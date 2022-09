karriere clubbing präsentiert Lehrberufe im Mostviertel

Die Fachmesse für Lehrberufe im Mostviertel findet heuer zum bereits siebenten Mal im Schloss Rothschild in Waidhofen an der Ybbs statt. Von Mittwoch, 14. September, bis Freitag, 16. September, stellen 32 Mostviertler Betriebe aller Größen und Branchen das breite Spektrum von Lehrberufen in den Bezirken Amstetten, Scheibbs, Melk und Waidhofen an der Ybbs an einem Standort vor.

Das Besondere am karriere clubbing: „Die Veranstaltung wird von den Betrieben selbst über unseren Verein Mein Lehrbetrieb organisiert. Firmenchefs, Ausbildungsleiter und Lehrlinge stehen den Besuchern persönlich Rede und Antwort“, betonen der neue Obmann Markus Felber und Messeorganisator Willi Hilbinger.

Foto: zVg

Die Fachmesse für Lehrberufe im Mostviertel hat sich seit dem Start im Jahr 2015 zu einem Fixpunkt im Kalender der regionalen Schulen etabliert. Während am Mittwoch und Donnerstag vorwiegend Schulklassen zu Gast sind, können Eltern mit ihren Kindern am Freitagnachmittag eine individuelle Tour durch das „karriere clubbing“ unternehmen.

„Die Eltern sind die wichtigsten Ratgeber bei der Berufsentscheidung. Wir möchten mit ihnen noch mehr ins Gespräch kommen“, sagt Hilbinger. Zum dritten Mal bieten die Organisatoren neben den Firmenständen im Innenbereich interaktive Werkstätten im Schlosshof zum praktischen Arbeiten an.

Foto: zVg

Los geht es an allen drei Tagen um 7.30 Uhr, am Mittwoch und Donnerstag ist die Fachmesse bis 13 Uhr, am Freitag sogar bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum „karriere clubbing“ ist frei. Schulklassen können sich auf der Webseite www.mein-lehrbetrieb.at registrieren, für Privatpersonen ist keine Voranmeldung notwendig.

„Wir möchten mit dem karriere clubbing den Stellenwert der Lehre heben. Sie bietet großartige Chancen zur beruflichen Entfaltung. Schüler, Eltern und Pädagogen sind herzlich willkommen“, laden die Mitgliedsbetriebe ein.

Fünf Fragen zum karriere clubbing #22

Wie kann ich mich als (Schul-)Gruppe anmelden?

Pädagogen können ihre Schulklasse ganz einfach und unkompliziert unter https://mein-lehrbetrieb.at/ anmeldung-schulklassen anmelden. Wunschtag und Wunschuhrzeit können angegeben werden. Drei Stunden sind idealerweise einzuplanen.

Gibt es spezielle Beratungen für Eltern?

Eltern sind mit ihren Kindern herzlich willkommen, am besten ist hierfür der Freitagnachmittag, 16. September, geeignet. An diesem Tag ist das karriere clubbing bis 17 Uhr geöffnet.

Wer stellt beim karriere clubbing aus?

Beim karriere clubbing stellen ausschließlich Mostviertler Lehrbetriebe aus – und zwar aus allen Branchen und von unterschiedlichster Betriebsgröße. 32 Betriebe aus den Bezirken Waidhofen an der Ybbs, Amstetten, Scheibbs und Melk präsentieren sich. Zusätzlich gibt es einen Stand von Jugendservice Ybbstal, von der Lehrlings-App „lena.guru“ und eine Fotobox.

Seit wann gibt es das karriere clubbing und wer steht dahinter?

Das karriere clubbing wurde im Jahr 2015 aus der Taufe gehoben. Organisator der Veranstaltung ist der Verein „Mein Lehrbetrieb“. Partner sind die Stadt Waidhofen an der Ybbs und die Eisenstraße Niederösterreich.

Welche Aktivitäten gibt es neben der Fachmesse?

Der Verein „Mein Lehrbetrieb“ verfügt über ein Team an Schulbotschaftern, die im Rahmen eines interaktiven Vortrags Mostviertler Schulen besuchen und über Karrierechancen informieren. Ab dem heurigen Schuljahr sollen diese Besuche wieder voll durchstarten, Koordinatorin ist Obmann-Stellvertreterin Regina Günther.