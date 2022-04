Wenn der Wald zum Badezimmer wird!

Individuelle Gestaltungswünsche für einzigartige Bäder – Kletecka GmbH unter der Leitung von Karl-Heinz Kaltenbach, MBA macht’s möglich.

Das Rosenauer Unternehmen setzt regelmäßig Sanierungsarbeiten um, die außergewöhnliche Bäder zum Ergebnis haben. Dass kein Kundenwunsch unmöglich scheint, beweist das zuletzt umgesetzte Projekt in Euratsfeld (s. Fotos). Die Anforderung der Familie, Naturgefühle im Badezimmer zu erzeugen, erfüllte die Firma mit eigens angefertigten Wandpaneelen. Die Kundschaft zeigt sich begeistert von ihrem lauschigen Wellness-Plätzchen: „Wir sind alle sehr gerne im Wald unterwegs, jetzt haben wir uns die Natur einfach nach Hause geholt. Die Kletecka GmbH überzeugte uns von der ersten Minute an mit Professionalität und Schnelligkeit in der Umsetzung.“

Verschönern, Verbessern, Verwirklichen!

Das Motto des Badprofis spiegelt sich in den Ergebnissen der Sanierungsarbeiten bei jeglichen Projekten wider. Geschäftsführer Karl-Heinz Kaltenbach, der den Betrieb übernommen hat, zeigt sich angesichts der gelungenen Badsanierung in Euratsfeld äußerst zufrieden: „Wandpaneele sind eine attraktive Möglichkeit, um einzigartige Badlösungen zu bieten. Egal ob die Ruhe des Waldes oder das Meeresrauschen auf den Malediven, dem Gestaltungshorizont sind keine Grenzen gesetzt. Unsere zufriedenen Kundinnen und Kunden sind von unserer Angebotsvielfalt begeistert.“

Kundenzufriedenheit als Ergebnis kleiner Teile

Bereits über 950 Projekte setzte das Unternehmen in den vergangenen 7 Jahren um. Der Erfolg ist die Summe aus erarbeitetem Vertrauen, hohen Qualitätsansprüchen sowie der Sorgfalt, mit der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebes handeln. „Jedes Teammitglied trägt wesentliche Teile dazu bei, nach erfolgter Fertigstellung und Übergabe, das für uns Wichtigste zu hinterlassen: begeisterte Kundinnen und Kunden“, betont Herr Kaltenbach.

Weitere Informationen zum Unternehmen unter: www.badprofi-kaltenbach.at