Besonders gefragt ist Wildalp-Wasser für die Zubereitung von Babynahrung. Viele Kunden gönnen sich Qualität aus den markanten 1-Liter-Gebinden (gibt es auch in kompostierbarer Ausführung) als Lebenselixier für jeden Tag. Dafür gibt es im Onlineshop oder bei my-product auch 19-Liter-Gallonen. Direkte Bezugsquellen für Wildalp-Wasser sind der Bio-Fachhandel, unter anderem Reformhaus Martin.

neu: „M.A.N.D.U. Fitnessclub“ Haag

Die zweite Firma im Hause Dorninger liegt in den bewährten Händen von Gattin Susanne. Die Spezialistin für hocheffizientes EMS-Ganzköper-Training betreibt seit Jahren ein M.A.N.D.U.-Studio Stadt Haag, das derzeit gerade um ein klassisches Fitness-Studio erweitert wird. In einem ehemaligen Lokal in der Linzer Straße 1 laufen gerade die finalen Arbeiten. „Wenn alles nach Plan läuft, wollen wir den M.A.N.D.U.-Fitness-CLUB noch im Dezember eröffnen“, freuen sich beide Dorningers.

MANDU-WILDALP-SPORTTEAM, OLIVER GRATZER

Information:

Tel. 0676/5293760

E-Mail: stadthaag@mandu.at