Ihr barrierefreies und pflegeleichtes Bad

Optimieren Sie Ihr Badezimmer zu Ihrer Sicherheit

Ein barrierefreies Bad ist sowohl für ältere Generationen als auch für die Kleinsten ein großer Gewinn. Unfälle und Stürze auf nassen, glatten Böden, über Wanneneinstiege oder Duschstufen passieren in jedem Alter und können schwere Folgen haben. Wenn Sie ein barrierefreies Bad wollen, sprechen Sie am besten mit Ihrem erfahrenen Badsanierer Karl-Heinz Kaltenbach.

Er und sein Profi-Team beraten Sie gerne persönlich und unverbindlich, planen gemeinsam mit Ihnen Ihre individuellen Badlösungen und setzen diese professionell und in Rekordzeit um. Auch bei Förderansuchen, die z.B. bei bestimmten Pflegestufen beantragt werden können, bekommen Sie gerne Unterstützung. Mit bisher ca. 1.000 erfolgreich abgeschlossenen Badprojekten zählt Fa. Kaltenbach aus Rosenau zu den absoluten Spezialisten unserer Region!

Helfende Accessoires, die robust & schön sind

Die Marke Erlau z.B. ist bekannt für Ihre barrierefreien Badausstattungen: Die modernen Helfer bleiben diskret im Hintergrund und sind da, wenn sie gebraucht werden. Eine schöne Duschstange, die auch ein robuster Haltegriff ist. Ein patentierter Konsolgriff, der Haltegriff und Ablage für Pflegeprodukte in einem ist. Handtuchhalter, die auch Stützgriffe sind. Alles wohldurchdacht, in elegantem Design, funktional und hygienisch. So fühlen wir uns sicher & rundum wohl!

Mitarbeiter/in gesucht

Karl-Heinz Kaltenbach und sein Team geben immer 100 %, um zufriedene Kunden mit einzigartigen Badlösungen zu beglücken. Dabei setzen sie auf qualitativ hochwertige Produkte und heimische Lieferanten. „Egal ob es sich um eine Teilsanierung oder Komplettsanierung handelt – unser Anspruch ist es, die Projekte schnell und möglichst staubfrei umzusetzen, damit unsere Kunden nur kurzzeitig auf ihre Bäder verzichten müssen“, so Karl-Heinz Kaltenbach.

Um der großen Nachfrage an Projekten nachzukommen, sucht Fa. Kaltenbach derzeit tatkräftige neue Mitarbeiter/innen für die Montage. Nähere Infos erhalten Sie unter office@badprofi-kaltenbach.at oder unter +43 7448 217 36.