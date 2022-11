Prosit 2023

Michaela Fischer, diplomierte Ehe-, Familien- u. Lebensberaterin, Regionalleiterin der Caritas Familienberatung & Psychotherapie Mostviertel, zuständig für die Beratungsstellen Amstetten, Waidhofen a. d. Ybbs, Mank, Melk u. Scheibbs

Michaela Fischer will auch 2023 mehr auf sich selbst achten. Foto: Fischer

Wie werden Sie Silvester feiern?

Michaela Fischer: Ich werde in gemütlicher Stimmung zu Hause mit meiner Familie und Freunden feiern. Es gibt für mich kaum eine bessere Art das Jahr zu beenden bzw. ins neue Jahr zu starten.

Was haben Sie im heurigen Jahr über sich gelernt?

Fischer: Ich habe bemerkt, wie oft wir Menschen nach neuen spannenden Erfahrungen suchen, immer mehr in der gleichen Zeit erledigen möchten und auch von einem Termin zum anderen hetzen. Diese Erkenntnis gab mir sehr zu denken und verhalf mir meinen Alltag stressloser zu gestalten, indem es zwischendurch Tage gibt, an welchen ich nichts plane und ich bewusst auf Dinge achte, welche mir guttun. Zu diesen Zeiten gehe ich unter anderem gerne wandern, koche mir meine Lieblingsgerichte, treffe Freundinnen und Freunde.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf das neue Jahr?

Fischer: Ich stehe dem neuen Jahr gelassen und wohlgesinnt gegenüber. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass sich innerhalb des Freundes- und Familienkreises, für 2023 bewusst mehr Zeit füreinander genommen wird. Es sind unter anderem Unternehmungen geplant, wie Spazierengehen, Wanderungen, Karten spielen oder sich einfach bei einer Tasse Kaffee auszutauschen.

Unter welchem Motto soll das kommende Jahr stehen und warum?

Fischer: Unter „Gib dir selbst die Erlaubnis, glücklich und frei zu sein.“ Leider erlebe ich allzu oft, dass sich Menschen, durch Erwartungen anderer, Lebensfreude und auch Träume nicht erfüllen, weil andere dadurch enttäuscht sein könnten. Dabei wäre es notwendig, auf sich selbst zu achten, um auch nicht auszubrennen oder wieder Energie für den Alltag zu bekommen. Reisen kann dabei eine wundervolle Art sein, um Neues zu entdecken, sich selbst zu finden und sich selbst Freude zu bereiten.

Was möchten Sie am Ende des Jahres 2023 sagen können?

Fischer: 2023 war ein tolles Jahr mit viel Zeit für wichtige Menschen, spannenden Abenteuern und Erfahrungen. Es wurde viel gelacht und gemütlich gute Bücher gelesen. Mit großer Dankbarkeit verabschiede ich mich vom alten Jahr und wünsche allen einen entspannten und liebevollen Start ins neue Jahr!

Susanne Leitner-Posch, diplomierte Sozialarbeiterin u. Geschäftsführerin des gemeinnützigen Beschäftigungsprojekts unida-services Amstetten

Susanne Leitner-Posch wird Silvester bei einem Spieleabend mit Freunden feiern. Foto: Leitner-Posch



Wie werden Sie Silvester feiern?

Susanne Leitner-Posch: Ich plane einen Spieleabend mit Freunden. Wir kochen gemeinsam, essen fein und danach werden Gesellschaftsspiele gespielt. Da vergeht die Zeit im Flug und wir stoßen aufs Neue Jahr an. Wenn sich die Raketenschießerei beruhigt hat, auf die ich am liebsten verzichten würde, verabschieden wir uns voneinander und gehen zu Bett

Was haben Sie im heurigen Jahr über sich gelernt?

Leitner-Posch: Die Veränderungen in der Welt haben mich veranlasst, achtsamer mit den Medium Fernsehen umzugehen. Ich schaue keine Nachrichten, Krimis und Thriller mehr, sondern Sendungen, die unterhaltsam sind und mich gut schlafen lassen.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf das neue Jahr?

Leitner-Posch: Ich freue mich auf das neue Kalenderjahr! Ich habe das Vertrauen, dass ich den Herausforderungen des Lebens, wie bisher, gut gewachsen bin. Letztlich hat jede Entwicklung ihren Sinn.

Unter welchem Motto soll das kommende Jahr stehen und warum?

Leitner-Posch: Ich wünsche mir, dass das neue Jahr unter dem Motto „Zusammenhalt“ steht. Wir alle können die Herausforderungen an uns nur gemeinsam lösen. Wenn wir aufeinander zugehen, einander in aller Verschiedenheit wertschätzen und ehrlich für die gemeinsamen Ziele zusammenarbeiten kann uns das gelingen. Humor und positive Lebenseinstellung sind dafür gute Eckpfeiler.

Was möchten Sie am Ende des Jahres 2023 sagen können?

Leitner-Posch: Dass ich viele lustige Stunden in angenehmer Gesellschaft verbracht habe. Ich wünsche mir auch, dass ich in meiner Arbeit meinen Beitrag leiste, damit sich Frauen beruflich weiterentwickeln und sich entfalten können. Außerdem möchte ich sagen können, dass ich für meine Familie ein guter Rückhalt war.

Augustin Reichenvater, Leiter der WKO NÖ-Bezirksstelle Scheibbs

Augustin Reichenvater wünscht sich für 2023 ein friedliches Miteinander. Foto: Tanja Wagner

Wie werden Sie Silvester feiern?

Augustin Reichenvater: Silvester ist seit über 25 Jahren für mich als Ehemann besonders speziell, da meine Frau als Neujahrsbaby am 1. Jänner Geburtstag hat und wir somit nach den Neujahrswünschen direkt zu den Geburtstagsgratulationen übergehen. So feiern wir Silvester auch im Familien- und Freundeskreis. Für 2022 haben wir zwar noch keine konkreten Pläne, aber auf jeden Fall dazu gehören bei uns gutes Essen, Gesellschaftsspiele, das Glockengeläut der Pummerin und der Tanz ins neue Jahr zum Donauwalzer.

Was haben Sie im heurigen Jahr über sich gelernt?

Reichenvater: Sich zu erkennen ist ein lebenslanger und wichtiger Prozess, den bei mir besonders meine beiden tollen Töchter vorantreiben. Deren Entwicklung von Jugendlichen zu jungen Erwachsenen bringt - wie jeder Lebensabschnitt generell - auch für mich wieder neue Sichtweisen. Meine Stichworte dazu lauten Ruhe und Gelassenheit: Das ist nicht nur gesünder, sondern trägt auch in allen - privaten wie beruflichen - Lebensbereichen zu besseren Entscheidungen und Lösungsansätzen bei. Damit lässt sich auch viel besser überblicken, wer in welcher Situation wofür verantwortlich ist.

Mit welchem Gefühl blicken Sie auf das neue Jahr?

Reichenvater: 2022 war politisch, wirtschaftlich und persönlich mehr als herausfordernd. Meine Gefühle für 2023 sind daher vorsichtig optimistisch, dass das neue Jahr ein wenig Entspannung und Verbesserung für uns alle bringt beziehungsweise bringen soll. Das betrifft nicht nur die Stabilisierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sondern damit auch die Sicherung unseres Wirtschaftsstandortes sowie unseres Wohlstands und Lebensstandards.

Unter welchem Motto soll das kommende Jahr stehen und warum?

Reichenvater: Was ich mir jedes Jahr wünsche, liegt mir heuer besonders stark am Herzen - für unsere Mitglieder, für die Region und für alle Menschen, besonders wenn sie von Krieg betroffen sind - nämlich ein friedliches Miteinander. Und ergänzend, gleichsam als Rat für die Zukunft will ich den Sinnspruch hinzufügen, dass wir die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern nur von unseren Kindern geliehen haben.

Was möchten Sie am Ende des Jahres 2023 sagen können?

Reichenvater: Das war ein erfolgreiches, tolles Jahr, und ich freue mich darauf, dass es 2024 weiter bergauf geht!

Gerhard Ziskovsky, Altphilologe und Historiker aus Neuhofen a. d. Ybbs

Ein ruhiges, nachdenkliches Silvester wird es bei Gerhard Ziskovsky geben. Foto: Ziskovsky

Wie werden Sie Silvester feiern?

Gerhard Ziskovsky: Gerade zum Jahreswechsel finde ich es angebracht, in Solidarität mit vielen, deren Feier, wenn überhaupt aufgrund existenzieller Sorgen eher bescheiden ausfallen wird, Silvester ruhig, nachdenklich, naturbezogen, aber wie immer erwartungsvoll zu verbringen.

Was haben Sie im heurigen Jahr über sich gelernt?

Ziskovsky: Als politisch denkender Mensch stehe ich gegen Ende des Jahres vor einer neuen Situation: Vorstellungen, Wünsche, Optionen, aber auch Sehnsüchte müssen zum ersten Mal nach langer Zeit aufgrund der multiplen Krisensituation wesentlich zurückgeschraubt werden. Trotzdem sollen der Weg nach vorne und die Balance nicht verlassen und Unsicherheit und Zweifel möglichst in Zuversicht übergehen. Der beschämende Eindruck, dass im Inneren der als gefestigt geglaubten Demokratie vieles verdeckt, missbräuchlich im Eigeninteresse ausgenützt und aus Macht- und Geldgier oberflächlich agiert wird, wird durch entsprechende Aussagen und sonstige Belege aufgezeigt, ist bisher unvorstellbar gewesen und jetzt unerträglich.

Unter welchem Motto soll das kommende Jahr stehen und warum?

Ziskovsky: Ich hoffe auf eine Art von Befreiungsschlag, der Erlösung vom täglichen Mitleiden des in den Nachrichten gezeigten Alltagsschicksals von Menschen, denen ihr Recht auf Leben genommen wird sowie das Verschwinden der Ohnmachtsgefühle und der Empörung, die aufgrund des verbrecherischen Agierens eines Einzelnen immer noch möglich sind. Es war bisher unvorstellbar, dass sich Bilder, Eindrücke, Aussagen, wie sie aus dem Zweiten Weltkrieg bekannt sind, innerhalb des Friedensprojekts Europa vergleichbar wiederholen. Folgende Parameter sind daher anzulegen und auch zu evaluieren: Um mit der offenen Gesellschaft, die seit längerer Zeit immer mehr von vielen Seiten - u. a. Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen - bedroht wird, gegen aufkeimende geschlossene Systeme mit scheindemokratischen Verhältnissen und autoritären Strukturen anzukämpfen, sind finanziell entsprechend gesicherte, universitäre Grundlagenforschung, ungehinderter investigativer Journalismus, kritischer Kulturbetrieb, ein Bildungssystem, das die in jedem Menschen vorhandene individuelle Kreativität fördert, die Fähigkeit, permanentes Lügenpotenzial des Marktes zu durchschauen und offenzulegen, zu ermöglichen.

Was möchten Sie am Ende des Jahres 2023 sagen können?

Ziskovsky: Zurückblickend ist für mich immer vorausblickend: Wenn nur wenige Aspekte des vorher Gesagten zum Besseren geführt werden, würde dies am Ende des Jahres 2023 meinen abwartenden Optimismus bestätigen, weil sich ein Hoffnungsschimmer für guten Willen und somit Änderungs- und Reformbereitschaft auftut. Moralische Verpflichtung, Empathie, Solidarität und vielleicht sogar Herzenswärme sollten ihren illusionären Status verlieren.