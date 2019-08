Elf Jahre lang war die gelernte Uhrmacherin Lisa Fuchs beim Juwelier Hochholzer angestellt. Elf Jahre später, mit 1. Jänner des heurigen Jahres, übernahm sie die Geschäftsführung aus den Händen von Markus Schmid. Die 34-jährige Mutter von zwei Buben erinnert sich gut an ihre Anfänge zurück. Da sie sich mit ihrem Mann in der Region eine gemeinsame Zukunft aufbauen wollte, bewarb sich die gebürtige Oberösterreicherin beim Juwelier Hochholzer. „Ich wurde kurzerhand für das Weihnachtsgeschäft als Aushilfe aufgenommen. Und von da an bin ich geblieben“, blickt sie lächelnd zurück.

zVg

Seitdem legt Lisa Fuchs viel Wert auf eine fachlich kompetente, herzliche und ehrliche Betreuung ihrer Kunden. Als Geschäftsführerin hat sie sich zum Ziel gesetzt, den erfolgreichen Weg des Traditions-Juweliers weiterzugehen: „Das Geschäft soll weiter bestehen wie bisher mit unserem bewährten Team an langjährigen, erfahrenen wie auch jüngeren Mitarbeitern, die allesamt über große Fachkompetenz verfügen“, erklärt Lisa Fuchs. Insgesamt sind 13 Mitarbeiter in den beiden Hochholzer-Filialen – am Hauptplatz sowie im CCA Amstetten – beschäftigt. Es herrscht ein familiäres Arbeitsklima im generationenübergreifenden Team. Das spüren die Kunden bei jedem Besuch.

Mit neuen Ideen und Schwerpunkten möchte sie gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang Tober an der Seite, ebenfalls gelernter Uhrmacher, ihren Kunden auch noch mehr bieten. So wurde etwa das erlesene Sortiment an Schmuck und Uhren mit hochwertigen Marken wie Meister, Marco Bicego, Glashütte Original, Breitling oder Montblanc um die Marke Rado erweitert. Als neuen Service bietet Diamantgutachter Wolfgang Tober die Möglichkeit, Diamanten begutachten und bestimmen zu lassen. „In diesem Bereich zeigen wir damit größtmögliche Kompetenz und Know-how“, erklärt Tober.

zVg Wolfgang Tober

Doch nicht nur bei Diamanten, auch bei anderen Schmuckstücken hilft das Hochholzer-Team weiter, wenn es um Fragen zu Echtheit und Wertigkeit geht. „Es kommen immer wieder Kunden zu uns mit altem Schmuck. Den schauen wir uns natürlich auch gerne an“, sagt Lisa Fuchs.

Darüber hinaus verfügt das Juwelierfachgeschäft Hochholzer über eine hauseigene Werkstatt, zertifiziert für alle gängigen Uhrmarken wie zum Beispiel Glashütte Original, Breitling, Omega, Rado, Tissot und viele mehr. „Des Weiteren bieten wir Uhren und Schmuckreparaturen aller Art an. Im Schmuckbereich wird die individuelle Anfertigung von Schmuckstücken immer gefragter, auch hier gehen wir mit viel Erfahrung und Kompetenz auf die Kundenwünsche ein“, berichtet die Geschäftsführerin.

Eine weitere Innovation, die Trauring-Woche, fand heuer im Frühjahr erstmals in den Räumlichkeiten des Juweliers am Hauptplatz statt. „Dabei wurde eine große Kollektion von Meister-Eheringen ausgestellt. Die Woche wurde sehr gut angenommen und soll sich in unserem Geschäft auf jeden Fall etablieren“, verrät die Geschäftsführerin, die gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in Winklarn lebt. Und auch das nächste Highlight steht schon an: Die Rado-Ausstellung von

27. September bis 12. Oktober bei Hochholzer.