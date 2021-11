Johann Kropfreiter ist neuer Kulturpreisträger

Die feierliche Übergabe des Preises fand im Zuge eines hochkarätigen Konzerts des Ballot Quartetts in der Johann Pölz – Halle statt. „Ing. Johann Kropfreiter hat die Amstettner Kulturszene jahrzehntelang geprägt und vor allem den Musical Sommer Amstetten zu einem Aushängeschild in der österreichischen Theaterszene entwickelt. Er hat diesen Preis hoch verdient!“, so Bürgermeister Haberhauer.

Ing. Johann Kropfreiter, der seit 2019 im Ruhestand ist, hat in der Amstettner Kulturlandschaft seine Spuren hinterlassen. Die Johann Pölz-Halle hat sich unter seiner Führung als hochwertiges Kulturzentrum in Niederösterreich etabliert und der Musical Sommer Amstetten ist seit langem der jährliche kulturelle Höhepunkt in Amstetten, der auch weit über die Landesgrenzen hinauswirkt.

Drei Welturaufführungen, eine europäische und acht österreichische Erstaufführungen kamen unter Kropfreiters Intendanz auf die Bühne. Stars wie Drew Sarich, Pia Douwes, Uwe Kröger und viele mehr spielten in den Amstettner Shows. Bei der erfolgreichsten Produktion (Rocky Horror Show im Jahr 2019) wurden über 14.500 Karten verkauft.

Zahlreiche Produktionen gastierten nach Kropfreiters Pionierarbeit in Amstetten in renommierten Häusern. Das Raimundtheater holte sich z.B. „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ sowie „The Rocky Horror Show“. Das Stadttheater Klagenfurt übernahm „Fame“, „Footloose“ und „The Wild Party“. Das Deutsche Theater München spielte „Carmen Cubana“ und „Rockville“ – beides waren Welturaufführungen in Amstetten.

Doch auch abseits des Musicals war Kropfreiters Engagement als Geschäftsführer der AVB unermüdlich. Der Spielplan der Johann Pölz – Halle war jedes Jahr mit abwechslungsreichem und qualitätsvollem Programm für sämtliche Zielgruppen gefüllt.

Große Aufmerksamkeit widmete er vor allem auch dem jüngsten Publikum. Klassiker und aufrüttelnde Themen im Sprechtheater waren ihm dabei besonders wichtig. Auch wenn dies oft finanziell schwierig zu bewerkstelligen war, hat er es doch als seine kulturpolitische Verpflichtung gesehen, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, die Theaterwelt kennen zu lernen.

„Ich freue mich sehr, nun zu den Kulturpreisträgern der Stadtgemeinde zu zählen. Mit dieser Auszeichnung geht für mich eine lange Ära, in der ich mit Freude viel Energie für das Kulturleben der Stadt Amstetten aufgebracht habe zu Ende“, bedankt sich Ing. Johann Kropfreiter.