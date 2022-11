Arbeiten auf hoher See – Beruf oder Berufung?

Michaela Lampersberger (31) hat in ihrem Leben schon viel gearbeitet, gemacht und erlebt. Trotz aller Kritik an diesem Zweig des Tourismus, sind Kreuzfahrtschiffe immer noch ein faszinierender Arbeitsplatz. Welche Challenges so ein Job mit sich bringt, und welche Abenteuer und schönen Momente es zu erleben gibt, erzählt sie hier.

Die junge Mostviertlerin kommt ursprünglich aus Wallsee, war nach ihrer Ausbildung einige Jahre Flugbegleiterin bei einer österreichischen Airline, bis Corona Reiseberaterin bei einem bekannten regionalen Reiseunternehmen, hat dann bei einer Möbelhauskette im Backoffice gearbeitet und sich schlussendlich gegen den Innendienst und für den Aufbruch in die Ferne entschieden. Neben dem Beruf ist sie seit der Jugend Mitglied bei der TMK Wallsee-Sindelburg, sie war einmal Bezirksleiterin bei der Landjugend und vor ihrer Abreise zum Schiff Jugendgemeinderätin der Stadt Amstetten. Wir haben Sie erreicht, als ihr Schiff gerade im Hafen von Arrecife auf Lanzarote lag.

Michaela, wie war deine Karriere an Bord bisher und wie kann man sich deinen aktuellen Job vorstellen?

Michaela Lampersberger: Ich habe als Ausflugsexpertin im Shore-Excursion-Department begonnen. Hier habe ich die Landausflüge mitorganisiert und begleitet. Heute mache ich etwas ganz Anderes: Ich bin die Reiseberaterin an Bord. Unsere Gäste können bei mir bereits die nächsten Kreuzfahrten planen und buchen, während sie noch an Bord sind. Ich bin auch die einzige Person an Bord, die das machen kann. Mein Arbeitsplatz ist ein feiner Beratungsbereich in der Reisewelt auf Deck4, nur ein paar Schritte entfernt vom Blick aufs Meer.

Bei so einer Erzählung kommen viele Büroangestellte im spätherbstlich, diesigen Österreich ja ins Schwärmen. Etwas philosophisch gefragt, hat das Meer eine besondere Bedeutung für dich?

Lampersberger: Mein Schreibtisch st sehr schön gelegen, es ist einfach nur schön an diesem Platz arbeiten zu dürfen. Viele Kolleginnen und Kollegen an Bord haben nicht diese Atmosphäre, das weiß man hier zu schätzen. Viele Kolleginnen und Kollegen an Bord haben diesen Ausblick nicht, das weiß man hier zu schätzen. Manchmal gehe ich auch bewusst an Deck und sehe mir zum Beispiel das Auslaufen an. Wenn sich dann das Schiff beim Ablegen in Bewegung setzt und das mächtige Schiffshorn ertönt, das ist immer wieder ein Erlebnis.

Auf welchen Schiffen und in welchen Fahrtgebieten warst du schon im Einsatz, wo bist du aktuell?

Lampersberger: Ich befinde mich derzeit auf der „Mein Schiff 4“, einem großen, sehr modernen Schiff von TUI Cruises mit vorwiegend deutschsprachigen Gästen. Wir sind aktuell und über Weihnachten und Silvester im Fahrtgebiet rund um die Kanarischen Inseln unterwegs. Ich war aber auch schon im Orient durch den Suez-Kanal, im Mittelmeer und in Nordnorwegen an Bord, ganz etwas anderes. Als ich heuer zwischen zwei Verträgen gerade zuhause war, wurde ich angerufen, ob ich nicht kurzfristig auf ein Expeditionskreuzfahrtschiff einspringen könnte. Der Anruf war am Freitag und am Dienstag ging der Flug nach Grönland (!), ich bekam eine halbe Stunde Zeit mich zu entscheiden. Ich war dann für 18 sehr intensive Tage auf der kleinen „Hanseatic nature“ von Hapag-Lloyd Cruises im Einsatz, da ist das Bordleben wieder ganz anders als auf meinem derzeitigen Schiff. Von Grönland aus ging es dann in die Arktis vorbei an Eisbären an Land und rund um Eisberge im Wasser durch in der berühmten Nordwest-Passage.

Wow, das sieht man – wenn überhaupt – wahrscheinlich nur einmal im Leben. So viele Destinationen und Eindrücke in so kurzer Zeit. Eine Abwechslung, die sich viele Menschen zuhause sehr schön vorstellen. Wie kann man das Arbeitsleben zuhause und an Bord unterscheiden, gibt es auch Schattenseiten?

Lampersberger: Die Zeit hier vergeht sehr schnell, das ist sehr positiv. Das Arbeiten macht Spaß und mit den Kolleginnen und Kollegen von der Crew gibt es immer was zu unternehmen, es wird nie langweilig. Die Schattenseite ist, dass man jeden einzelnen Tag arbeitet und nicht sagen kann, heute ziehe ich mich zurück, weil ich Zeit für mich brauche und niemanden aus der Firma sehen möchte. Diese Entbehrung zehrt schon an einem und wenn ich nach einem mehrmonatigen Vertrag nach Hause in meine Wohnung komme, dann bin ich müde und es braucht auch einige Zeit um anzukommen. Man hat auch seine Familie und Freunde nicht in der Nähe, die man sonst einfach kurz einmal besuchen könnte.

Wie darf man sich deinen normalen Tagesablauf vorstellen?

Lampersberger: Man arbeitet durchschnittlich zehn Stunden pro Tag. Meine Reisewelt hat zwar fixe Öffnungszeiten,, aber wenn in anderen Bereichen Not am Mann ist, wird auch da mitgeholfen. In der Freizeit zieht man sich zurück zum Entspannen, geht ins Fitness-Studio oder wenn ein Hafentag ist , kann man natürlich das Schiff verlassen und etwas unternehmen. Ab und an fahren Kolleginnen und ich auch mit dem einen oder anderen Landausflug mit, um uns etwas anzusehen.

Kannst Du uns auch etwas zur Verpflegung an Bord sagen?

Lampersberger: Zur Verpflegung gibt es im Crewbereich die Crew-Mess, ein eigenes Buffet-Restaurant für die Besatzungsmitglieder. Die Küche ist super und international, auch viel asiatisch. Mein Job erlaubt es mir, mich im Gästebereich frei zu bewegen, das heißt, ich kann alle gastronomischen Angebote an Bord nutzen. Ein großer Vorteil ist, das Essen ist immer frisch, auch das Brot wird an Bord gebacken und man braucht sich um nichts zu kümmern.

Wie gestaltet sich das Zusammenleben an Bord mit den Kolleginnen und Kollegen?

Lampersberger: Die Kolleginnen und Kollegen sind super, weil es natürlich viele gleichgesinnte, offene, kooperativ eingestellte Menschen an Bord zieht. Hier sind zwar alle gut drauf und es wird viel gelacht, wenn es aber etwas gibt, dann muss man unbedingt füreinander da sein, sie sind hier wie deine Familie. Dort wo viele Menschen aus verschiedensten Nationen auf engem Raum zusammenarbeiten, muss es auch strenge Regeln geben. Bei mehrmaligem Verstoß fliegt man von Bord, ohne dem würde es nicht gehen. An Bord leben und arbeiten ca. 1000 Menschen aus etwa 40 Nationen. Viele Indonesier und Philippinos, Deutsche, Österreicher, Schweizer, Bosnier, Serben, Montenegriner, Argentinier, Italiener, Ukrainer, Russen und noch viele weitere Nationen und es funktioniert super. Es gibt an Bord eine eigene Organisation, die sich Crew-Welfare nennt, die ein eigenes Budget hat und die Aktivitäten für die Crew organisiert, zum Beispiel Crew-Bingo, Sport, Basketball, Spiele oder eine Weihnachtsparty. Ab Dezember bin ich sogar beim Crew-Welfare-Team mit dabei. Es ist wie eine schwimmende Stadt.

Gibt es auch ein Crew-Nachtleben an Bord?

Lampersberger: Ja, aber nicht so intensiv, wie sich das manche vorstellen, das wäre viel zu anstrengend. Es gibt eine Crew-Bar, die hat längstens bis 2 Uhr geöffnet. Es ist ganz unterschiedlich, manchmal ist mehr, manchmal weniger los. Für Crew-Mitglieder, die sich im Gäste-Bereich bewegen dürfen, ist auch um 2 Uhr Schluss, dann muss man verschwunden sein.

Was waren drei besondere Momente für dich während deiner Reisen?

Lampersberger: In der Arktis von Kanada, als wir durch das Packeis gefahren sind, vor uns der Eisbrecher zum Freimachen der Fahrtrinne. Ein Helikopter ist extra angeflogen und hat die Fahrtroute inspiziert. Die Suez-Kanal-Reise, als ich mit Gästen in Jordanien bei der Wüstenstadt Petra war – sehr beeindruckend das, was man aus Dokumentationen oder Filmen kennt mit eigenen Augen gesehen zu haben.

Einmal haben wir um Mitternacht, bei Sonnenschein und Kälte eine zweieinhalbstündige Bike-Tour zurück zum Schiff unternommen. Da komme ich jetzt noch ins Schwärmen, es gibt so viele Erlebnisse und Momente, die ich mein ganzes Leben nie vergessen werde.

Welche Destinationen möchtest du am liebsten noch bereisen und kannst du dir vorstellen diesen Job ewig zu machen?

Lampersberger: Nachdem ich im Mostviertel sehr stark verwurzelt bin, kann ich mir heute nicht vorstellen diesen Job ewig zu machen. Mir ist aber durchaus bewusst, dass es für mich nicht so einfach sein wird, zuhause einen Job zu finden, der mir ähnlich viel Spaß macht. Und wenn man schon auf Kreuzfahrtschiffen arbeitet oder gearbeitet hat, dann sollte man wenigstens einmal in der Karibik, der Traumdestination schlechthin, gewesen sein. Für mich besteht da vielleicht 2023 die Chance.

Mehr Eindrücke gibt es auf Michaelas Instragram-Seite: #michalampi