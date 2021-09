Dunkelgraue Wolken und strömender Regen begleiteten Josie Gilits und seine Lebensfrau Brigitte Fuchsbauer auf der Fahrt zur „Sunset-Session“. Den „Himmel“ bei der Wiener Höhenstraße hatte sich der gebürtige Amstettner Bundesbahner und Musiker für das nächste seiner Akustik-Konzerte ausgesucht. Prominenter Partner beim Baumkreis: Austropop-Legende Ulli Bäer!

Warum „Sunset-Sessions“? „Meine Frau und ich lieben Sonnenuntergänge“, beginnt Gilits. „Die Sehnsucht nach Freiheit, schönen Plätzen und guten Klängen waren während des ersten Corona-Lockdowns die Geburtsstunde für die Idee. Zusammen mit einem Musikerfreund ein paar Lieder fürs Internet-Publikum aufnehmen – ganz einfach ohne Technik, mit der Gitarre und einer gut gefüllten Kühltasche!“

FOTOS: HANS SCHODER

Wir holen Ulli Bäer aus seiner Wiener Wohnung ab. Er trägt ein T-Shirt, das ihn mit Gilits zeigt. 10 Jahre stehen der Wiener und der Mostviertler schon zusammen auf der Bühne – im Duett, mit der Band Akustixxx oder anderen Formationen.

Nach einer holprigen Fahrt über das Stöckelpflaster der Höhenstraße dauert es nicht lange, bis die ersten Töne angestimmt werden, mitten auf der Wiese mit Blick auf das abendliche Wien. Böiger Wind hat mittlerweile die Regenwolken vertrieben und lässt sogar die Sonne durchblinzeln.

„Was spielen wir?“, fragt Bäer. Die Sessions laufen spontan ab. Da ist im Vorfeld nichts abgesprochen. „Der Durst und Elfie von Danzer“, antwortet Josie. Mit Wolfgang Ambros´ „Blume aus dem Gemeindebau“ war das Set komplett, und auch nach knappen 15 Minuten beim ersten Take „im Kasten“.

FOTOS: HANS SCHODER

„Die Stimmung bei diesen Terminen ist immer etwas ganz Eindrucksvolles, egal wie das Wetter ist“, unterstreicht Gilits beim abschließenden kühlen Bier. Und ehrlich gesagt, so war es auch. Gut klingende Gitarren. Ulli Bäer, der seinen größten Hit singt und spielt, als wäre er erst gestern aufgenommen worden, während ein paar Spaziergänger am Rande das Geschehen aus der Ferne beobachten.

Todesnachricht zum Interview

Kurz vor der Rückfahrt bekommt Ulli Bäer die Schocknachricht vom Tod des Rollings Stones Schlagzeugers Charly Watts. In diese Stimmung fügt sich dann das Interview mit dem 66-jährigen Musiker.

Ulli, wenn man Dich heute spielen gehört hat, kommt unweigerlich der Vergleich mit der jetzigen heimischen Musikszene auf. Wie siehst Du das neue Hoch?

Ulli Bäer: Der Austropop war nie tot. Er wurde nur viele Jahre auf Ö3 nicht gespielt. Künstler wie Seiler & Speer und Ina Regen finde ich total toll. Das ist eine eigenständige Szene, die junge Leute motiviert, wieder Musik zu machen. Wir waren Ende der 90er gezwungen, uns hauptsächlich aufs Live-Spielen zu verlegen, um unsere Platten verkaufen zu können. Also stehe ich jetzt 43 Jahre auf der Bühne, was in meinem Fall aber auch schon zum Problem wird. Ich hab nämlich das legendäre Alter erreicht: 66.

Ein Alter, das Udo Jürgens so treffend besungen hat!

Bäer: Ich liebe und verehre Jürgens. Aber das eine Lied hätte er sich sparen können. Ich sag Dir aus eigener Erfahrung: Mit 66 Jahren fängt gleich gar nichts an (lacht)! Ich raufe jeden Tag mit mir beim Aufstehen und denke, wie soll es weiter gehen? Ich muss mir die Kraft einteilen. Das geht schon auf die Substanz.

Dazu kommt die Corona-Problematik. Beim letzten Lockdown habe ich neun Monate totale Stehzeit gehabt, und jetzt weiß ich nicht, wie ich die viele Arbeit schaffen soll. Viele Jobs heißt viel Vorbereitung, viele Kilometer im Auto und viele Nachtstunden. Aber wie hat meine Mama vor zig Jahren gesagt: Ich hätte ja „was G’scheites“ lernen können! Solange es mir Spaß macht, bin ich dabei – frei nach dem Motto: Augen zu und durch!

Und Spaß macht es aber noch, oder?

Bäer: Klar. Aber wenn der Körper sagt, bis hier her und nicht weiter, dann ist Schluss mit lustig. Dazu musst Du wissen, dass ich teilweise mit einer heftigen Arthrose in der linken Hand kämpfe und oft wirklich unter schwersten Schmerzen spiele. Solange ich kann, werde ich es aber tun. Ich will gar nicht daran denken, dass es einmal nicht mehr gehen könnte. Das möchte ich eigentlich nicht erleben.

Denkst du an den Tod?

Bäer: Ganz einfach: Der Tod ist eine Tatsache. Ich habe mir im Leben nichts geschenkt und je älter du wirst, desto näher kommen die Einschläge. Aber ich sage: Der Rock ’n’ Roll hält jung!

Du hast ja praktisch mit allen Größen der heimischen Szene gearbeitet. Auf welche Projekte bist du besonders stolz?

Bäer: Zu allererst die 14 Jahre mit Georg Danzer. Mit ihm habe ich fast alle Alben eingespielt inklusive der dazugehörigen Touren. Er war mein bester Freund und es gibt keinen Tag, wo ich nicht an ihn denke. Und dann ist natürlich die wunderbare Zeit mit Austria 3 sowie unzählige Projekte mit Opus, KGB, dem Duo Mess, Rainhard Fendrich, Gert Steinbäcker oder Christian Kolonovitz und viele mehr.

Stand für dich aufgrund des neuen Austropop-Booms nie zur Diskussion, Hits wie „Der Durst“ oder „Alle Lichter“ neu aufzunehmen?

Bäer: Da gibt es sogar bald was. Ich spiele am 18. September beim Wiener Donauinselfest beim Hauptact mit Christian Kolonovits. Der schreibt ein neues Arrangement von „Alle Lichter“ für Orchester und Chor. Außerdem habe ich im April mit der großartigen Tiroler Hackbrett-Künstlerin Maria Ma eine CD aufgenommen. Die erscheint im September – erfreulicher Weise sogar als Doppel-Vinyl. Bezeichnender Titel: „Es woa schee“. Darauf sind 14 Nummern von Georg Danzer (zum 75er), eine von Hansi Dujmic und fünf von mir. Und dann haben wir vor wenigen Wochen mit WIR 4 eine Live-Doppel-CD herausgebracht, in Erinnerung an Austria 3. Mit dabei auf der CD ist auch Wolfgang Ambros, mit dem wir übrigens am 8. September am Zentralfriedhof spielen. Mit WIR 4 – wo ich den Großteil der Titel singe, zusammen mit Gary Lux – spielen wir übrigens auch am Donauinselfest.

Ambitionen als Solokünstler zu agieren hast Du keine mehr?

Bäer: Nein, mich wichtig machen, das brauch ich nicht mehr. Der Beginn der Zusammenarbeit mit Georg Danzer war für mich der Moment, wo ich draufgekommen bin, dass mir die Rolle als „Sideman“ mehr liegt. Ich spiele einfach gerne mit Leuten zusammen und halte mich lieber in der zweiten Reihe. Das ist für mich eine dankbare Aufgabe.

Wie sieht dein Verhältnis zu anderen Musikrichtungen aus? Schlager?

Bäer: Da gibt es keine Berührungsängste. Ich war von 1998 bis 2004 mit Brunner & Brunner auf Tour. Es war eine sehr lustige Zeit und für mich akzeptabel. Was ich heute nicht mehr mache, sind Hochzeiten oder Zeltfeste. Das liegt hinter mir, in meinen Anfängen als Tanzmusiker.

Spielst Du lieber vor großem oder kleinem Publikum?

Bäer: Zahlen haben mich noch nie beeindruckt. In meiner „schlimmsten Zeit“ – am Anfang meiner Karriere – sind wir zu dritt im Kremser Stadtsaal vor vier Leuten aufgetreten. Ganz nach dem Motto: Solange unten mehr Leute sitzen, als auf der Bühne, ziehen wir´s durch (lacht)! Ich bin aber auch mit Austria 3 vor 300.000 Menschen auf der Donauinsel gewesen, was natürlich ein sehr erhebendes Gefühl ist und da stellt es mir heute noch die Haare auf (zeigt auf seinen Unterarm). Da mache ich keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil. Wenn du 50 Leute vor dir hast, die vielleicht sogar mit einer Maske im Gesicht, dann musst du dir viel mehr Mühe geben, deinen Job gut zu machen.

Gibt es noch jemanden, mit dem dich eine Zusammenarbeit reizen könnte?

Bäer: Ich würde gerne mit der Ina Regen arbeiten. Das ist eine Frau, die mir von ihren Liedern her sehr, sehr gefällt.

Termine:

Uli Bäer: 18.9.: Wien, Donauinsel (WIR4 und mit Austropop-Feuerwerk mit großem Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits).

Josie Gilits: 19.9.: Steyr; 1.10.: Amstetten, Yellow-Club, zusammen mit „Quartetto Rocketto“.