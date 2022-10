Diese Rallye gibt Rätsel auf!

Knapp 20 Teams nahmen Anfang September die vierte „Kolben-Trophy“ in Angriff! Während es bei der ersten Auflage noch quer über den Balkan und die Karpaten ging, war zuletzt (Corona-bedingt) Österreich das Ziel der Rätselrallye. Heuer stand Bratislava auf dem Routenplan.

Start war beim Ausee Blindenmarkt. Nach einem gemeinsamen Frühstück fuhren die 2-er, 3er oder 4-er Teams ins südliche Waldviertel. Den Grundregeln der „Trophy“ folgend, mussten sie dort erste Aufgaben lösen – konkret einen „Kriminalfall“ in einem verlassenem Haus klären.

Parallel galt es schon an die eine oder andere kuriose Besorgung zu denken – Rätsel, Denksportaufgabe aber auch das Anfahren von Orten. So machte der Tross bei der Venus von Willendorf und in Langenlois Halt.

Nachmittags führte der Weg zum „Autodrom Brno“, wo das Organisatoren-Duo Mario Schlemmer und Günther Lembacher die erste – eher humorvolle – Fahr- und Geschicklichkeitsübung vorbereitet hatte. Das Tagesfinale bescherte allen Teilnehmern Köstlichkeiten der böhmischen Küche und das Nightlife in der zweitgrößten Stadt Tschechiens!

Die Nr.1 der „Classic-Wertung“: Das Duo „M&M“ und ihr Fiat 500. Foto: Kolbentrophy

Trotz teilweiser Müdigkeit trafen alle Teams am Morgen von Tag zwei nach und nach bei den zahlreichen Monumenten, Aussichtswarten und Schlössern Mährens ein, um (autobahnlos) nach Bratislava, zu fahren! Auch dort galt es (trotz Sprachbarriere) Besorgungen zu erledigen – zum Beispiel eine real abgestempelte Postkarte oder einen Orden. Nach einem weiteren Genauigkeits- und Geschicklichkeitstest gehörte der Rest des Abends (der Nacht) der sehr lebendigen Altstadt!

Tag drei begann unweit von Bratislava in Hainburg. Zurück in Österreich wartete auf die Teilnehmer das Rätsel-Highlight: Rund um einen Fragenkatalog galt es den Längen- und Breitengrad eines „lost place“ herauszufinden, der nahe Neunkirchen mitten im Wald lag, und auch seine Geheimnisse barg.

Die Mittagszeit nutzten viele für einen Abstecher in die „Kalte Kuchl“, ehe die Teams via Burg Plankenstein zurück nach Blindenmarkt zogen. Dort wurden die Reisenden in der Ybbsfeldhalle von der JVP Blindenmarkt gestärkt um die letzte lustige Aufgabe zu lösen: ein Lied „trällern“, auf einer zuvor selbst gebastelten Teufelsgeige!

Für das offizielle Finale der Kolben Trophy 2022 sorgten die Siegerehrung im Beisein von Bürgermeister Franz Wurzer und eine Benefiz-Versteigerung!

Gewinner der Gesamtwertung wurden die „Kolbentrophy-Veteranen“ und Lokalmatadoren von der Jugend- und Trachtenkapelle Blindenmarkt – Manuela Buder, Herbert Pils und Axel van Holten als Team „Blindes Blech“. Auf den Plätzen folgten die „Gummibierbande“ und das „ALCO Racing Team“!

Preise gab es auch in der „Classic-Wertung“. Hier wurden die Teams von älteren und leistungsschwächeren Fahrzeugen auf´s Treppchen geholt. Ganz oben stand heuer das Duo „M&M“ und ihr Fiat 500, der souverän die Reise absolvierte, und das nicht als Langsamster. Der smarte Kleinwagen setzte sich damit vor dem Ford Taunus vom gleichnamigen Team sowie dem Peugeot 503 vom Team „Coole Socken“ durch!

Mario Schlemmer: „Gewinner waren eigentlich alle, die dabei waren! Unser Dank gilt allen Teilnehmern und Sponsoren, allen voran dem Autohaus Aigner, BEMO Austria, der Firma Funke und der Kartbahn Blindenmarkt!“

Die Organisatoren freuen sich nun schon auf die nächste Auflage Anfang September 2023, die eher nach Westen führen soll. Davor aber gilt es noch die zweite Auflage der „Schnitzeljagd“ – der zweitägigen Moped-Kolben-Trophy am 19. und 20. Mai 2023 – durchzuführen. Diese begeisterte bei der ersten Auflage heuer knapp 40 Teilnehmer.

Alle Ergebnisse, Termine und Infos sind auf der neuen Homepage www.kolbentrophy.at