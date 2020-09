IFE - Die Tür zum Erfolg.

MODERNSTE SYSTEME

GARANTIEREN HÖCHSTE

ZUVERLÄSSIGKEIT

Qualität und Zuverlässigkeit sowie die Faktoren Sicherheit und Wirtschaftlichkeit stehen seit über 70 Jahren an oberster Stelle für IFE. Diese Orientierung sowie kontinuierliche Innovationen ermöglichen es IFE, sich als führender Komplettanbieter für automatische Türsysteme am Weltmarkt zu behaupten. Heute zählen Außentüren, Türantriebe, Mikroprozessorsteuerungen, Einstiegshilfen und Detektionssysteme zum Lösungsspektrum des Spezialisten mit Sitz in Kematen/Ybbs, Österreich.

Das Unternehmen gehört zur Knorr-Bremse Gruppe und rüstet weltweit Straßen- und Stadtbahnen, U- und S-Bahnen, Reisezugwagen sowie Hochgeschwindigkeitszüge aus.

PÜNKTLICHKEIT, EFFIZIENZ, ZUVERLÄSSIGKEIT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Im Schienenverkehr werden diese Faktoren von einem entscheidenden Moment bestimmt: dem Ein- und Ausstieg der Fahrgäste. Für Hersteller und Betreiber zahlt es sich deshalb aus, in moderne und hochwertige Einstiegssysteme von IFE zu investieren, die weltweit einen hervorragenden Ruf genießen. IFE setzt Maßstäbe bei Schiebe- und Schwenkschiebetüren – von der Straßenbahn bis hin zum Hochgeschwindigkeitszug – die auch bei hohem Fahrgastaufkommen einen reibungslosen Ablauf gewährleisten.