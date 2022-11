Jetzt Konto schenken

Verlässlicher Partner. Das Leben bietet viele Chancen und Möglichkeiten, stellt aber immer wieder Anforderungen, die es zu meistern gibt. Auch der verantwortungsvolle Umgang mit Geld will gelernt sein. Dabei unterstützen wir junge Menschen gerne. Wir sind nicht nur Bank, wir sind Begleiter – und zwar der richtige Begleiter in jeder Lebensphase. Das Raiffeisen Jugendkonto inklusive Raiffeisen Club-Mitgliedschaft eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten und Vorteile.

Ein Konto für jedes Alter. Kinder und Jugendliche brauchen heute ihre Freiheiten, wollen selbstständig und unabhängig sein. Und sie wollen ihr eigenes Konto. Raiffeisen hat Konten, die mitwachsen – immer ganz genau auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt. Das Taschengeld, der Zuschuss von Opa und Oma, der kleine „Zuverdienst“ für das Rasenmähen in Tantes Garten oder später das erste echte „Einkommen“ vom Ferialjob – all das ist am besten auf den Kinder- und Jugendkonten von Raiffeisen aufgehoben. Für die Kinder bedeutet das eigene Konto aber auch einen wichtigen Schritt in eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Wichtig ist, dass das Konto anpassungsfähig ist, denn die Bedürfnisse ändern sich von Jahr zu Jahr.

Mit der Mein ELBA-App und der kostenlosen Raiffeisen Club-Debitkarte immer Zugriff auf das Konto haben und gleichzeitig Zugang zu ermäßigten Tickets zu Top-Events und Konzerten und viele weitere Vorteile.

Bei Eröffnung eines neuen Jugendkontos gibt es derzeit JBL WAVE 100 TWS Headphones geschenkt. Kommen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind in Ihre Raiffeisenbank im Mostviertel. Wir beraten Sie gerne!