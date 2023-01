Ja, ich will… im Schloss Rothschild feiern!

Das Schloss Rothschild mit all seinen Möglichkeiten ist Ihre individuelle, unverwechselbare Location und verspricht eine einzigartige Hochzeitsfeier: ob Sektempfang im idyllischen Ambiente des Schlosshofes, hoch oben im gläsernen Kubus mit eindrucksvollem Ausblick über die Stadt oder ein ausgelassenes Fest im und rund um den Kristallsaal.

Das einzigartige Schloss bietet den perfekten Rahmen für jede Traumhochzeit. Gepflegte Parkanlagen umgeben die altehrwürdigen Mauern. Mittendurch fließen Schwarzbach und Ybbs. Im Schwarzbachareal, nur einige Stufen vom Schloss Rothschild entfernt, liegt die grüne Oase für rauschende Feste.

Hier bei uns genießen Sie den schönsten Tag in Ihrem Leben inmitten einer traumhaften Location. Unvergessliche Momente erleben an Ihrem Hochzeitstag bei uns im Schloss Rothschild. Verliebte hören am schönsten Tag ihres Lebens das Rauschen der Ybbs, genießen die eindrucksvolle Atmosphäre im virtuosen Kristallsaal oder schweben auf einem Plateau über der grünen Lebensader der Stadt.

Das Schloss Rothschild verleitet zum Träumen und Genießen, besticht durch urbanes und gleichsam ländliches Flair. Einmal Prinzessin sein – Ihr Märchen wird bei uns wahr!

Nähere Informationen:

T +43 7442 511 470

schloss.rothschild@waidhofen.at

www.schloss-rothschild.at