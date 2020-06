Seit 2000 bringt M4TV in einem einstündigen Programm die Highlights aus, über und für Mostviertel. Sender-Chef Max Wirth: „Unsere Wurzeln liegen im Regionalfernsehen. Unsere Zukunft sehen wir in innovativen Kommunikationskanälen. Wir sind in allen bedeutenden Social Media Kanälen präsent. Dort sowie auf unserer Homepage erscheinen unsere Beiträge aktuell und sind überall empfangbar.“

Um vor allem für den ländlichen Bereich den digitalen Empfang via DVBT für die Zukunft sicherstellen zu können, wechselt das Unternehmen die Frequenz.

Kanal 26 / 514 MHz lautet die neue Empfangsadresse. Max Wirth: „Im Klartext heißt das: DVBT-Anschluss sicherstellen. Sendersuchlauf starten und dann natürlich M4TV am besten Platz abspeichern!“

www.m4tv.at