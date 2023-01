Jetzt wird die Traumhochzeit geplant!

Vollbild

Seit drei Jahren sind Tom und Birgit ein Paar. Zu Weihnachten 2022 stellte er seiner Herzdame die Frage aller Fragen. Sein „blonder Engel“ – so besingt er sie im gleichnamigen Song, den er für sie schrieb – sagte „Ja“. Im Frühjahr 2020 frisch verliebt vor der Kamera: Beim letzten Dreh von „Bauer sucht Frau“ funkte es zwischen Thomas und Birgit. Das war ihr allererstes Selfie zusammen! Romantik pur war am vergangenen Weihnachtsfest angesagt. Seither planen Thomas und Birgit ihre Traumhochzeit. Thomas und Birgit genießen die Zeit zu zweit am Stöcklhof.

