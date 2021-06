Du bist Facharbeiter (m/w/d) und (noch) nicht in der Metallindustrie tätig? Egal, aus welchem Berufsumfeld du kommst, Welser Profile unterstützt deine Umschulung zum Welser Metall-Arbeiter und trägt auch die Kosten dafür.

Welser Profile wächst kontinuierlich und freut sich auch in der jetzigen Situation über eine gute Auftragslage. Das Familienunternehmen mit Sitz in Ybbsitz und Gresten liefert seine hochwertigen Spezialprofile aus Stahl in die ganze Welt und bietet Jobsuchenden die Möglichkeit zur Umschulung.

Je nach bisheriger Ausbildung und geplantem Funktionsschwerpunkt (Profilierung, Finalisierung etc.) dauert das Welser-interne Programm 12 bis 24 Monate. Du arbeitest von Beginn an in der Fachabteilung mit und absolvierst berufsbegleitend das Umschulungsprogramm. Die verschiedenen Schulungsbausteine garantieren einen guten Mix aus Theorie und Praxis und finden direkt im Arbeitsumfeld statt.

Um dir einen guten Einstieg zu ermöglichen, steht dir ein Pate als Ansprechpartner zur Verfügung. Er unterstützt dich bei sämtlichen fachlichen Themen und integriert dich in die große Familie der Welser Mitarbeiter.

Die anfallenden Kosten der einzelnen Schulungsbausteine werden zur Gänze vom Unternehmen finanziert. Bei positiver Absolvierung des internen Qualifizierungsprogrammes darfst du dich über eine entgeltliche Anpassung freuen.

Komm zu uns ins Team!

Bei Fragen kannst du dich gerne an das HR-Team wenden:

job_at@welser.com oder 07443/800-0!