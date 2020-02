Lassen Sie sich von unseren Reiseerlebnissen inspirieren – individuelle Reisetipps und das sprichwörtliche „Kerschner Firstclass Service“ inklusive!

Barcelona & Andorra - ein kurzer Einblick!

Erleben Sie die Vielfältigkeit und das Temperament von Barcelona, der pulsierenden Stadt am Meer.

Bereits die ersten Eindrücke auf der belebten Einkaufsstraße „La Rambla“ mit unzähligen Verkaufsständen und Künstlern, den Gerüchen von Gewürzen und frischen Früchten auf dem Markt „Mercat La Bouqueria“ sind einfach überwältigend. Darauf folgt der atemberaubende Ausblick vom Hausberg „Montjuic“ auf die Metropole sowie die Farbenpracht des „Parc Güell“, geschaffen vom Meisterarchitekt Gaudi – unvergessliche Eindrücke an einem Ort, der auch nach vielen Besuchen nichts von seinem Zauber verliert!

Den perfekten Kontrast zu dieser pulsierenden Stadt bildet die Ruhe der Natur in der Pyrenäen-Landschaft „Vall de Nuria“. Eine eindrucksvolle Straße führt Sie vorbei an saftigen grünen Wäldern, rauschenden Wasserfällen bis in das kleine verträumte Städtchen „Ribes de Freser“. Von hier aus gelangen Sie mit der Zahnradbahn entlang steiler Felsen und Tunnel ins „Tal der Träume“. Umringt von hohen Gipfeln und frischer Bergluft können Sie die grandiose Natur durchwandern und den Alltag ganz weit hinter sich lassen.

Sie haben sicherlich schon davon gehört, aber haben Sie diesen Ort schon einmal hautnah erlebt? Die Rede ist vom Zwergstaat „Andorra la Vella“ mit der höchstgelegenen Hauptstadt Europas. Ein ganz besonderes „Fleckchen Erde“ - denn die Stadt, umringt von Bergriesen im tiefen Tal, beleuchtet von den letzten Strahlen der Abendsonne, versetzt jeden Besucher ins Staunen.

Adios und bis bald bei Ihren Kerschner-Reiseprofis!