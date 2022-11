Gedanken zum Klima von Paul Dietl

Ich erinnere mich, wie manche den Kopf geschüttelt haben, als mein Vater vor mehr als 40 (!) Jahren den technisch einfachen und platzsparenden Ölbrenner der Getreide-Trocknungsanlage gegen ein selbstgebautes Ungetüm von Hackschnitzelheizung ausgetauscht hat. Ähnlich die Häme von manchen Nachbarn meines Schwiegervaters, als er die Heizung des Gasthofs auf eine etwas „betreuungsintensivere“ Hackschnitzelheizung umgestellt hat. Oder dann die Diskussion über Wärmepumpen (oder auch LED- Lampen). Diese sind heutzutage ein Standard, wurden aber früher oft als (Atom-)Strom-Heizungen abgelehnt. Von Wirkungsgraden bei der Umsetzung von Strom in Wärme (oder Licht) hatten da viele noch nicht gehört.

Erinnere mich auch, als unser Physiklehrer vor etwa 35 Jahre vorgerechnet hat, wie wenig Luftvolumen das Kohlekraftwerk Dürnrohr pro Jahr verschmutzt - da er offenbar nicht ausreichend informiert war, welch geringe „ppm“-Mengen an CO2 und Feinstaub Effekte auf Klima und Gesundheit haben können. Unser Deutschlehrer - beileibe kein Techniker – ahnte schon damals, dass da etwas nicht ganz stimmen dürfte, da er belesen, medienkompetent und vermutlich skeptisch war, wenn die fossile Industrie Daten zu diesen Themen veröffentlichte – oder gar absichtlich unter Verschluss hielt.

Auch verwenden einige, die sich zu sehr auf dubiose soziale bzw. Lobbying-Medien verlassen, nach wie vor Grafiken aus den 70er Jahren, die belegen sollen, dass es den „Hockey-Stick Effekt“ bei CO2 und globalen Temperaturen nicht gibt. Schaut man genau hin, sieht man meist, dass die verwendeten Grafiken nur bis in die 50er oder 70er Jahre reichen... aber weiterhin im Internet kursieren. Ebenso erinnere ich mich, dass es einige Zeit gedauert hat, bis manche verstanden haben, was „saurer Regen“ oder „Ozonloch“ bedeutet und wie man auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse diese Umweltrisiken (relativ leicht) eliminieren konnte.

Und vor wenigen Jahren noch die Aufregung, als die ersten Photovoltaik-Anlagen auf Dächern montiert wurden: wie das die schönen Häuser im Grünen verschandelt. Heute ist eine PV Anlage fast ein Status-Symbol. Aber jetzt wettert man gegen PV-Anlagen auf Freiflächen - denn da könnten ja vielleicht einige „schöne“ Kukuruz-Monokulturen verschwinden. Doch man wird sehen: In ein paar Jahren wird auch das kein Thema mehr sein. Außerdem: Sollten wir den Klimawandel in 30 oder 50 Jahren tatsächlich unter Kontrolle gebracht haben, dann können diese Anlagen ja wieder ganz einfach abgebaut werden.

Nicht nur an Stammtischen trifft man immer noch Menschen, die sagen, ein Vollwärmeschutz bei Häusern produziere v.a. Sondermüll und verbrauche zuviel Öl für das Stypropor (was natürlich Unsinn ist, wenn man die Zahlen kennt). Und CO2-sparende Holzhäuser wären ja sowieso gemeingefährlich, denn die brennen und werden bald morsch... (Aber man macht liebend gerne SUV-Urlaub in einer hunderte Jahre alten Berghütte aus Holz).

Und dann erst die Windräder-Diskussion: Deren Fundamente seien wie „Autobahnen in die Tiefe“ schrieb unlängst die Kronenzeitung. Als ich daraufhin mit dem Redakteur telefonierte, meinte dieser sinngemäß: Er ist ja nicht vom Fach und er hat viel zu wenig Zeit zum Recherchieren - und man schreibe halt unter Zeitdruck, was man wo gehört habe. Ein anderer meinte unlängst: Der Bau der Windräder verbrauche mehr Energie als sie bringen. Fakt ist: Energetisch rechnet sich ein modernes Windrad in weniger als einem Jahr! Sogar ein Professor in Deutschland, der einmal der „Wind-Papst“ genannt wurde, behauptete vor 30 Jahren (schriftlich!) in seinem „Standardwerk“: technisch werde es in Zukunft nicht möglich sein, Windturbinen mit mehr als 1 MW Leistung zu bauen. Doch heute werden Anlagen mit über 15 MW Leistung aufgestellt. Faktor 15 also…. Ganz ähnlich die Debatte bzgl. der ökologischen Sinnhaftigkeit und der Reichweite von E-Autos. Hierzu erspare ich mir lange Ausführungen, denn dazu müsste man eigentlich fast nur den obigen Absatz kopieren und das Wort „Windräder“ mit „E-Autos“ auswechseln.

Das neueste Rückzugsgefecht in manchen Medien dreht sich nun um die Strom- bzw. Energiespeicher. Im vom Ex-Red-Bull Chef gegründeten Medienimperium gibt es z.B. die Zeitschrift „Pragmaticus“. Dort hat man sich immerhin dazu durchgerungen festzustellen, dass eine rasche Energiewende nötig ist und alternative strombasierende Technologien meist um vieles effizienter sind. Aber jetzt meint man, ExpertInnen und die Politik würden die Energiewende völlig falsch fördern, denn zuerst bräuchte man riesige Speicher, bevor man auf PV oder Windkraft umstellt. Was Pragmaticus-RedakteurInnen (und teilweise auch deren Berater wie Prof. Brasseur aus Graz) übersehen: Derzeit ist der Anteil der Erneuerbaren noch sehr gering und es gibt (sic!) jede Menge verfügbarer Speicher.

Aber von welchen „riesigen Speichern“ spreche ich denn hier, wird mancher jetzt fragen? Dazu einige gut bekannte Beispiele: Normale (Stausee-) Wasserkraftwerke sind etwa riesige Energiespeicher, und natürlich auch die Pumpspeicherkraftwerke, die bei Weitem noch nicht am Ende der Ausbaumöglichkeiten sind. Ebenso kann man große Hackschnitzel-Berge oder gewissen Müll als „Energiespeicher“ im übertragenen Sinn betrachten.

Aber die bei weitem größten Energiespeicher, die wir haben – und das noch über längere Zeit - sind unsere Gas- und Öl-Speicher, inkl. der noch großen unterirdischen Vorkommen. Allerdings sollten wir, wie inzwischen alle wissen, diese fossilen Vorräte möglichst gefüllt halten und tunlichst nur dann verbrauchen, wenn es Spitzenlasten, Dunkelflauten und Krisen unbedingt nötig machen! Im Moment ist das in Europa und global aber leider anders: Denn sogar im Sommer oder in sonnenreichen südlichen Regionen wird noch immer sehr viel Strom aus fossilen Energieträgern produziert. Und das darf in Zukunft nicht mehr so sein! Deswegen: Erneuerbare schnellstens ausbauen! Und nicht die (Lobbying-)Ausrede verwenden, es gäbe noch nicht ausreichend Batterie- oder Wasserstoffspeicher!