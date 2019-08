Am 15. Mai dieses Jahres ging das erste Zusammentreffen dieser Art im Stadthotel Gürtler sehr erfolgreich über die Bühne. An die 40 Akteurinnen und Akteure kamen, um sich auszutauschen und Synergien zu bündeln.

Nach der Vorstellung einiger geplanter Maßnahmen aus dem Kulturteil des Projekts „City-Kompass“ durch Kulturstadträtin Elisabeth Asanger und Kulturabteilungs-Leiterin Elke Strauß standen hauptsächlich die Diskussion des Formats sowie Wünsche und Anregungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vordergrund.

Im Besonderen sollen bei den folgenden Kultur-Talks – sie werden in Zukunft zwei Mal jährlich stattfinden – geplante Veranstaltungen vorgestellt sowie Mitstreiter dafür gefunden werden. Außerdem setzt man gezielt auf Jugendförderung, die Einbindung von Schulen, Kulturbeauftragten und der Kreativwirtschaft.

In Planung sind zudem Impulsreferate, die Abstimmung des jährlichen Am stettner Kulturmottos sowie die Einbindung verschiedener Ethnien. „Es geht uns darum, das Konstruktive, das Miteinander-Gestalten in den Vordergrund zu stellen“, so Elke Strauß. „Amstettens Kulturszene ist vielfältig und ungemein engagiert. Durch den Kultur-Talk haben wir die Möglichkeit, Ideen und Anregungen effizient in unser aller Arbeit einfließen zu lassen.“

Der 2. Kultur-Talk findet am Mittwoch, 18. September, 18 Uhr im Stadthotel Gürtler statt. Anmeldung unter E-Mail kultur@amstetten.at unbedingt erforderlich.