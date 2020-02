Die IVM-Gruppe steht vor einer weiteren Expansion. Vor wenigen Tagen habe man einen Vertrag zum Erwerb des Versicherungmaklerbüros Leibetseder unterschrieben, teile geschäftsführender Gesellschafter Alois Schoder mit. Er freue sich, dass Bernhard Leibetseder das Wohl seiner Klientinnen und Klienten künftig in seine Hände legt.

Für eine geordnete, sehr gute Nachfolge ist gesorgt: Der zertifizierte Versicherungsmakler IVM-Innovatives Versicherungs Management GmbH, vertreten durch geschäftsführenden Gesellschafter Alois Schoder, aus St. Valentin wird das Maklerbüro Leibetseder am Marktplatz Altenfelden übernehmen. Der Standort im oberen Mühlviertel wird weiterhin beibehalten und somit vergrößert sich das Netz an Servicecentern auf sieben Standorte (St. Valentin, Wien, Linz, Altenfelden). Individuelle Kundenberatung steht bei IVM an erster Stelle. Durch die Firmenübernahme stehen künftig sechs kompetente Versicherungsfachleute am Standort im oberen Mühlviertel Rede und Antwort.

Die IVM-Gruppe zählt zu den größten Versicherungsmaklern in Österreich und verfügt über ein Team aus 60 hochspezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. An den 7 Standorten betreut IVM rund 28.000 Kunden und verwaltet über 47.000 Verträge mit über 50 verschiedenen Produktpartnern. So wie Bernhard Leibetseder kann auch Alois Schoder auf 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche zurückblicken. Vor allem in den Bereichen Gewerbe und Landwirtschaft kann die IVM in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen kompetent beraten und das Angebot des Versicherungsbüros Leibetseder mit dessen Expertise ideal ergänzen.

IVM-Innovatives Versicherungsmanagement Ges.m.b.H.

Marktplatz 3, 4121 Altenfelden

Tel.: 07282 / 6342

service@ivm.versicherung

www.ivm.versicherung