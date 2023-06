Reges Interesse am neuen Standort

Der Schritt nach Amstetten ist geglückt: Das „karriere clubbing“, die Fachmesse für Lehrberufe im Mostviertel, fand von 14. bis 16. Juni erstmals in der Wirkstatt Hausmening statt.

Die Organisatoren vom Verein „Mein Lehrbetrieb“ ziehen eine positive Bilanz nach der Veranstaltungspremiere. „Das Ambiente in der Wirkstatt ist sehr gut angekommen – bei den Ausstellerbetrieben genauso wie bei den Schulen“, berichtet „Mein Lehrbetrieb“-Obmann Markus Felber. Bereits am ersten Tag informierten sich zahlreiche Schüler an den Ständen von 30 Betrieben und vier weiteren Partnern. „Viele davon sind öffentlich angereist. Manche haben den Besuch beim ‚karriere clubbing‘ sogar mit einem kleinen Wandertag verbunden und sind zu Fuß in die Wirkstatt gekommen“, so Markus Felber.

Das „karriere clubbing“ findet seit dem Jahr 2015 in Waidhofen an der Ybbs statt und entwickelte sich seither zu einer Leuchtturmveranstaltung zum Thema Lehre in der Region. Heuer gelang dank Unterstützung der Stadtgemeinde Amstetten und der Wirtschaftskammer Amstetten der Sprung in die Bezirkshauptstadt. In der Wirkstatt präsentierten sich insbesondere Firmen aus dem Raum Amstetten. Auch Bürgermeister Christian Haberhauer war zu Gast.