„Da bekomme ich Gänsehaut!“

Mit dem Smash-Hit „Cordula Grün“ schaffte JOSH. (bürgerlich Johannes Sumpich) 2019 den Durchbruch. Seither geht die Karriere des 36-jährigen gebürtigen Wieners steil bergauf. Am 24. März gastiert er in der Remise in Amstetten. Im Hallo Mostviertel erzählt er vorab schon über sich und seine Musikbegeisterung.

JOSH., 2023 wird das erste vollwertige Konzertjahr nach Corona. Wie groß ist die Vorfreude und sind die Koffer schon gepackt?

JOSH. Sehr, sehr groß. Ich bin mit meiner Band und Crew ab nächster Woche in den Tour Vorbereitungen. Da werden quasi die Koffer gepackt. Dann geht’s endlich los.

Amstetten steht am 24. März auf deinem Tourplan. Kennst du die Stadt und hast du überhaupt Zeit und Lust, deine Konzert-Schauplätze kennenzulernen?

JOSH. Ja, ich hab eigentlich immer Lust, neue Städte kennenzulernen. Leider ist es oft so stressig, dass ich keine Zeit dafür habe.

Wie darf man sich deinen Tour-Alltag vorstellen? Bist du gemeinsam mit der Band im Nightliner unterwegs?

JOSH. Ja, tatsächlich fahren wir mittlerweile oft mit einem Nightliner. Ich habe zwar mein Solo Projekt und schreibe die Songs, aber auf Tour sind wir eine Gemeinschaft und ich reise lieber mit der Band und Crew als alleine. Da fühle ich mich einfach wohler. Egal, ob Nightliner oder eiskalter 9 Sitzer Bus – so wie früher.

Foto: zVg

Welche Musiker werden dich 2023 begleiten?

JOSH. Die selben Wahnsinnigen wie die letzten Jahre auch. Ich arbeite im Studio immer wieder auch mit anderen Musikern zusammen, aber wenn wir unterwegs sind, sind wir eine Familie und leben das auch so. Wir kennen uns so gut, dass jeder den anderen so nehmen kann wie er ist. Außerdem habe ich Glück, dass die Jungs, die mit mir auf der Bühne stehen, zu den besten gehören, die wir in Österreich haben. Dieselben Musiker haben an meine Songs geglaubt und das für kein Geld auch schon gespielt.

Bald fünf Jahre ist es her, dass du dich mit „Cordula Grün“ musikalisch unsterblich gemacht hast. Wie sehr hat der Titel dein Leben verändert?

JOSH. Ich denke, der Song hat alles verändert. Mein Leben ist tatsächlich ein anderes seither. Unsterblich fühlte ich mich aber nie, ganz im Gegenteil. Ich musste erkennen, dass großer Erfolg auch große Belastungen bringen kann. Man muss sich in so einem Leben auch erst einmal zurechtfinden und lernen, wo man nein sagen sollte und wo man Pausen machen muss. Wenn es bergauf geht, wird auch die Angst größer, es zu versauen.

Könnte man von den Tantiemen einer solchen Erfolgsnummer leben, so wie es Opus mit „Live is life“ gelungen ist?

JOSH. Ich kann sehr gut von meiner Musik leben. Es ist aber ein Sammelsurium an allen Fronten. Mir gehts gut! Aber die Zeiten, in denen man von einem Hit leben konnte, sind vorbei. Mir macht das aber nichts, ich schreibe gerne Songs. So lange nicht alles, was ich mache, Müll ist, werde ich hoffentlich weiterhin gut davon leben.

Foto: zVg

Der „Song des Jahres“ ist von keinem Wiesenzelt und keinem Partysampler mehr wegzudenken. Engt dich der Erfolg ein, oder anders ausgedrückt, ist es schwer, den Fans auch einen anderen JOSH. zeigen zu können?

JOSH. Hui. Das ist wohl das heikelste Thema überhaupt. Ich versuche, es zu erklären: Ich hab von Anfang an nie auf Veranstaltungen gespielt, wo Menschen nur diesen einen Song hören wollten. Ich wollte immer den Hype um Cordula nützen, um den Menschen meine anderen Songs zu zeigen. Das ist mir mit den Jahren immer besser gelungen.

Jetzt sind bei meinen Konzerten oftmals einige tausend Menschen. Da bekomme ich natürlich Gänsehaut, wenn die eine intime Ballade mitsingen und jedes Wort kennen. Mir bedeutet es viel, dass meine Fans alles von mir hören wollen und nicht nur zwei bis drei Songs.

Cordula Grün ist ja mittlerweile unzählige Male gecovert worden. Gibt es eine Lieblingsversion und würdest du einer Version deine Zustimmung verweigern?

JOSH. Ich glaube, viele Menschen wissen nicht, wie das mit Cover-Versionen im Musikrecht ist. Eine Cover-Version ist es dann, wenn nichts am Text oder der Melodie verändert worden ist. Diese Versionen könnte ich gar nicht verhindern. Da braucht es meine Zustimmung nicht.

Für Bearbeitungen habe ich meine Zustimmung nur ganz, ganz selten gegeben. Ich kenne aber ganz sicher nur eine kleine Anzahl an Covers von dem Song. Manche will ich vielleicht auch nicht kennen.

Viele kennen dich nur als Interpreten. Dabei hast du dich längst auch als erfolgreicher Songwriter etabliert. Zum Beispiel entstammt Maite Kelly´s „Du gewinnst“ deiner Feder und zeigt einen völlig anderen JOSH. Würde dich Schlager auch reizen?

JOSH. Ich versuche, als Songwriter möglichst nahe am Künstler zu sein. Deshalb ist bei Maite Kelly dann Schlager entstanden. Weil sie das so fühlt. Für Chris Steger oder Ina Regen ist es dann Mundart Austropop, für andere dann wieder ein ganz anderer Stil.

Ich bin immer auf der Suche nach Melodien und textlichen Emotionen. Als Songwriter erzähle ich Geschichten. Wie ein Autor.

Das, was ich selber mache, ist kein Roman, es ist aus meinem Alltag. Manches von heute, manches von vor langer Zeit. Es gibt Menschen, die sich in den Songs sofort erkennen. Meine Tätigkeiten als Autor sind aber oftmals ein kleiner Rettungsanker in meinem Kopf. Dann denke ich: Wenn mich als Josh. keiner mehr hören will, dann schreibe ich halt hauptberuflich für andere. Derzeit ist das aber noch nicht der Fall. Also konzentriere ich mich hauptsächlich auf meine Sachen.

Stehst du lieber auf der Bühne oder schreibst du lieber Songs?

JOSH. Ganz schwere Frage. Da gibt’s nur die Antwort: beides. Genau die beiden Sachen sind meine absoluten Lieblinge. Hättet ihr mich nach Fotoshootings, Fernsehen etc. gefragt, wäre die Antwort leicht gewesen.

Wie komponierst du deine Lieder? Kommt zuerst die Musik oder der Text?

JOSH. Das variiert, es gibt keine generelle Regel.

Willst du mit deiner Musik Botschaften verbreiten oder die Menschen einfach gut unterhalten?

JOSH. Das eine schließt doch das andere nicht aus. Ich bin aber, das wird niemanden überraschen, kein offen politischer Sänger, keiner, der Parolen singt. Wer weiß aber schon, was die Zukunft bringt. Bei den Texten habe ich den Anspruch, immer ein gewisses Niveau zu halten und das auch nicht zu unterschreiten.

Darf man sich die Geburtsstunde eines neuen Songs mitunter auch so vorstellen, wie es im Film „Bohemian Rhapsody“ zu sehen war; Freddy Mercury mit den Queen-Musikern versammelt im Studio – mal besser gelaunt, mal schlechter; mal kreativer, mal nur zum Biertrinken.

JOSH. Bei mir ist es nicht so, dass die Songs erst im Studio mit der Band entstehen. Aber natürlich – mal geht’s besser, mal schlechter. Wir sind doch alle nur Menschen, und daher ist ein Auf und Ab im Leben nicht auf Künstler und Künstlerinnen beschränkt. Ich sage gerne: Auch die schlechten Songs müssen geschrieben werden. Die zeige ich euch halt nicht. Also da wird schon aussortiert, bevor etwas an die Öffentlichkeit gerät. Vor allem, weil doch kein Mensch nur Balladen hören will. So etwas schreibe ich viel öfter als schwungvollere Songs.

Ich hab eine Schublade voller mittelmäßiger Balladen.

Foto: CARINA ANTL

Wie wichtig sind echte Instrumente bei deinen Produktionen?

JOSH. Ich bin ein bisschen ein Nerd… wir machen so Sachen, wie einen Gitarrenverstärker um viel Geld zu kaufen, nur damit wir den Sound der 80er auf einer einzigen Gitarren-Spur richtig rüber bringen. Wir haben für das kommende Album ca. 25 verschiedene Gitarren verwendet. Haben Keyboards gekauft, die man kaum noch bekommt und so weiter und so fort. Ob das immer alles hörbar ist? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich Spaß und Freude bei meiner Arbeit habe, dann wird es gut für meine Kunst sein.

Von der ersten Idee bis zum fertigen Album ist es oft ein langer Weg. Bist du ein Perfektionist, wenn es ums Arbeiten geht?

JOSH. Oh ja. (lacht). Fragen Sie mal mein Team und meine Band.

Dazu gleich passend: Wann wird dein drittes Album auf den Markt kommen – man hört von Frühsommer? Und was dürfen sich die JOSH.-Fans darauf erwarten?

JOSH. Das Album wird voraussichtlich im September erscheinen. Und was man erwarten darf, ist schnell gesagt: Es wird Josh. geben. Ein paar neue Titel haben wir live ja auch schon vorgestellt. Auf dem Album, in den Songs, wird es also wieder eine Mischung aus Fiktion und Realität aus meinem Leben geben. Lasst euch doch überraschen.

Wird es beim Konzert in Amstetten auch schon neue Titel zu hören geben?

JOSH. Auf alle Fälle!

Du bist ein Kind der 80er Jahre. Wie sehr hat dich deine Kindheit musikalisch geprägt? Gibt es Vorbilder aus dieser Zeit?

JOSH. Ich hab‘ keine Vorbilder im klassischen Sinn. Aber Eric Clapton „Unplugged“ z.B. hat mich immens beeinflusst. Ich wollte das auch spielen können und da hieß es „üben, üben, üben“. Und so habe ich gelernt, dass ich viel erreichen kann, wenn ich mich auf etwas konzentriere. Textlich sind z.B. Element of Crime für mich Ansporn – Sven Regeners Texte sind der Maßstab, an dem ich mich orientieren möchte.

Weißt du noch, was deine erste Platte oder CD war, die du dir gekauft hast?

JOSH. Vermutlich war das eine Bravo Hits CD. Ich weiß es nimmer genau. Ich weiß noch, welche ich anfangs als Geschenk bekommen habe. The Beatles „Red“ und ein Jahr später „Blue“. Dafür werd‘ ich meinem Taufpaten immer dankbar sein.

Gibt es ein Schlüsselerlebnis, das dir den Weg zum Profimusiker geöffnet hat?

JOSH. Das kann man nicht auf ein Ereignis zurückführen. Es war vielmehr ein ständig größer werdender Wunsch und Drang, einmal von meiner Musik leben zu können.

Abgesehen von deinen eigenen Konzerten – welche Live-Show hat dich bislang am meisten beeindruckt?

JOSH. John Mayer in London.

Würdest du für eine internationale Karriere auch in einer anderen Sprache als Deutsch singen?

JOSH. Ich weiß, dass mein Englisch nicht gut genug ist, um mich textlich so auszudrücken, wie ich das auf Deutsch kann. Insofern also: Schuster, bleib bei deinem Leisten. Aber sollte man meine Songs im nicht-deutschsprachigen Ausland hören wollen, dann werde ich mich nicht dagegen wehren. Ich gebe mich allerdings nicht der Illusion hin, dass das passieren wird.

Gibt es jemanden, mit dem du gerne ein Duett aufnehmen würdest?

JOSH. John Mayer. Grundsätzlich aber muss es musikalisch einfach passen.

Du hast 2021 geheiratet, hältst dein Privatleben aber aus dem Showgeschäft heraus. Hilft dir das, um zwischen den umjubelten Momenten auf der Bühne oder vor der Kamera persönlich geerdet zu bleiben?

JOSH. Natürlich, man braucht einen Gegen- und Ruhepol zur Scheinwelt der Musikbranche.

Wärst du nicht Musiker, welcher Beruf könnte dich noch reizen?

JOSH. Bauer oder Winzer.

Was kannst du jungen Talenten raten, die sich auf eine künstlerische Reise machen wollen?

JOSH. Bleibt euch treu, lasst euch nicht entmutigen und arbeitet hart. Eigentlich ist aber nur eines wirklich wichtig: nicht aufgeben. Es kann auch nach vielen Rückschlägen noch funktionieren. Wenn man aufhört, an seine eigenen Songs zu glauben, wird man es aber nie herausfinden.

Abschließend eine Frage – weil wir es in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins auch zum Thema haben: Was bedeutet Glück für dich?

JOSH. Gesundheit. Ich musste das schmerzlich letzten Sommer erfahren. Wenn man nicht gesund ist, kann man auch kaum glücklich sein. Das weiß eh jeder. Aber wenn man dann plötzlich selbst betroffen ist, merkt man, wie wahr es ist. Materielle Dinge oder Erfolg werden dann ganz klein. Jetzt geht’s mir wieder gut, jetzt kann ich auch wieder glücklich sein.