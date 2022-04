Ein Jahr Blechwerk-Jandl

„Es hätte nicht besser laufen können. Die Übernahme sowie die Zusammenführung unserer beiden Teams und unserer Kunden hat sich super entwickelt!“ Sehr zufrieden ziehen Romeo Schachenhofer und Ferdinand Jandl nach einem Jahr „Karrosseriefachbetrieb Blechwerk-Jandl“ Bilanz.

Jandl, der nächstes Jahr das 50-Jahr-Jubiläum seines Gewerbescheins feiert, und Schachenhofer, der 2017 den Weg in die Selbstständigkeit eingeschlagen hat, beschäftigen am Standort Ardagger acht Mitarbeiter. Der Meisterbetrieb ist für seine höchste Qualität und Professionalität bekannt.

Foto: zVg

„Die Arbeit macht uns einfach Spaß“, spielt Schachenhofer auf sein erstklassiges Team und das breite Portfolio an, das in erster Linie auf klassischen Spengler- und Lackiererarbeiten aufbaut – inklusive aller modernen Klebetechniken. Angeboten werden aber auch Bereiche wie Windschutzscheibenreparaturen, Hagelschädenreparaturen, Sonderlackierungen und vieles mehr.

Schachenhofer: „Unser großes Plus: Wir beraten direkt am Fahrzeug und rechnen im Falle eines Falles auch direkt mit den Versicherungen ab!“

Foto: HANS SCHODER

Neben der leidenschaftlichen Arbeit an Autos – vom Neuwagen bis zum Oldtimer – ist die Fachwerkstätte auch Partner für Industrielackierungen.

Was sich der sympathische Firmenchef zum vollständigen Glück noch wünscht, sind zusätzliche Hände, die mit anpacken wollen. „Eine Fachkraft und einen Lehrling für Karosseriebautechnik würden wir sofort einstellen“, hofft er auf Zuwachs. „Wir haben eine moderne Werkstatt, ein Super-Team und können Nachwuchskräften bestes Know-how von erfahrenen Profis bieten!“

Detail am Rande: Sollte man nur den Glanz seines Autos auf Vordermann bringen wollen, so bietet der Fachbetriebe Top-Wäschen (jetzt zum Aktionspreis schon ab 5.90 Euro) sowie alles für die Lackaufbereitung, bis hin zur professionellen Politur in der Werkstatt!