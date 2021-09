Nach einjähriger Pause ist das „karriere clubbing“ des Vereins Mein Lehrbetrieb zurück: Von Mittwoch, 22. bis Freitag, 24. September, stellen 28 Unternehmen und zwei Servicestellen Lehrberufe und Karrierechancen im Mostviertel vor. Schauplatz der Veranstaltung ist das Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs. Bei der sechsten Auflage der Fachmesse wird es neben Informationen aus erster Hand von Lehrlingen und Lehrlingsausbildern auch wieder die Handwerksinseln im Schlosshof geben.

„Wir sind sehr froh, den Kindern und Jugendlichen mit dem Karriere Clubbing wieder ein Angebot machen zu können. Wir merken, dass das Interesse und das Bedürfnis, sich über die persönliche berufliche Zukunft zu informieren, gerade jetzt sehr groß ist“, berichtet Willi Hilbinger, Obmann des Vereins Mein Lehrbetrieb.

Fixpunkt seit 2015

Die Fachmesse für Lehrberufe im Mostviertel hat sich seit dem Start im Jahr 2015 zu einem Fixpunkt im Kalender der regionalen Schulen etabliert. Gestartet mit zwei Ausstellungstagen und rund 500 Besuchern verzeichnete die Messe im besonderen Ambiente von Schloss Rothschild 2019 an drei Tagen bereits über 1.000 Besucher. Während am Mittwoch und Donnerstag vorwiegend Schulklassen zu Gast sind, können Eltern mit ihren Kindern am Freitagnachmittag eine individuelle Tour durch das „karriere clubbing“ unternehmen.

Heuer laufen erstmals die Organisationsfäden bei Obmann-Stellvertreter Markus Felber zusammen. Präsentiert wird auch eine App für die einfache regionale Lehrstellensuche. „Wir verlängern damit die Messe in den digitalen Raum“, so Felber. Schon im Vorjahr hatte der Verein intensiv mit Online-Formaten experimentiert, Videos und 3D-Rundgänge kamen in der Zielgruppe sehr gut an.

„Es ist für die Betriebe derzeit nicht einfach, Lehrlinge zu finden. Für die Jugendlichen ist die Lehre eine große Chance. Mit Modellen wie der Lehre mit Matura stehen ihnen alle Türen offen“, streicht Willi Hilbinger hervor.

Los geht es an allen drei Tagen um 7.30 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag ist die Fachmesse bis 13 Uhr, am Freitag sogar bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. „Vom Handel über das Handwerk und Gewerbe bis zur Industrie sind alle Branchen vertreten. Das Besondere ist, dass Firmenchefs, Lehrlingsausbildner, aber auch Lehrlinge selbst den Schülern Rede und Antwort stehen“, so die Organisatoren. „Wir möchten mit dem karriere clubbing den Stellenwert der Lehre heben. Sie bietet großartige Chancen zur beruflichen Entfaltung. Schüler, Eltern und Pädagogen sind herzlich willkommen“, laden die Mitgliedsbetriebe ein.