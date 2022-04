Gedanken zum Klima von Paul Dietl

Eine Einschätzung des Klimaschutz-Potenzials der technischen CO2-Abscheidung und -Speicherung.

Eines ist gewiss: Das überschüssige CO2 muss weg bzw. viel weniger emittiert werden. Und schnell muss es gehen! Leider haben sich die CO2 Emissionen in der letzten Dekade zwar abgeflacht, steigen aber weiter und eine Trendwende ist nicht wirklich in Sicht (abgesehen vom Corona Jahr 2020).

Immer öfter ist nun von „CCS“ als einer technischen Gegenmaßnahme die Rede. CCS steht für „Carbon Capture & Storage/Sequestration“, d.h. CO2-Abscheidung und -Speicherung. CO2 wird am Ort der Emission (oder aus der Luft) durch technische Methoden abgetrennt oder „aufgefangen“, dann abtransportiert und dauerhaft gespeichert, z.B. in unterirdischen Hohlräumen oder in mineralischen Schichten, siehe eine Grafik aus der Zementindustrie unten.

Soweit die Theorie. Momentan gibt es weltweit erst etwa 30 (oft kleine) CCS Anlagen, und die Abscheidungskapazität beträgt nicht einmal 1 % dessen, was für einen globalen Effekt nötig wäre. Auch Neuinvestitionen kommen seit Jahrzehnten nicht recht vom Fleck, unter anderem aus Kostengründen. Denn solange der Preis für CO2 Emissionen nicht höher ist, rechnen sich CCS Anlagen nicht. Wichtig wären CCS Anlagen z.B. bei den über 1000 chinesischen Kohlekraftwerken. Aber CCS reduziert die Kraftwerkseffizienz und man müsste 20 bis 30 % mehr Kohle verbrennen, um die gleiche Strommenge zu erzeugen. Und das CO2 direkt aus der Luft „herauszufiltern“ ist überhaupt die teuerste CCS Methode. Weiters sind die Sicherheitsbedenken bei der CO2 Druckspeicherung im Untergrund nicht wirklich ausgeräumt und es gab bereits Rückschläge in Großversuchen (CO2 Lecks, Grundwasserverschmutzung,...). Am besten scheint hier noch die CO2 Absorption in bestimmten Mineralien oder in Kohleflözen zu funktionieren.

Die Sachlage bei CCS erscheint ähnlich wie beim Thema Wasserstoff (H2): Es gibt viel (politische) Fantasie und durchaus bestehende industrielle Technologien, aber Kosten, Infrastruktur und Ökobilanz sind bei Weitem noch nicht ausreichend und fast alle Experten bestätigen: um das Klima-Ruder bis 2030 herumzureißen kommen diese Technologien zu spät. Man wird sie allerdings mittelfristig brauchen, und zwar dort, wo die Dekarbonisierung auf andere Weise technisch und ökonomisch schwer machbar ist.

Ein sinnvoller Einsatzfall für CCS ist etwa folgender: Da die Elektrolyse zur Erzeugung von grünem Wasserstoff noch extrem kostspielig ist, wird der benötigte Wasserstoff die nächsten 10 oder 20 Jahre noch hauptsächlich aus Erdgas (CH4) hergestellt werden. Bei diesem „grauen“ Prozess fällt sehr viel „reines“ CO2 an (etwas 10 mal soviel CO2 wie H2), welches mittels CCS entfernt und gespeichert werden könnte, um sogenannten „blauen (CO2-armen) Wasserstoff“ zu erhalten. Auch heute schon werden sehr große Mengen von grauem Wasserstoff aus Erdgas hergestellt, und zwar v.a. um Ammoniak für die Düngemittelindustrie zu liefern. Und jetzt kommt „der Hammer“: Laut Umweltbundesamt geht etwa ein Drittel des Energieverbrauchs der chemischen Industrie auf Kosten der Düngemittelherstellung! So kann es natürlich nicht weitergehen!

Im Übrigen gilt: Das russische Gas muss schleunigst ersetzt werden, auch wenn es Opfer kostet!

Links/Referenzen:

https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Abscheidung_und_-Speicherung#/media/Datei:Carbon_sequestration-2009-10-07.svg

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/figures/summary-for-policymakers/IPCC_AR6_WGIII_FigureSPM7.png