Gedanken zum Klima von Paul Dietl

Es vergeht wohl kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo behauptet wird, dass wir nicht genug Grün-Strom für die vielen zu erwarteten E-Autos haben werden. Ein seit vielen Jahren weithin bekanntes Faktum ist aber – und jeder kann das man mit Hauptschul-Mathematikkenntnissen nachrechnen, dass sich der nationale Stromverbrauch auch bei einem kompletten Umstieg auf E-Autos um nur wenige Prozent erhöhen würde, und zwar je nach getroffenen Annahmen etwa im Bereich von 15 bis 20 %, und auch das nur „homöopathisch“ verteilt auf einen Zeitraum von Jahrzehnten, d.h. pro Jahr um gerade einmal 1% oder weniger. Und das „böse“ Kobalt wird in ein paar Jahren fast nur mehr in den Kurbelwellen und Zylindern von Verbrennungsmotoren verwendet werden.

Zur aktuellen Lage

Fast jeder kann jetzt SOFORT dazu beitragen, die Finanzen des russischen Regimes zu schwächen, indem man fossile Energie spart: beim Autofahren, beim Reisen, beim Heizen mit Gas (Stichwort: 1 Grad weniger Raumtemperatur), aber jetzt im Winter auch beim Heizen mit Strom (da dieser teilweise aus Kohle- und Gaskraftwerken kommt). Denn alles, was wir sparen, dient dazu, die Gasspeicher schneller wieder aufzufüllen! (obiges wird zB auch im brandneuen IEA Report erwähnt à https://www.iea.org/news/how-europe-can-cut-natural-gas-imports-from-russia-significantly-within-a-year).