NaturBewusstSein

Beatrix Cmolik, Leiterin des Vereins ProMami und Vorsitzende des NÖ Hebammengremiums

Ressourcenschonendes Denken und Handeln ist für Beatrix Cmolik von Bedeutung. Foto: Doris Schwarz-König

Wann haben Sie die Natur zuletzt intensiv wahrgenommen?

Beatrix Cmolik: Erst gestern bei meiner Laufrunde. Der Buchenberg in Waidhofen ist für mich ein wunderbares Naherholungsgebiet. So oft es mir möglich ist, nutze ich diese Gelegenheit, mich in der Natur zu bewegen. Ich genieße es, stadtnah die Natur intensiv zu erleben und förmlich aufzusaugen. Sportliche Aktivität in der Natur kombiniert für mich Gesundheit und Naturerlebnis auf optimale Weise.

Was lässt Sie aktiv werden, um für unseren Planeten aufzustehen?

Cmolik: Ich achte darauf, ressourcenschonend zu denken, etwa wenn es darum geht, etwas neu zu kaufen oder reparieren zu lassen. Darauf weise ich auch im Freundeskreis immer wieder hin, um bewusstseinsbildend zu wirken. Konkret aktiv bin ich auch in meinem Gemüsegarten. Der Anbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten hinterlässt einen positiven ökologischen Fußabdruck und die Weiterverarbeitung ermöglicht ein bewussteres Kaufverhalten. Verpackungsmaterial wie Plastik wird vermieden und durch das Anlegen von Vorräten ist es über das Jahr möglich, davon zu profitieren.

Welche Klimaschutzmaßnahmen setzen Sie?

Cmolik: Durch meinen Beruf bin ich an das Auto gebunden. Anders ist es nicht möglich, den beruflichen Anforderungen zeitlich gerecht zu werden. Mit dem Klimaticket setze ich hier bewusst ein Zeichen und nutze es, um Fortbildungen und berufspolitische Termine wahrzunehmen. Privat bin ich auch gerne mit dem E-Bike unterwegs. Flugreisen versuche ich weitestgehend zu vermeiden.

Was stört Sie an der Diskussion rund um die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit am meisten?

Cmolik: Die Polarisierung! Es ist schade, dass dieses wichtige Thema und damit auch die gesetzten Maßnahmen leider zu sozialen Spannungen führen, die an der Sache vorbei gehen. Hier würde ich mir mehr gegenseitige Toleranz und Zuhören auf Augenhöhe wünschen. Verurteilen, in welche Richtung auch immer, ist kein Lösungsansatz.

Was haben Sie heute dafür getan, dass diese Welt ein Stückchen besser wird?

Cmolik: Der Tag liegt noch vor mir. Es wird ein langer Arbeitstag sein. Auch hier bemühe ich mich, in meinen Empfehlungen die oben genannte Denkweise weiterzugeben und damit auch ein gewisses Umdenken anzuregen. Wenn mir das gelingt, dann kann ich am Abend auf einen Tag zurückblicken, der sicher dazu beigetragen hat, die Welt ein kleines Stückchen zu verbessern.

Melitta Ott, Gastwirtin, Wirte-Sprecherin des Bezirks Amstetten und Leutbitterin

Für Melitta Ott sind Nachhaltigkeit und Regionalität sehr wichtig, damit die Natur auch für die Nachkommen erhalten bleibt. Foto: Melitta Ott

Wann haben Sie die Natur zuletzt intensiv wahrgenommen?

Melitta Ott: Mit meinen Enkelkindern lerne ich wieder die Schönheit der Natur kennen. Die Kinder entschleunigen mich und so wird ein Spaziergang zur Abenteuerreise! Jeder Käfer, jeder Schmetterling wird genau betrachtet und analysiert. Da wird man immer wieder aufs Neue mit dem Wunder der Natur konfrontiert.

Was lässt Sie aktiv werden, um für unseren Planeten aufzustehen?

Ott: Unser Planet braucht uns. Ich versuche, weniger Plastik zu verwenden, Dinge gemeinsam wie in unserer Kindheit zu nutzen sowie Lebensmittel gut und ganz zu verwerten. Auch Bus-, Bahn- und Radfahren sollte wieder in unsere Köpfe. Einfach nachhaltig denken! Denn ich habe den Wunsch, dass meine Nachkommen auch noch Wiesen, Wälder und Flüsse in ihrer Reinheit und Klarheit erleben dürfen!

Welche Klimaschutzmaßnahmen setzen Sie?

Ott: Nachhaltigkeit und Regionalität sind für unseren Betrieb sehr wichtig. Wir binden natürlich die besten Partner aus der Region ein. Most und Säfte beziehen wir aus St. Johann, der Schafkäse kommt aus Biberbach und die Eier aus Wolfsbach. Darüber hinaus versorgt uns unsere Jägerschaft mit Wildspezialitäten. Je nach Saison versorgen wir unsere Küche mit regionalen saisonalen Lebensmitteln und behandeln diese mit großer Wertschätzung!

Was stört Sie an der Diskussion rund um die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit am meisten?

Ott: Nicht immer nur reden, sondern Ideen umsetzen! In Österreich sind wir hier schon auf einem sehr guten Weg. Wir lernen unseren Kindern, richtig Müll zu trennen, Altstoffsammelzentren werden gut angenommen. So kann der Kreislauf mit der Wiederverwertung reibungslos funktionieren!

Was haben Sie heute dafür getan, dass diese Welt ein Stückchen besser wird?

Ott: Ich versuche täglich, meine positive Energie weiterzugeben und meine Mitmenschen mit Glück und Frohsinn anzustecken! Ich interessiere mich für mein Gegenüber und schenke ihm Wertschätzung!

Harald Vogl, Sportinstruktor, Leichtathletiktrainer und Lyriker

Harald Vogl verurteilt unsere Wegwerfgesellschaft. Foto: Helga Vogl

Wann haben Sie die Natur zuletzt intensiv wahrgenommen?

Harald Vogl: Als Sporttreibender, Trainer und Schreibender bin ich meist mit empfangsbereiten Sinnen in der Natur unterwegs, da sie mir neben Erholung stets auch Quelle und Inspiration ist. So habe ich nasse Füße nach Läufen im Regen, einen Sonnenbrand nach langen Tagen im Stadion, höre die Vogelstimmen im Wald und bemerke auch Veränderungen und Zerstörung der Natur in meinem Umfeld relativ rasch.

Ganz besonders, auch im körperlichen Sinn, bekam ich zuletzt die Natur bei einem heftigen Hagelunwetter bei den Drei Zinnen zu spüren – etwas schmerzhaft zwar, aber irgendwie auch sehr lässig.

Was lässt Sie aktiv werden, um für unseren Planeten aufzustehen?

Vogl: Der Umweltverschmutzung und Wegwerfgesellschaft versuche ich im Rahmen meiner Sportnachwuchsbetreuungstätigkeit entgegenzuwirken, da mich achtlos Weggeworfenes – egal wo – maßlos aufregen kann. Die Verhüttelung und zunehmende Bodenversiegelung lassen mich auch des Öfteren ziemlich unrund, um nicht zu sagen, `eckig´ werden.

Und sollten mir Menschen erklären, sie hätten jetzt für ihr neues Haus so ein tolles, mitten in der Natur liegendes Grundstück gefunden, auf dem Blumen wachsen und rundum alles noch so grünt und natürlich sei, würde ich denken, „ja, ohne euch wäre es auch so geblieben“ (danke Ludwig Fels für das Gedicht „Natur“!), den Kopf schütteln und desillusioniert sitzenbleiben.

Welche Klimaschutzmaßnahmen setzen Sie?

Vogl: Je älter ich werde, umso mehr achte ich auf Bewegung im Alltag. Das heißt, ich gehe viel zu Fuß, erledige wohnungsnahe Dinge mit dem Fahrrad und bin bislang in meinem Leben sehr wenig mit dem Flugzeug unterwegs gewesen. Zudem versuche ich, beim Einkauf auf Saisonalität und Regionalität zu achten. Außerdem habe ich mir vorgenommen, vermehrt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen – mal schauen, ob mir das gelingt.

Was stört Sie an der Diskussion rund um die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit am meisten?

Vogl: Dass immer noch über gewisse Maßnahmen diskutiert wird bzw. werden muss, die schon zu meiner Jugendzeit – ach, ist das lange her – diskussionslos waren und die die Menschheit im Allgemeinen, aber auch die Politik im Speziellen aus Angst – wovor eigentlich? – nicht einzuführen, nicht an- bzw. aufzugreifen, nicht einmal anzudenken wagt oder ins zeitlich Unbestimmte aufzuschieben gedenkt.

Was haben Sie heute dafür getan, dass diese Welt ein Stückchen besser wird?

Vogl: Ich bin mit einem Lächeln aufgestanden, habe es meiner Frau geschenkt, bin durch Wiesen und über Berge gegangen, habe mich von Beeren ernährt, bin durch hohes Gras gesegelt, den Vögeln und Sonnen nach, ehe sie ausgerottet sind. Vielleicht habe ich aber auch nur Ludwig Fels´ Gedicht „Fluchtweg“ gelesen, das mit dem Vers „ man muss erfahren haben / welche Welt vergeht“ endet, und es meinen Nächsten geschickt.

Stephan Wolfram, Hochbautechniker und Leiter des NÖ Landesverbandes für Höhlenrettung

Stephan Wolfram nimmt die Natur sehr intensiv wahr. Foto: Wolfram

Wann haben Sie die Natur zuletzt intensiv wahrgenommen?

Stephan Wolfram: Die Natur intensiv wahrzunehmen, versuche ich fast täglich, da ich mit meinem Hund spazieren gehe, mit dem Mountainbike unterwegs bin oder am Wochenende Wanderungen bzw. auch Berg- oder Höhlentouren unternehme.

Intensive Naturwahrnehmung hat für mich sehr viele Facetten, das beginnt im Garten, wo man diverse Tiere wie Wildbienenarten und Schlangen sowie Pflanzen beobachten und erleben kann, geht über das Genießen der Umgebung bei Wanderungen und Spaziergängen, und gipfelt natürlich in der Aussicht von einem Berg, wobei das Wichtigste ist, einmal zur Ruhe zu kommen und die Eindrücke zuzulassen! Leider haben das sehr viele Leute in unserer schnelllebigen Zeit verlernt, abzuschalten und den Blick weg von einem Display in die nähere Umgebung zu werfen und die „Stimme“ der Natur zu hören!

Was lässt Sie aktiv werden, um für unseren Planeten aufzustehen?

Wolfram: Wenn man sich die täglichen Berichte über Überschwemmungen, Dürren, Hagelunwetter usw. anhört, sollte jedem bewusst sein, dass es da große Probleme gibt, an denen wir nicht unschuldig sind. Aktiv werde ich mittels Diskussionen mit Skeptikern dieser Tatsache, um zu versuchen die offensichtlichen Dinge darzulegen und an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten – um auch für meine Kinder und Enkelkinder eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.

Eher Probleme habe ich mit diversen Aktionen von z.B. „Klimaklebern“, da dies meiner Meinung nach bei der Mehrheit eher das Gegenteil bewirkt, bis dato auch nichts bewirkt hat, und diverse Forderungen einfach weltfremd sind, da man sehr viele Strukturen nicht innerhalb sehr kurzer Zeit verändern kann, ohne dass es zu erheblichen Nachteilen kommt.

Welche Klimaschutzmaßnahmen setzen Sie?

Wolfram: Ich versuche, viele alltägliche Wege nicht mit dem Auto zurückzulegen, sondern mit alternativen Fortbewegungsmitteln wie Fahrrad, E Scooter und zu Fuß.

Ebenso habe ich heuer auf meinem Haus eine PV-Anlage errichtet, eine Wärmepumpe eingebaut und die Gasheizung entfernt. Ich versuche, auch in meinem kleinen Garten eine Umgebung zu schaffen, wo sich Pflanzen und Tiere wohlfühlen und ein lebenswertes Umfeld finden.

Was stört Sie an der Diskussion rund um die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit am meisten?

Wolfram: Dass es zu Veränderungen kommen muss, ist völlig klar, und jeder einzelne kann und muss seinen Beitrag leisten. Aber am meisten stören mich radikale Positionen bei diesem Thema, da wir weder unser System – ob gut oder schlecht sei dahingestellt, aber es ist derzeit, wie es ist – innerhalb kurzer Zeit umstellen können, noch können wir diverse Tatsachen leugnen.

Ebenso diskussionswürdig finde ich die Nachhaltigkeit der Elektromobilität, wenn ich mir die gesamte Thematik der Akkus von der Erzeugung bis zur Entsorgung ansehe und dann auch noch den Transport der Neufahrzeuge vom Herstellungsort bis zum Kunden!

Ebenso wirken Nachrichten, dass in manchen Ländern Kohlekraftwerke und Flughäfen aus dem Boden gestampft werden, und die Flugzeughersteller goldene Zeiten erleben, Schiffe mit tausenden Tonnen Schweröl betrieben werden, eher befremdlich, wenn die Reduktion des Straßenverkehrs und des CO2-Ausstoßes bei uns in Europa das Weltklima retten soll.

Was haben Sie heute dafür getan, dass diese Welt ein Stückchen besser wird?

Wolfram: Ich versuche, täglich mit Kleinigkeiten meinen Beitrag zu leisten, das beginnt bei der schonenden Benutzung von Ressourcen wie etwa bei der Pflanzenbewässerung mit Regenwasser sowie der Nutzung von Elektrogeräten in Abhängigkeit der Stromproduktion der PV-Anlage.

Aber man darf gerade in der heutigen Zeit neben dem Klima, auch wenn es ein oder das Hauptthema ist, welches jeden einzelnen betrifft, nicht vergessen, dass auch sehr viele Konflikte und Kriege herrschen. Daher ist es meiner Meinung nach auch wichtig, auf ein ehrliches und friedliches Miteinander zu schauen, um zumindest im eigenen Umfeld die Welt ein bisschen zu verbessern – da reicht oft schon ein kleines Lächeln!