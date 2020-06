Dass das Musikfestival Steyr von 23. Juli bis 9. August 2020 trotz Pandemie seinen Vorhang hebt, ist vor allem den unermüdlichen Bestrebungen von Intendant Karl-Michael Ebner und seinem Team geschuldet: Das gesamte Festivalprogramm wurde umgestaltet und ein völlig neues Konzept für die Gestaltung des Zuschauerraums sowie für den Einlass entwickelt, um den behördlichen Auflagen Rechnung zu tragen.

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir jetzt sagen können: ‚Das Musikfestival Steyr findet statt!‘ – sogar mit erweitertem Programm. Mit dem multimedialen Operettenkonzert „Operette Made in Austria“ bringen wir zusätzlich zur Juke-Box-Musical-Weltpremiere ‚Musical Fever‘ auch erstmals weltbekannte Operettenmelodien in den Steyrer Schlossgraben“, so Ebner.

Ein Sommer der Premieren

Im Kern bleibt das Musikfestival Steyr auch in der 26. Spielsaison dem Musical-Genre treu, überrascht jedoch mit einer Weltpremiere:

Mit „Musical Fever“ wird das erste Juke-Box-Musical präsentiert. Konzept und Inszenierung stammen aus der Feder von Karl-Michael Ebner, Markus Richter und Nikolaus Raspotnik, das Buch von Jürgen Kapaun. Die Besucher werden einen Abend lang auf eine musikalische Zeitreise mit Hits von ABBA bis Webber entführt.

Auch Operettenfans kommen erstmals auf ihre Kosten: Mit ihrem weit über die Grenzen des Landes gefeierten Operettenkonzert „O-MIA“ (Operette Made in Austria) gastieren die Wiener-Staatsoper-Solisten Ildikó Raimondi und Herbert Lippert auf der schönsten Open-Air-Bühne des Jahres.

Ein gelungener Mix aus Musikfilmen und Neuerscheinungen rundet das Festivalprogramm ab und sorgt für die dritte Neuerung des Jahres: Der Steyrer Schlossgraben wird heuer nicht nur an zwei, sondern an insgesamt vier Abenden in das „Kino unter Sternenhimmel“ verwandelt.

Schlossgraben in neuem Look

Der Steyrer Schlossgraben präsentiert sich heuer in reiner Bistro-Atmosphäre: Die Besucher nehmen an Tischen mit maximal vier Sitzplätzen und entsprechend großzügigem Abstand zueinander Platz. Ebenfalls neu ist, dass auch während der Vorstellung Getränke an den Tischen konsumiert werden können, da Corona-bedingt keine Pause angedacht wird.

Bereits ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn erhalten die Besucher mittels Blockeinlass über drei separate Eingänge Zugang zu ihren Plätzen. Erste Töne aus der Juke-Box stimmen auf den Abend ein.