Die heimische Landwirtschaft – traditionell & innovativ

Bereits seit einigen Jahren, insbesondere jedoch seit Beginn der Coronapandemie, verzeichnet die Direktvermarktung mit der Produktion regionaler Lebensmittel einen regen Zuwachs. Durch stetig wachsende Produktpaletten ergibt sich ein großes kulinarisches Angebot für (fast) jede Vorliebe. Neben Fleisch, Milchprodukten, Eiern, Obst und Gemüse sind auch innovative Produkte wie heimische Pilze, regionales Tofu oder Melonen im bäuerlichen Sortiment enthalten.

Zudem möchten Direktvermarkter/innen den Bedürfnissen und Einkaufsgewohnheiten verschiedener Generationen nachkommen. Neben etablierten Vermarktungsformen, wie Bauernmärkten oder Hofläden, haben sich auch neue Absatzwege, wie Selbstbedienungscontainer und Verkaufsautomaten durchgesetzt. Silke Dammerer und Maria Zulehner, Bezirksbäuerinnen der Bauernkammern Melk und Scheibbs, sind selbst leidenschaftliche Direktvermarkterinnen und geben Einblick in ihre Betriebsstrategien.

Verkaufsstand am wöchentlichen Bauernmarkt

Maria Zulehner Foto: Zulehner Maria

Maria Zulehner ist Bezirksbäuerin in Scheibbs, Mutter von vier Kindern und bewirtschaftet gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard einen Milchviehbetrieb in Purgstall an der Erlauf.

Neben der Milcherzeugung und Viehzucht stellt die Direktvermarktung von Bauernbrot, Mehlspeisen und saisonalen Angeboten wie Kletzenbrot, ein wichtiges Betriebsstandbein dar. Bereits vor 28 Jahren hat ihr Heimatort Purgstall beschlossen, einen Bauernmarkt zu veranstalten. Als Mitgründer ist Familie Zulehner nun also fast drei Jahrzehnte mit dabei und das mit großem Erfolg.

„Es macht mir Spaß, hinter meinen eigenen Produkten zu stehen und mit den Kunden einen regen Austausch zu führen“, so die Bezirksbäuerin. Der Bauernmarkt findet jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr statt und ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, bei dem zehn Betriebe aus der Region ihre Produkte anbieten. Der Markt ist vielfältig – neben Honigprodukten, Käse, Wildspezialitäten und Fleischwaren werden auch Brot und verschiedene Mehlspeisen verkauft. Produkte von Bauern aus der dritten Welt runden das Sortiment ab.

„Viele Kunden begleiten uns schon seit Jahrzehnten, daraus sind Freundschaften entstanden. Natürlich dürfen wir auch immer wieder neue Gesichter am Markt begrüßen. Es ist schön zu sehen, wie bewusst und regional junge Familien bei uns einkaufen!“, freut sich Maria Zulehner. Gemeinsam mit den Stammkunden werden auch kleine Feste am Markt gefeiert und so fand am 14. Oktober der „Tag der Milch“ und Erntedank statt. Die Bezirksbäuerin ist überzeugt „Es macht Freude, die Wertschätzung der Kunden zu spüren!“.

Regionale Hofladenbox mit Selbstbedienung

Gemeinsam mit ihrer Familie bewirtschaftet Silke Dammerer, Melker Bezirksbäuerin und Mutter von zwei Kindern, den Dammererhof in Ybbs an der Donau. Der Dammererhof ist seit Generationen ein Rinderbetrieb und bekannt für bestes dry aged Rindfleisch, das auch seit einigen Jahren Ab Hof verkauft wird.

Um ihren Betrieb auf ein zweites Standbein zu stellen, eröffneten Silke und ihr Mann Josef im Jahr 2018 einen, im Innenhof des Vierkanters liegenden, Hofladen. Dort wird den Kund/innen immer freitags und samstags eine vielfältige Auswahl an regionalen Produkten angeboten. „Immer mehr Kunden legen Wert auf regionale Produkte, jedoch fehlt oft die Zeit, um mehrere Produzenten in der Region anzufahren.

In unserem Hofladen haben wir eine Verkaufsplattform für andere Direktvermarkter aus der Umgebung geschaffen und bringen so Produzenten und Konsumenten zusammen“, freut sich Silke Dammerer. Im Hofladen lebt Silke auch den Dialog mit der Gesellschaft, sie klärt ihre Kunden zu den verschiedensten Themen der Landwirtschaft auf. „Die Kunden sind teilweise sehr interessiert wie, was, wo produziert wird, hier kann ich aus erster Hand informieren.

Es ist mir wichtig, dass die Menschen unsere Arbeit verstehen, nur so können sie unsere vielfältigen Leistungen auch wertschätzen“, ist Dammerer überzeugt. Um den regionalen Einkauf noch flexibler zu gestalten, eröffnete die Familie im Mai 2021 die „Ybbser Genuss Box“ – einen modernen Selbstbedienungscontainer mit zahlreichen kulinarischen und regionalen Köstlichkeiten.

An sieben Tagen in der Woche haben Konsument/innen die Möglichkeit, einkaufen zu gehen. Die Bezirksbäuerin weiß: „Aufgrund der flexiblen Öffnungszeiten und dem vielfältigen Angebot ist die Genussbox sehr beliebt. Der Zutritt erfolgt mittels Bankomatkarte und die Zahlung ist auch ausschließlich mit Bankomatkarte möglich.“

Unsere Landwirtschaft – so vielfältig wie wir

Die heimische Land- und Forstwirtschaft leistet durch verschiedene Funktionen und Aufgabenbereiche einen großen Beitrag zum Wohl der Gesellschaft. Neue Betriebsstrategien und Produkte sorgen für Abwechslung im Lebensmittelregal.

Durch Kombination aus altbewährten und modernen Absatzwegen werden vielseitige Einkaufsmöglichkeiten für Menschen aller Generationen geboten - ganz nach dem Motto „Erhalt der Tradition und Mut zur Innovation“.