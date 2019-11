Andreas Wenzel bzw. Hanni Wenzel gewannen die Ski-Weltcup-Gesamtwertungen. Ingemar Stenmark holte sich die kleinen Kugeln in Slalom und Riesentorlauf. In die Zeit der großen Ski-Legenden fallen die Anfänge der Forsteralm, dem idyllischen Familien-Skigebiet in den Ybbstaler Alpen.

Franz Forster, Seniorchef der großen Schilder- und Verkehrstechnikfabrik in Waidhofen und Wintersport-Pionier war es, der dem Projekt 1979 Leben einhauchte. Mit vier, zum Teil gebrauchten Liftanlagen (zwei stammten vom benachbarten Schnabelberg) machte er für Tausende Sportbegeisterte im bevölkerungsdichten Großraum Amstetten-Steyr-Waidhofen den Traum von einer günstigen Alternative für Skilauf wahr.

Fast 60.000 Skifahrer

Vier Jahrzehnte später erfreut sich das kleine feine Familien-Skigebiet großer Beliebtheit. Fast 60.000 Gäste, darunter viele Kinder, nutzten vergangenen Winter die Angebote.

„Es war eine sensationelle Premieren-Saison für alle, die den Skisport lieben“, blickt Manfred Großberger, Geschäftsführer der Forsteralm Betreiber GmbH zurück. Zusammen mit Sport-Ginner-Chef Wolfgang Resch und der Sportunion Waidhofen/Ybbs zieht er die Fäden im Skigebiet. „Wir haben in den letzten drei Jahren einen Großteil der Technik erneuert – mit großer Hilfe der Bevölkerung/Sponsoren/Land und Gemeinden – und intensiv in die Schneesicherheit investiert“, so Großberger.

Skiabenteuer nah genug für jeden Tag

zVg Forsteralm

Voller Vorfreude auf die neue Saison ist Großberger, der heuer auch das 40-Jahr-Jubiläum seiner Skischule feiert: „Unser großes Plus ist die Nähe zu unseren Gästen. Das Winter-Naturerlebnis Forsteralm kann man ohne großen Zeitaufwand und vor allem ohne große Kosten problemlos genießen – dank Flutlicht jetzt auch bequem nach der Arbeit.“

Auch beim Après-Ski brauchen die Mostviertler Sportfreunde keine Abstriche machen. „Wer einmal die Stimmung in unseren urigen Hütten erlebt hat, oder das nächtliche Flair auf der Piste, ist mit Sicherheit begeistert. Sport und Unterhaltung fließen da für wenige Stunden zusammen“, spricht Großberger aus der Erfahrung.

Was den Betreibern sehr wichtig ist, ist der ökologische Fußabdruck, den das Skigebiet in den Ybbstaler Alpen hinterlässt.

Minimaler öko-Fussabdruck

Die modernen Beschneiungsanlagen – Maschinen-Schnee besteht nur aus Wasser und Luft – verbrauchen im gesamten Winter ungefähr das, was 20 Einfamilienhäuser an Strom benötigen. Das Wasser für die Beschneiung kommt aus zwei Speicherteichen, die über eine eigene Quelle versorgt werden und eine Saison lang eine Schneedecke sicherstellen können. Und die Energiekosten für das Flutlicht liegen dank modernster LED-Technik bei weniger als drei Euro pro Stunde.

Alles zusammen macht – auch in Anbetracht der kurzen Wegstrecken für die Besucher – ökologisch und ökonomisch Sinn und sorgt für nachhaltiges Sportvergnügen.

Drei Feiertage im Jänner 2020

Das Fest zum 40-Jahr-Jubiläum feiert die Forsteralm von 24. bis 26. Jänner 2020. Mit stark ermäßigten Preisen, einem unterhaltsamen Rahmenprogramm und einigen Überraschungen will die Forsteralm ein Zeichen setzen.

Wir freuen uns schon riesig und wünschen uns nur, dass der Wettergott ein Forsteralm-Freund ist“, laden Resch, Großberger und die Sportunion Waidhofen schon jetzt herzlich ein.