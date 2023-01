Leben heißt Veränderung

Alois Deinhofer, Landwirt und Diakon der Pfarre St. Marien in Amstetten-Allersdorf

Alois Deinhofer ist der Überzeugung, dass man Veränderungen mit positiver Einstellung besser meistert. Foto: Doris Schleifer-Höderl



Wie begegnen Sie Veränderungen?

Alois Deinhofer: Veränderungen können einerseits gegeben sein und andererseits gewollt sein. Wenn ich Veränderung will oder zulasse, kann ich mich vorbereiten und mich einstellen. Oft müssen wir uns aber auf Neues einstellen, wo wir nicht vorbereitet sind. Mit positiver Einstellung werden wir solche Veränderungen akzeptieren und gut mit ihnen umgehen. Wenn wir offen sind für Neues, wird es uns nicht umhauen. Natürlich tun wir uns leichter, wenn wir in einem Familienverband eingebettet sind.

Braucht es überhaupt Veränderungen?

Deinhofer: Meistens sind wir, wie gesagt, mit Veränderungen konfrontiert, die wir nicht geplant haben. Unser Leben verändert sich jedoch laufend. Immer müssen wir offen sein für Veränderung, weil das Leben nicht stehen bleibt. Wir sind zurzeit mit der Pflege unserer Mütter beschäftigt, was eine herausfordernde Veränderung bedeutet. Somit können wir Veränderungen gar nicht ausweichen.

Ihre Meinung zum Satz: So haben wir das immer gemacht?

Deinhofer: Als Jugendliche haben wir die Gewohnheiten unserer Großeltern und Eltern hinterfragt und so müssen wir heute unsere Gewohnheiten von der nächsten Generation hinterfragen lassen. Das ist wichtig zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Es immer gleich machen zu wollen, wäre fad.

Hat man seine Entwicklung irgendwann abgeschlossen?

Deinhofer: Nein. Ich sehe es bei den Menschen im fortgeschrittenen Alter, dass der tägliche Ablauf mehr Zeit und Konzentration erfordert. Somit ist es notwendig und lebenswert, Neues zuzulassen.

Welche war Ihre letzte große Veränderung?

Deinhofer: Meine letzte große Veränderung war das vermehrte Engagement in der Pfarre als Diakon. Eigentlich sind die familiären Herausforderungen zurzeit die größten Veränderungen, denen wir uns stellen.

Michael Fehringer, ehemaliger Gruppeninspektor der Polizeiinspektion Amstetten

Michael Fehringer begegnet Veränderungen im Leben immer sehr offen. Foto: Doris Schleifer-Höderl



Wie begegnen Sie Veränderungen?

Michael Fehringer: Veränderungen versuche ich immer mit offenen Armen zu begegnen. Ständige Veränderungen sind in vielen Organisationen schon Alltag. Ich habe in meinem Berufsleben ständig Veränderungen erleben müssen. Diese haben die Arbeit sicherlich erleichtert. Wichtig ist die Begeisterung zu wecken sowie die Bereitschaft und Fähigkeit für den Wandel. Der Sinn, der Nutzen und die Notwendigkeit der Veränderung zu kommunizieren sind das „A“ und „O“.

Braucht es überhaupt Veränderungen?

Fehringer: Ja, man braucht Veränderungen, weil ohne Veränderung kein Fortschritt. Manche Veränderungen sind allerdings notwendig, sonst bleiben das eigene Leben und die persönliche Entwicklung stehen. Veränderungen sind normale und wichtige Prozesse im Leben, allein schon dadurch, dass wir älter werden, dass wir Neues lernen. Neue Jobs anzunehmen, Kinder kriegen, neue Menschen kennenlernen - Veränderungen erleben wir tagtäglich.

Ihre Meinung zum Satz: So haben wir das immer gemacht?

Fehringer: So haben wir es immer gemacht, steht meiner Meinung nach für Tradition. Man sollte für Veränderungen offen sein, aber die Tradition dabei nicht vergessen und den Fortschritt nicht aufhalten. Die Tradition stellt ein sehr wichtiges Stück Kultur dar. Die Traditionen erinnern die Menschen an die Geschichte, dass wir Teil davon sind, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Traditionen schaffen ein Zusammengehörigkeitsgefühl.

Hat man seine Entwicklung irgendwann abgeschlossen?

Fehringer: Seine Entwicklung hat man nie abgeschlossen, man lernt jeden Tag Neues. Gerade in meinem Berufsleben kann man seine Entwicklung nie abschließen, da ständig Neuerungen auf einen zukommen. Zu wissen, wo die eigene Leidenschaft wirklich liegt, kann eine große Motivation für eine persönliche Lebensveränderung sein.

Welche war Ihre letzte große Veränderung?

Fehringer: Man macht in seinem Leben sicher mehrere Veränderungen durch. Nach der Schule zum Beispiel den Einstieg in das Berufsleben. Die Gründung einer Familie und die Geburt der Kinder und Enkelkinder brachten sicherlich eine Veränderung. Aber meine letzte große Veränderung war der Übertritt in den Ruhestand.

Sr. Cornelia Waldbauer, Ordensfrau der Franziskanerinnen und Sozialpreisträgerin der Stadt Amstetten

Sr. Cornelia Waldbauer begegnet Veränderungen im Leben immer sehr offen. Foto: Doris Schleifer-Höderl



Wie begegnen Sie Veränderungen?

Sr. Cornelia Waldbauer: Ich versuche den Veränderungen, die das Leben einfach immer wieder erfordert, grundsätzlich offen zu begegnen. Wenn ich mich dazu dann auch noch mit Menschen über die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der anstehenden Veränderungen austauschen kann, fällt mir das Einstellen und Mittragen neuer, geänderter Situationen nicht schwer.

Braucht es überhaupt Veränderungen?

Sr. Cornelia: Absolut! Unser Leben – im Einzelnen wie in der Gesellschaft – ist geprägt von Entwicklung. Wir alle schauen zurück, wie sich das Leben im Laufe der Zeit verändert hat. Mir ist dabei wichtig, die Veränderungen wahrzunehmen und mit meinen Möglichkeiten eine positive Antwort darauf zu geben. Das entscheidende Kriterium lautet dabei für mich: Dient es dem Leben, den Menschen ….? Das ist ein lebenslanger und permanenter Prozess!

Ihre Meinung zum Satz: So haben wir das immer gemacht?

Sr. Cornelia : Wenn ich auf mein Leben schaue, dann sind in mir Erinnerungen an Bewährtes und Gelungenes.

Für diesen festen Boden, in dem ich verwurzelt sein darf, bin ich sehr dankbar.

Diese Verwurzelung gibt mir aber zugleich immer neu die Offenheit und das Vertrauen für meinen Weg und für die Herausforderungen, die mir neu sind und wo ich lernen muss, sie zu bewältigen.

So sehe ich in dem Satz ein Zweifaches: Dankbarkeit für Vergangenes und Mut für die Zukunft.

Hat man seine Entwicklung irgendwann abgeschlossen?

Sr. Cornelia: Ich behaupte „Nein!“. In meinem Fall wünsche ich mir nur das Eine, dass ich eine alte liebenswerte Schwester werde, die offen bleibt für die Freuden und Sorgen der Menschen. Das möchte ich zeigen in einer großen Barmherzigkeit und Toleranz: Weil ich um meine Entwicklungsschritte weiß, gestehe ich sie auch den anderen zu, vor allem dann, wenn es einmal nicht so glatt läuft.

Als Mensch, der aus dem Glauben an einen persönlichen Gott lebt, glaube ich fest daran, dass Seine Liebe jeden Menschen letztlich vollenden wird.

Welche war Ihre letzte große Veränderung?

Sr. Cornelia: Meine letzte große Veränderung, die sich vor allem auch nach außen gezeigt hat, war am 1. Sept. 2018 – meine Pensionierung.

Von 2018 bis heute habe ich aber viele, viele kleinere, oft alltägliche Veränderungen vollzogen. Sie waren oft mitten im Alltag, oft verborgen, weil sie bestimmte Situationen verlangt haben, nichts Besonderes und doch durfte ich so innerlich lebendig bleiben. Mein großer Wunsch an alle Leserinnen und Leser: Sehen wir die Veränderung als Chance und bleiben wir so lebendig – auch und besonders den Kindern zuliebe.

Sabine Weidinger, Kaufmännische Direktorin des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums Amstetten

Sabine Weidinger: „Jeder Mensch durchläuft in seinem Leben eine Entwicklung bzw. Veränderung – letztendlich bis zu seinem Tod.“ Foto: Doris Schleifer-Höderl



Wie begegnen Sie Veränderungen?

Sabine Weidinger: In meiner Funktion als Kaufmännische Direktorin im Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten braucht es eine Offenheit für Veränderungen. Diese Offenheit entwickelt die eigene Persönlichkeit weiter, da es wichtig ist neue Methoden, Impulse oder Lösungen zuzulassen und sich selbst zu reflektieren oder aber auch, andere Menschen um Rat zu fragen. Mut und Selbstvertrauen erleichtern es mir, Veränderungen zuzulassen oder selbst anzustoßen. Des Weiteren lege ich vor allem bei Veränderungsprozessen Wert auf Transparenz und Kommunikation im Team. Veränderungen haben mitunter aber auch ein hohes Stresspotenzial, deshalb ist es für mich wichtig auf genug Entspannung zu achten und zum Stressabbau meine Freizeit in der Natur zu verbringen.

Braucht es überhaupt Veränderungen?

Weidinger: Veränderungen sind erforderlich, vor allem wenn wir uns nicht mehr wohl fühlen, sei es im beruflichen Umfeld oder im privaten Bereich. Veränderungen fallen aber oft schwer, weil wir gerne an unseren alten Gewohnheiten festhalten und diese uns grundsätzlich ein Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit geben, auch wenn sie uns eigentlich unglücklich machen.

Wir leben in einer so schnellen Zeit, dass wir beinahe täglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden und durch soziale Medien oftmals suggeriert wird, dass man ständig hinterherhechelt. Hier muss jeder für sich selbst sein eigenes Maß definieren, wie weit er sich darauf einlässt.

Ihre Meinung zum Satz: So haben wir das immer gemacht?

Weidinger: Ein Zitat von Ernst Ferstl – er ist Lehrer und Schriftsteller - lautet „Eine positive Einstellung zu lösbaren Problemen ist bereits der halbe Erfolg“. Entsprechend diesem Ansatz kommt der Satz „So haben wir das immer gemacht“ in meinem Wortschatz kaum vor. Ich lege bei Projekten und Arbeitsabläufen Wert auf Feedback von meinem Team und somit fließen immer wieder neue Ideen ein und Verbesserungspotenziale werden berücksichtigt. Eine gelebte Fehlerkultur im laufenden Betrieb ermöglicht es, dazuzulernen. Jede Innovation oder Veränderung ist eine Weiterentwicklung sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld.

Hat man seine Entwicklung irgendwann abgeschlossen?

Weidinger: Jeder Mensch durchläuft in seinem Leben eine Entwicklung bzw. Veränderung – letztendlich bis zu seinem Tod. All diese Vorgänge, wie z.B. das Wachstum, die Ausbildung körperlicher und geistiger Fähigkeiten, Entfaltung und Wiederabnahme des Leistungsvermögens bis hin zu Alterungs- und Abbauerscheinungen beruhen auf Veränderungen in den Zellen und Organen unseres Körpers. Diese Veränderung ist nicht aufhaltbar und nicht rückgängig zu machen und verläuft bei jedem Menschen in einer individuellen Ausprägung.

Welche war Ihre letzte große Veränderung?

Weidinger: Gerade in den letzten zwei Jahren hatten wir wahrscheinlich alle mit der gleichen Veränderung zu tun. Die Pandemie hat innerhalb kürzester Zeit unser Leben im privaten Bereich und auch im Berufsalltag auf den Kopf gestellt.

Diese Situation hat gezeigt, dass wir nicht immer alles unter Kontrolle haben und sich jederzeit alles ändern kann und wir nichts dagegen tun können, außer es zuzulassen und mitzutragen. In dieser Zeit der Veränderung war es wichtig, sich jeden Tag neu auszurichten um sich auf die neuen Abläufe, vor allem im Arbeitsalltag, einzustellen und es gemeinsam im Team umzusetzen.