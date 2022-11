Frisch und ungestüm

Jedes Jahr Anfang November feiert die Moststraße den „Jungspund“. Er kommt ein bisschen feiner und vielschichtiger daher als seine traditionelleren Mitbewerber „Gödnmost“ und „Godnmost“ und bezaubert durch seine hellgrün-gelbliche Farbe. Beides kommt daher, dass der „Jungspund“ aus einer balancierten Mischung verschiedener frühreifer Birnensorten hergestellt wird. Welche, das bleibt den Mostbauern selbst überlassen.

Hochwertiger Jahrgang 2022

Der heurige Jahrgang zeichnet sich durch eine hohe geschmackliche Qualität aus. Er ist dank etwas weniger Zucker in den Früchten etwas leichter und sehr fruchtig-spritzig, wie Obstbauverband-Obmann Michael Oberaigner verrät.

Die große Herausforderung für die Mostbauern war heuer die schlechte Birnenernte im Mostviertel. Weniger als 5.00 Tonnen entsprechen einem knappen Drittel eines normalen Jahres.

Natürlich darf sich nicht jeder Most „Jungspund“ nennen. Der Most wird ausschließlich von geprüften Betrieben hergestellt, die nach den Qualitätsrichtlinien des NÖ-Mostgütesiegels produzieren. Jedes Jahr wird dann noch verkostet, welcher Most zum Jungspund taugt.

Den geprüften Jungspund gibt’s ausschließlich in der 1-Liter-Originalflasche mit Jungspund-Marke auf Etikett und Schrumpfkapsel sowie einer NÖ-Mostgütesiegelprüfnummer am Rückenetikett.