Erfolgreich unterwegs auf dem Holzweg – und das seit 25 Jahren

Seit 25 Jahren lockt das Mendlingtal alljährlich tausende Besucher an. Heuer im Jubiläumsjahr hält der 3,5 Kilometer lange Themenweg mit dem Prädikat „Top Ausflugsziel“ viele weitere Attraktionen für die Besucher bereit.

Wenn man neben der Kassa 1 startet, können im alten Schmiedegesellenhaus mit seiner originalen „Rauchkuchl“ die Lebensumstände der Schmiedegesellen und Holzknechte nachempfunden werden. In diesem Bereich stehen auch eine betriebstaugliche Venezianer-Brettersäge und eine Schmiede.

Neben wildromantischen Schluchten und idyllischen Auwäldern führt die Route stellenweise über verschlungene Bachläufe. Die wieder errichtete Mendlingtalbachklause staut einen kleinen Triftsee auf, dessen Stauwasser für die Holztrift benötigt wird.

Die spektakuläre Triftanlage findet man in der ersten von drei engen und bizarr ausgewaschenen Schluchten. Zwischen den Schluchtabschnitten in den kleinen Talbecken überraschen wahre Naturparadiese mit einer vielfältigen Pflanzenwelt in der unnachahmlichen Naturkulisse.

Auf Zeitreise

Danach entdecken die Erlebniswelt-Gäste eine große Quelle mit einer aus dem vorigen Jahrhundert stammenden funktionstüchtigen Mühle.

In der ehemaligen Holzknechtsiedlung Hof wartet auf die Besucher ein Hammerherrenhaus, das nach der Wanderung mit bodenständigen Köstlichkeiten aufwartet. Direkt beim Gasthaus befindet sich ein Kinderspielplatz.

Die Strecke führt über zahlreiche Stufen und ist deshalb nicht kinderwagen- bzw. rollstuhlgerecht.

Auch die Entstehungsgeschichte dieses Ausflugsziels, das 2014 zu einem der schönsten Platz Österreichs gekürt wurde (Landessieger Top 9 Plätze – 9 Schätze) ist außergewöhnlich. Um dieses Naturjuwel touristisch zu erschließen, mussten Brücken, Stege und Wege angelegt werden, unter der Berücksichtigung eine schöne Trassen-und Wegführung für die Besucher zu gestalten, die auch einer hoher Wasserführung standhält und bei reißenden Fluten ein besonderes Naturschauspiel bietet. „Wir arbeiten wie vor 100 Jahren, da die Steige und Brücken für schwere Maschinen nicht erreichbar sind. Das Wandererlebnis auf dem „Holzweg“ wurde von Gusel Bau mit der Errichtung von Lärchenholz-Stegen und Brücken realisiert, wobei man auch mit permanenter Wartung für die Sicherheit der Ausflugsgäste aufkommt“, betont Zimmermeister und Geschäftsführer Leopold Pichler. Sicherheit hat höchste Priorität. Dafür sorgt auch Firma Reiter Felssicherung, die in Zusammenarbeit mit Geologen die Felswände mittels Seilzugang von Geröll und Bewuchs befreit.

Am 1. Mai öffnet das Mendlintal wieder seine Pforten. Heuer anlässlich des Jubiläums mit einem besondern Eventreigen für die Besucher. Die Auftaktveranstaltung dazu findet am Samstag, 6. Mai statt. „Das Mendlingtal ist eines unserer Top Ausflugsziele in der Region Ybbstaler Alpen. Nicht nur für Individualgäste, sondern auch für Gruppenausflüge besonders zu empfehlen“, lädt Herbert Zebenholzer, Geschäftsführer der Ybbstaler Alpen, herzlich ein.

TIPP: Jeden ersten Sonntag und dritten Samstag von Mai bis Oktober finden Schautriftvorführungen statt. Diese sind frei zugänglich. Treffpunkt: ist jeweils um 13.30 Uhr bei der Klaushütte (ca. Mitte des Weges).