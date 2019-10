„Purpurblau“ oder „Punschkrapferlviolett“ - geht es um die Titel für Musikproduktionen, haben „zwo3wir“ wohl einen besonderen Platz in der Branche. Vor 10 Jahren gegründet, sieht sich die fünfköpfige A-cappella-Band aus dem Mostviertel heute in ihrem Weg aber bestätigt, wie Tina Haberfehlner, Band-Sopran-Stimme der ersten Stunde und Band-Arrangeurin im Hallo!MOSTVIERTEL-Gespräch erzählt.

Euer aktuelles Programm heißt „Königin sein“. Euer Album „Purpurblau“. Klingt ein wenig märchenhaft.

Tina Haberfehlner: Soll es auch durchaus sein. Unsere Musik ist relativ textlastig. Wir wollen bei unseren Konzerten Geschichten erzählen und das Publikum auf eine abwechslungsreiche Reise mitnehmen. Da eignen sich Farben und Bildsprachen hervorragend.

CHRISTIAN BURGER, THOMAS TURNER, VOCAL.TOTAL

Ihr bezeichnet Euch als Band. Warum kein Chor?

Haberfehlner: Im Grunde genommen sind wir natürlich ein Chor. Wir verwenden unsere Stimmen aber vorrangig dafür, Instrumente zu imitieren. Da steht nicht ein homogener klassischer Chorsatz im Vordergrund, sondern wir versuchen unsere Titel im Stil einer Band zu interpretieren.

Gibt es bei Euren Konzerten Titel, die Ihr besonders mögt?

Haberfehlner: Das ist ganz unterschiedlich. Kommt natürlich zum einen aufs Publikum an - zum anderen auf die Interaktion auf der Bühne. Mit unseren Eigenkompositionen entführen wir das Publikum zum Beispiel gerne auf emotionale Ebenen. Mundartsongs kommen da deutlich besser an, als Hochdeutsch – selbst bei unseren vielen Freunden in der Bundesrepublik. Dann setzen wir wieder voll und ganz auf erfolgreiche Popsongs. Titel wie „Desert Rose“ von Sting oder „Angel“ von Robbie Williams funktionieren da immer.

Wer komponiert oder arrangiert bei „zwo3wir“?

Haberfehlner: Komponiert wird tatsächlich allein im stillen Kämmerlein. Das gilt in der Regel auch fürs Texten. Die Arrangements gehen überwiegend auf meine Kappe. Was aber nicht heißt, dass alles in Stein gemeißelt ist. Für Feinabstimmungen ist die Gruppe schon extrem wichtig. Ich möchte nie von mir behaupten, dass das, was ich gemacht habe, immer zu 100 Prozent richtig ist.

Wie oft steht Ihr im Proberaum bzw. auf der Bühne?

Haberfehlner: Wir proben grundsätzlich einmal pro Woche. Dabei wird zwei Stunden gesungen. Eine Stunde gehört dem Organisatorischen. Auftritte zählen wir derzeit ca. 40 pro Jahr. Das ist dann in Summe schon ganz schön viel, zumal wir ja alle im „normalen Leben“ berufstätig sind.

Habt ihr schon einmal einen Auftritt absagen müssen?

Haberfehlner (denkt nach): Wenn ich genau überlege, dann ist das in allen 10 Jahren noch nie der Fall gewesen. Klar waren sicher zwar schon alle einmal verkühlt auf der Bühne, was speziell dem einen oder anderen Stimmband sicher nicht gut getan hat. Aber absagen mussten wir noch nie. Einzig im Vorjahr haben wir Paul einmal ersetzen müssen, weil der just zu einem Auftritt Papa geworden ist.

Wie weit erstreckt sich Euer Tour-Radius?

Haberfehlner: Wir touren natürlich hauptsächlich in Österreich. Es kommen aber immer mehr Termine in Deutschland dazu. Nächstes Jahr reisen wir sogar zu einem A-Capella-Festival nach Taiwan. Dort wird dann eine englischsprachige CD produziert mit internationalen Pophits, eigenen Titeln und landestypischen Mandarin-Songs. Da freuen wir uns schon sehr.

Habt Ihr Euch schon jemals die Frage gestellt, ob Ihr Musik nicht zum Hauptberuf machen wollt?

Haberfehlner: Die Überlegungen waren natürlich schon da. Vor allem, was machen wir, wenn uns der Durchbruch gelingt? Unter dem Strich sind wir aber nicht unglücklich, dieses Luxusproblem nicht lösen zu müssen. Ich für meinen Teil habe zum Beispiel eine halbe Lehrverpflichtung am Bundesrealgymnasium Steyr und bin sehr gerne in der Schule. Der Mix aus Beruf und Hobby ist einfach perfekt und so soll es auch bleiben, zumal ich auch eine Familie und zwei Kinder habe.

Österreich kennt Euch ja unter anderem auch aus der ORF-Show „Die große Chance der Chöre“. Wie wichtig sind Euch Wettbewerbe oder Preise?

Haberfehlner: Die Fernsehsendung war schon eine große Sache für uns. Das steht außer Zweifel. Klar ist die Anerkennung der eigenen Arbeit durch eine Fachjury für jeden Musiker das Schönste – gleich nach dem Erlebnis auf der Bühne. So hat es uns auch sehr geehrt, als wir im Vorjahr beim „Vokal.Total Festival“ in Graz den Publikumspreis in der Pop-Kategorie und ein Gold-Diplom überreicht bekamen. Auch der dritte Platz beim „Vocal Champs“-Contest heuer im deutschen Sendenhorst, der „Stadt der Stimmen“ macht uns ein wenig stolz. Wir waren die einzigen Vertreter aus Österreich und dürfen uns nun über ein paar Auftritte in Deutschland freuen. Für diese neue Herausforderung werden wir uns auch organisatorisch verstärken und arbeiten mit Mario Rossori, einen ganz Großen der Branche, zusammen.

Abschließend eine Frage zu den nächsten Wochen und Monaten. Was steht am Plan bei „zwo3wir“?

Haberfehlner: Zur Zeit arbeiten wir an unserer Weihnachts-Tour, für die wir nächstes Jahr auch eine neue CD produzieren, die den blumigen Titel „Punschkrapferlviolett“ tragen wird. Darauf werden sich nicht nur Weihnachtslieder finden, sondern Nummern, die fürs ganze Jahr passen. Und dann laufen die Vorbereitungen für das neue Programm, das dann 2021 Premiere feiern wird, und eben für die Tour nach Taiwan. Fad wird uns nicht!