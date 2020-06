Von wegen Krise! Die Musikwelt im Mostviertel strotzt vor Kreativität. Viele neue Projekte bringen frischen Wind in die Szene.

Sigrid Horn: I bleib do

Über Mostviertler Wurzeln verfügt auch Sigrid Horn. Die Sängerin und Song-

writerin und Gewinnerin des Protestsongcontests 2019 schlägt nach „Sog I bin weg“ (2018) mit ihrem neuen Album „I bleib do“ ein neues Kapitel auf. Versöhnt sich ein Stück mehr mit der Welt, bleibt aber anklagend.

Sie wühlt in der eigenen Familiengeschichte, setzt diese in einen zeitgeschichtlichen Kontext; sie seziert ihr seelisches Innenleben und berührt einen dabei an Stellen, von denen man noch nicht gewusst hat, dass es sie gibt.

Sigrid Horn spielt Ukulele und Klavier. Begleitet wird sie von Sarah Metzler an Harfe und Stimme und Bernhard Scheiblauer an Concertina, Ukulele, Banjolele und Stimme. Das Trio erarbeitet die Arrangements gemeinsam, mit viel Raum für rhythmische und harmonische Experimente.

Wie beim ersten Album stand Ernst Molden bei der Produktion Pate und war auch abschnittsweise im Studio dabei. Ergänzt wurde das Produktionsteam von Felipe Scolfaro Crema, der seine Erfahrungen als Komponist, Jazz-Pianist und Hip-Hop-Produzent einfließen ließ und äußerst behutsam die Lieder in Vinyl und CD gegossen hat.

Die Album-Premiere ging kurz vor der Corona-Pause in der Elbphilharmonie in Hamburg über die Bühne, wo Horn beim Festival „Ganz Wien“ neben prominenten Kollegen wie Willi Resetarits, Der Nino aus Wien u.v.a. auftrat.

In Amstetten feierte „I bleib do“ Mitte Juni im Szenelokal mozArt eine umjubelte Live-Premiere. Im Herbst folgt nun eine umfangreiche Tour durch Österreich, Deutschland und Südtirol. Bereits am 17. Juli begleitet sie die Eröffnung der Wellenklänge in Lunz am See.

www.sigridhorn.at

AkustixxX: „BabyelEfanten“







MAGDALENA BLASZCZUK/AKUSTIXX/MARTEN Auch an der Band AkustixxX ist Corona nicht spurlos vorübergegangen: Ergebnis ist der satirische Song „Babyelefant“

Keine Neulinge in der Branche sind die drei Mannen der Band AkustixxX mit Mastermind Josie Gillits. Seit Jahrzehnten tingelt die Formation mit rockiger Musik durch die Lande – unter anderem mit Gästen wie Ulli Bär und Gary Lux.

Letzterer hat zusammen mit der Gruppe das Abstandhalten im Zuge der Corona-Krise als Auftakt zur geplanten Akustixxx-Vinyl LP in einem satirischen Song umgesetzt - bezeichnender Titel: „Babyelefant“.

„Wir haben dem Abstandshalter der Nation eine Stimme verliehen“, scherzt Sänger und Bassist Mario Puncec, aus dessen Feder der Song stammt: „Viele meiner Freunde amüsierten sich darüber, warum ein Babyelefant als Symbol für den Abstand von einem Meter ausgewählt wurde. Daraufhin entschloss ich mich, den Trend mit unserer Band aufzugreifen und dem Tier der Stunde einen Song zu widmen.“

Josie Gillits: „Die Menschen in unserem Land sehnen sich nach den schwierigen Monaten nach Dingen zum Lachen, zum Belächeln, zum Schmunzeln. Dann geht alles leichter. Kurz gesagt: der Babyelefant löst all unsere Probleme elegant und rettet damit unser ganzes Land!“

www.akustixxx.at

Marten: „Donaustrand“





MAGDALENA BLASZCZUK/AKUSTIXX/MARTEN „Donaustrand“ titelt das Erstlingswerk von Marten aus Ardagger. Dialekt-Pop mit hohem Wiederkennungswert.

Ein neues Gesicht am Musikhimmel ist MARTEN. Der Name entstand in enger Anlehnung an den Vornamen des Protagonisten (Martin Furtlehner). Seine musikalischen Wurzeln finden sich in Ardagger an der Donau, wo er sich auch die Inspiration für seine erste Single „Donaustrand“ holte.

Der Dialekt-Pop von Marten strahlt eine sehr jugendlich-ehrliche und dynamische Note aus, welche mit einer kraftvollen und charismatischen Stimme untermalt wird.

Die alltagspoetische Sprache in Kombination mit der Begeisterung am (Er)finden von eigenen Melodien gibt MARTEN seinen besonderen, absoluten Wiederkennungswert.

In seinem Zweitprojekt steht der junge Mostviertler mit seiner Band WOXX auf der Bühne. Das Projekt setzt sich im Prinzip aus lauter Schulfreunden aus dem berüchtigten Pop-BORG in Linz zusammen, aus dem unter anderem auch schon Folkshilfe und Krautschädl hervorgegangen sind. Mit WOXX tritt Furtlehner in die Fußstapfen seines Vaters Reinhard, der mit der Band „Real Instinct“ und als Solo-Künstler seit Jahrzehnten nicht von der lokalen Musikszene wegzudenken ist.

www.martenband.at

Barbara Neu: „Stalltänze“

LAURA ETTL Im Gesamtkunstwerk „Stalltänze“ inszeniert Barbara Maria Neu aus Ardagger ihre Erfahrungen aus dem Alltag der Frauen am Land. Uraufführung ist am 22. August.

Auf einem Bauernhof in der Gemeinde Ardagger aufgewachsen, dokumentiert Barbara Maria Neu in „Stalltänze“ ihre Erfahrungen aus dem Alltag der Frauen am Land.

Neu, die seit 2016 an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz und seit 2018 an der Akademie der Bildenden Künste Wien studiert, stellt in zehn performativ-musikalischen Kompositionen diverse Szenen aus dem Alltag und der Arbeit einer selbstständigen, Landwirtin dar – der fiktiven Figur Tatiana Romanova.

Barbara Maria Neu: „Im Leben der Tatiana Romanova ist alles Musik. Jede Bewegung, jedes Tier, jedes Geräusch ist für sie ein Impuls für eine Komposition, die sie mit ihren eigenen Bewegungen und ihrer Klarinette zu einem vollständigen Werk macht“

Zusammen mit einem versierten Frauenteam aus diversen künstlerischen Bereichen wie Regie, Film, Komposition und skulpturaler Arbeit, erarbeitet die Klarinettistin ein interdisziplinäres Werk, in dem musikalische, wie performative und bildhafte Anteile sich gegenseitig bereichern.

Dazu wird jeweils ein Arbeitsprozess, dessen Abläufe und Bewegungen, in eine für die Szene angefertigte zeitgenössische Komposition für Solo-Klarinette verbunden. In die musikalische Komposition sind die Geräusche und Abläufe der Umgebung und des Bühnenbildes (zum Beispiel Werkzeuggeräusche und diverse Handlungen) eingebunden.

Die Uraufführung der „Stalltänze“ ist für 22. August im Ita-Stadl, Stift Ardagger geplant. Weitere Termine sind in Arbeit.

www.barbaramarianeu.at.