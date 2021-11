Gedanken zum Klima von Paul Dietl

Ein Notfall-Lockdown im Falle eines globalen Kippens des Klimas würde JAHRZEHNTE dauern.

Eine zentrale Lehre aus den „plötzlich“ massiv ansteigenden „Covid-Kurven“ (siehe Bild) ist: Wenn sich gefährliche Entwicklungen langsam und kaum merkbar anbahnen, dahinter aber z.B. exponentielle Prozesse stehen, die dann gar an bisher kaum beachtete Systemgrenzen stoßen oder in Kipp-

effekte münden, dann haben Menschen und Gesellschaften riesige Probleme, damit umzugehen.

Ohne hochsensible wissenschaftliche Sensoriken (z.B. bei Krebs, Ozonloch, Golfstrom, etc.) würden wir vielfach – wie früher oft üblich – ganz „DUMM STERBEN“.

Die Parallelen der Covid- und der Klimakrise sind frappierend: Lange kann man nichts sehen und kaum etwas spüren; sobald die breite Masse aufmerksam wird, ist bereits viel Schaden passiert.

Die Entwicklung wird durch (exponentielles) Bevölkerungswachstum und explodierende Mobilität befeuert. Wenn die ersten warnenden WissenschaftlerInnen auftreten, versuchen (verständlicherweise) finanziell gefährdete Gruppen Gegenargumente bzw. -beweise zu finden: der Ölkonzern Exxon ließ z.B. in den 70ern wissenschaftliche Klimastudien erstellen – um diese dann geheim zu halten und zugleich über bestimmte Kanäle irreführende Meldungen zu verbreiten. Darauf springen dann Populisten und Fake-News-Superspreader an und über soziale Medien geht dieses toxische Gemisch in Sekundenschnelle „viral“ und ist nicht mehr einzufangen.

Kurzfristig denkende Schönwetter-Politiker fürchten um Wählerstimmen, Staaten können sich nicht einigen und verschleppen Entscheidungen,… bis es dann schlussendlich richtig unangenehm und teuer wird.

Und die Klimakrise hat im Vergleich zur Virus-Krise weitere verschärfende Faktoren, vor allem in Bezug auf Latenzzeiten, Kosten und Komplexität:

Neu in die Atmosphäre eingebrachtes CO2 hält sich dort 100 Jahre und mehr.

Klima-Kippeffekte und Artensterben können nicht mehr rückgängig gemacht werden („Extinction is forever“).

Die für effektiven Klimaschutz notwendigen Umbaukosten und Lebensstileinschränkungen werden um ein vielfaches größer als bei einer Pandemie sein

Effektiver Klimaschutz bedroht die ökonomischen Interessen von riesigen und mächtigen Industriezweigen.

Ohne große internationale Einigkeit werden die Maßnahmen nicht umfassend genug sein.

Kommt das Weltklima zu nahe an einen Kippbereich heran, helfen – wenn überhaupt – nur mehr weitgehende „Klima-Lockdowns“ – und diese würden nicht Wochen, sondern JAHRZEHNTE dauern!

Alles zusammen genommen eine ziemlich fatale Gemengelage! Daher möchte ich auch noch festhalten: Es gibt bei derart lebenswichtigen Themen kein Bürgerrecht, wissenschaftlich breit widerlegte Aussagen („alternative Narrative“/Fake News) fahrlässig oder gar wissentlich bzw. zum Eigennutzen zu verbreiten!

Und was hat das alles nun mit dem im Titel erwähnten Science Fiction Klassiker „INTERSTELLAR“ zu tun? Wie ein Land und die Gesellschaft in einem nicht mehr vermeidbaren Klimalockdown aussehen könnte, wird dort in den ersten 15 Filmminuten in eindringlichen Bildern festgehalten.