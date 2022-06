Unsere Biosphäre ist nur ein Hauch und das Klima kippt sehr schnell!

Eine nicht seltene aber grobe und fatale Fehleinschätzung, wie man leicht erklären kann, ähnlich auch der schlecht informierten Aussage „Was können diese paar ppm an CO2 in der Luft schon bewirken…“. Die bunten Kugeln, die im Schaubild über dem Globus „schweben“, repräsentieren jene Mengen an Wasser, Luft und – fast nicht mehr sichtbar – Boden, die man erhält, würde man diese Elemente auf dem ganzen Erdball einsammeln und auf einen Punkt „zusammenziehen“. Man erkennt deutlich: unsere Biosphäre ist in Wirklichkeit nur ein Hauch. Nicht eingezeichnet ist die äquivalente Kugel für den fruchtbaren Humus, denn diese wäre im Bild so klein wie ein – man verzeihe mir den Ausdruck -– „Fliegenschiss“…

Was geschah vor 120.000 Jahren in der Warmzeit des „Eem“?

Man kennt die weitverbreitete Aussage: Klimawandel und CO2- Schwankungen hat es immer schon gegeben, und es war auch „früher“ schon einmal so warm wie heute. Nun ja, „früher“ ist in diesem Zusammenhang mehr als relativ. Denn der atmosphärische CO2-Gehalt war seit etwa einer Million Jahren nicht mehr so hoch wie heute, und er schoss bekanntlich erst in den letzten 80 Jahren so stark in die Höhe. Tatsächlich gab es vor etwa 120.000 Jahren eine Warmzeit, das sogenannte „Eem“, in der es zu einer Erwärmung kam, die ähnlich wie jene ist, auf die wir bereits in den nächsten Jahrzehnten zusteuern, siehe Grafik unten

Aufgrund von Bohrkern-Analysen weiß man in etwa, was in dieser Warmzeit damals in Europa passiert ist. Ich zitiere gekürzt aus Wikipedia: „Die Trockenheit kam abrupt, innerhalb von nur etwa 100 (!!) Jahren. Es kam zu Waldbränden und Staubstürmen, und die vorherrschenden Wälder mussten einer Steppe weichen... Die meisten aktuellen Studien gehen davon aus, dass im Eem der Meeresspiegel etwa 6 bis 9 Meter über dem gegenwärtigen Niveau lag.“ Und man geht davon aus, das Ähnliches wieder passieren wird. Daher ist es nicht verwegen zu behaupten: eine Katastrophe riesigen Ausmaßes steht der Welt (und auch Europa) bevor, wenn nicht sofort und massiv gegengesteuert wird.

Eine Schlussbemerkung über die Schönheit

Neben den technischen, wirtschaftlichen und politischen Aspekten des Engagements gegen die Zerstörung unserer Lebenswelt gibt es in gewissem Sinne auch eine „ästhetische“ Komponente, deren Bedeutung man für den nötigen gesellschaftlichen Umbruch nicht unterschätzen sollte.

Die beiden untenstehenden Zitate bringen – denke ich – recht gut auf den Punkt, was ich damit ungefähr meine: „Umweltschutz ist eine Stilfrage!“

„Es gibt kein Premium ohne Nachhaltigkeit“ (ein deutscher Auto-Manager im Interview)

„Strebe nach Einfachheit der Lebensweise, um der Schönheit wie um der Freiheit willen, die ihr eignet.“ (Nyanaponika, buddhistischer Mönch)