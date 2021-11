Karriere bei der EFS-AG

Wie sind sie zu EFS gekommen?

Maximilian Koll: Das ist eine interessante Geschichte. Es war im Mai 2017. Ich war als Bodenleger- und Raumausstatterlehrling beruflich gerade auf einem sehr erfolgreichen Kurs, schaffte beim Bundeswettbewerb den zweiten Platz. Michael Brandstetter hat davon aus den Medien Notiz genommen und mich bei einem Fest in Inning angesprochen. Da ich immer offen für Neues bin, nahm ich die Einladung zu einem Informationsbesuch gerne an. Was ich gesehen und gehört habe, hat mich auf Anhieb begeistert. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Wie sehen Sie EFS nach einiger Zeit als aktiver Mitarbeiter?

Koll: Was mir gefällt, ist die extrem gute Ausbildung. Das betrifft nicht nur die Basisschulungen, sondern auch die laufenden Updates. So haben wir jeden Montag und Samstag Meetings, wo wir über aktuelle Neuerungen in unserer Branche informiert werden - steuerlicher und rechtlicher Art genau so, wie seitens unserer Produktpartner.

Welche Ziele wollen Sie beruflich erreichen?

Koll: Ich bin seit 2018 zertifizierter Versicherungsagent und seit 2019 auch Vermögensberater. Damit kann ich bereits alle Geschäfte völlig selbstständig abwickeln und es läuft sehr gut. Ich habe bereits vielen meiner Freunde mit unverbindlichen Produkt-Checks geholfen und ihnen somit bares Geld gespart. Die Arbeit bei EFS ist für mich so etwas wie Leidenschaft. Und ich bin davon überzeugt, dass ich noch vielen Menschen damit helfen kann.