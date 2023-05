Klarer Fokus & neuer Termin

Der Messeauftritt der Landwirtschaftskammer NÖ steht heuer im Zeichen der Energieeffizienz und Digitalisierung.

Die Steigerung der Energieeffizienz ist keine einfache Aufgabe. Bei genauer Betrachtung finden sich unzählige Energieeinsparungsmöglichkeiten in den Betrieben - mit teils sehr beachtlichen Spareffekten. Ob am Hof, im Stall oder auf den Feldern: Überall lässt sich mit nur wenigen Handgriffen Zeit, Geld und Energie sparen. Welche Hebel man dafür drehen muss, erfahren Sie bei unseren Fachexpert:innen. Unsere Berater:innen informieren Sie, wo es vom Treibstoff bis zum Notstrom, vom Haus bis zum Feld Möglichkeiten gibt, Energie einzusparen, effizienter zu nutzen und dabei das Klima zu schützen.

Digitalisierung – der Weg in die Zukunft

Die neuen Technologien in der Außenwirtschaft sind der Aufgabenbereich der LK-Technik Mold mit dem Ziel, diese praxisnah den Landwirt:innen zu vermitteln. Im Bereich der Digitalisierung in der Landtechnik werden zahlreiche Kurse und Weiterbildungen angeboten wie zum Beispiel Drohneneinsatz in der Landwirtschaft, Farmmanagementsysteme oder teilflächenspezifische Düngung mittels intelligenter Technik. Durch die Mitarbeit im Projekt „Innovation Farm“ sind wir wissenstechnisch am Puls der Zeit und arbeiten aktiv an der Umsetzung im praktischen Einsatz. Unsere Fachexpert:innen stehen Ihnen auf der Messe für Fragen rund um die Digitalisierung am landwirtschaftlichen Betrieb gerne zur Verfügung.

Während die kleinen Messebesucher gemeinsam mit den Seminarbäuerinnen Weckerl backen, können sich die Eltern über die zahlreichen Beratungs- und Bildungsangebote informieren.