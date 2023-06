„Du möchtest Österreich auf eine faszinierende Weise erleben und gleichzeitig wohltätige Projekte unterstützen? Dann ist die Kolben Trophy Rätselrallye genau das Richtige für dich!“

Mario Schlemmer, einer der kreativen Köpfe hinter der Kolben Trophy-Idee macht derzeit Lust auf das Spektakel, das heuer von 31. August bis 2. September über die Bühne geht und die Teilnehmer ins Industrieviertel führt.

Teamgedanke steht an oberster Stelle

Worum geht’s? Bei diesem einzigartigen Event gilt es als Mannschaft (2er, 3er oder 4er Teams) in einem gemeinsamen Fahrzeug (je älter das Auto, desto besser) knifflige Rätsel zu lösen – unter anderem Allgemeinfragen und Ortsfragen, „Lost Places“ zu erkunden und Geschicklichkeits-Prüfungen abzulegen – auch mit dem Auto. Alles zusammen ist verteilt auf über ca. 300 km Wegstrecke und 72 Stunden Trophy-Zeit – sprich: 3 Tage, 2 Nächte und viel Gaudi! „Abends werden unter den Trophy-Teilnehmern erfahrungsgemäß die Eindrücke verarbeitet – mehr oder weniger intensiv“, lächelt Schlemmer.

Gutes tun – Hilfe, die ankommt

„Gemeinsam eine Zeit mit Spiel und Spaß zu erleben, ist das eine. Gutes zu tun, das andere!“ Das was sich die Kolben-Trophy-Gründer für ihren Event an ihre Fahnen geheftet haben. Der Charity-Gedanke hat schon einem Kinderheim in Rumänien Spenden gebracht – Spielsachen und Güter des täglichen Lebens, aber auch Geld für die Erhaltung der Einrichtung. „Uns ist wichtig, dass unsere Hilfe direkt ankommt“, betont Schlemmer. Weil es am Ende der drei Tage auch Sieger geben soll, hat die Kolben Trophy genaue Regeln. Bewertet werden das Baujahr und der Zustand des Fahrzeugs sowie die Originalität und das Outfit der Fahrer. Auch die Prüfungen entlang der Strecke entscheiden zwischen Sieg und Niederlage. Für die drei Besten gibt es Pokale. Da spiegelt sich in der Kolben Trophy zweifellos auch der olympische Gedanke.

Hauptsponsoren der Veranstaltung sind heuer das Autohaus Aigner (Gresten) sowie die Firmen Funke und Bemo (beide Amstetten).

Mario Schlemmer: „Mache dich bereit für ein unvergessliches Abenteuer auf vier Rädern und trage gleichzeitig zur Unterstützung wohltätiger Projekte bei!“

Informationen zur Anmeldung sowie die Teilnahmebedingungen findet man auf: www.kolbentrophy.at