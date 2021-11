Kletecka - Ihr Badkomplettprofi

Fugenfrei. Barrierefrei. Stressfrei.

Verwirklichen Sie Ihre Badträume und schaffen Sie Sicherheit in jedem Alter durch Ihr neues, barrierefreies Bad. Oft reicht schon die einfache, von Kletecka sehr häufig durchgeführte, Teilsanierung: Wanne raus, Dusche rein – fertig! Mithilfe von maßgefertigten Duschtassen müssen die Bodenfliesen nicht zwingend miterneuert werden. Das spart schmutzige Fliesenarbeit und Kosten!

Badputzen ist anstrengend und lästig? Fugenfreie Großpaneele schaffen hier Abhilfe: Keime haben keine Chance und die Reinigung ist einfach und schnell erledigt.

Die dafür verwendeten Aluminium-Verbundplatten sind direkt auf der alten Wand montierbar und somit ist das Entfernen von Wandbelägen und Fliesen nicht unbedingt erforderlich – das spart Schmutz und Geld. Zudem können Sie unter vielen ansprechenden Dekoren wählen, die Ihr Bad noch individueller werden lassen – für einen besonderen Wow-Effekt! So muss auch die Regendusche mit Blick aufs Matterhorn kein unrealistischer Traum bleiben!

Sich selbst und der Umwelt Gutes tun

Auch Badtrends sind ein wichtiger Faktor bei einer Neugestaltung. Waren früher Bidets en vogue, so zählt heute ein modernes Dusch-WC zum Top-Standard. Mit einem Dusch-WC erhalten Sie ein 2-in-1-Element, das moderne Hygiene-Einheiten und Sprühvorrichtungen in der Toilette integriert. Viele Modelle gibt es auch mit automatischer Öffnung und Schließung des Deckels, mit Geruchsabsaugung oder mit Trocknungsföhn. So sparen Sie nicht nur Hygienefeuchttücher, sondern auch Toilettenpapier.

Know-how und Erfahrung

Ihre Kletecka-Experten wissen genau, wie Sie Ihrem kleinen Bad mehr Raum verschaffen oder Ihr altes Bad in eine moderne Wohlfühl-Oase verwandeln. Durch viele erfolgreiche Vorzeigeprojekte können Sie sich überzeugen, welche Lösungen Ihr Badprofi bereits umgesetzt hat. Das gibt Ihnen Sicherheit, dass Sie dem richtigen Partner Ihre Renovierungs- oder Sanierungswünsche anvertrauen. Einem unverbindlichen Beratungstermin steht somit nichts mehr im Wege!

