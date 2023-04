Zum Staunen verurteilt

Wenn der Name Programm ist, dann trifft das KURIOSEUM in Purgstall den Nagel punktgenau auf den Kopf. So einzigartig ist die Sammlung an optischen, akustischen, rätselhaften und physikalischen Raritäten, die man auf rund 250 Quadratmeter Museumsfläche präsentiert bekommt.

„Ich brenne für die Naturwissenschaften“, verrät Mag. Maria Schmid. Die langjährige Physik-Professorin am BORG Scheibbs ist die treibende Kraft hinter der Museumsidee. Mit vielen ehrenamtlichen Helfer und Sponsoren des Vereins „Science Fun & Sports“ (Leitung Mag. Ing. Heinz Kaiser vom Activ Camp Purgstall) hat sie in jahrelanger Arbeit ihren Lebenstraum verwirklicht und die große private Raritäten-Sammlung der Öffentlichkeit zugängig gemacht. „Mein Vater SR Karl Zeitlinger hatte schon unzählige Exponate zu Hause. Auch jetzt ist noch längst nicht alles ausgestellt“, sprüht Maria Schmid vor Begeisterung.

Am meisten Freude versprüht sie bei Führungen. Diese „Naturwissenschafts-Abenteuer“ können schon einmal gut zwei Stunden dauern - oder auch mehr.

Was gibt es zu sehen? Das KURIOSEUM ist in viele Teilbereiche gegliedert. In jedem einzelnen kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Man erfährt das hautnah, was in vielen Physikstunden verborgen geblieben ist.

„Kinder, aber auch Erwachsene sind begeistert davon, dass sie alles selbst ausprobieren und erforschen können“, weiß Mag. Schmid. Faszinierende Themen aus der Welt der Physik - des Lichtes, der Akustik, Sinnestäuschungen, der Mechanik, der Astronomie, der Optik und Technik werden verständlich gemacht. Geschicklichkeit und Humor sind fixe Bestandteile. Färbige Schatten, gekrümmtes Licht, wie geht das eigentlich? Oder warum schwebt der „Bernoulli Ball“ wie von Zauberhand gehalten in der Luft?

Unterstützung von Kollegen & Sponsoren

Neben dem Unterstützerverein und unzähligen Sponsoren hat Maria Schmid drei Wegbegleiter in ihrem Museum. Das sind Prof. Franz Klauser (Astronomie „Abenteuer Weltall“), Prof. Renate Langsam (Robotix4me „Steuern und Programmieren“) und Prof. Andrea Zögernitz (Activ Camp Purgstall „Science Fun & Sport“).

Mit ihnen zusammen verfolgt sie das ehrgeizige Ziel: „Unser Projekt beschäftigt sich mit dem ,Abenteuer Wissen‘ und ist als Hands-On-Science-Center für alle Altersklassen geeignet. Das Konzept Ausstellung versucht, den Besuchern durch eigenständiges und spielerisches Experimentieren naturwissenschaftliche und technische Zusammenhänge nahe zu bringen!“

Foto: zVg

Wie ernst das die redselige Museumsbetreiberin meint, unterstreicht schon das große Tor zum Museums-Hof. Dieses hat die 8B-Klasse des BORG Scheibbs unter der Leitung von Mag. Johann Schrottmaier mit optischen Täuschungen gestaltet.

Was Maria Schmid nicht zuletzt wichtig ist: „Ich will Physik mit Humor vermitteln. Das fördert das Interesse für Naturwissenschaften!“

Das KURIOSEUM Purgstall (Feichsenstraße 11, direkt gegenüber der Volksbank) ist jedenfalls eine klare Empfehlung für einen lehrreich-unterhaltsamen Ausflug. Es ist jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Darüber hinaus können Gruppen – Schulklassen, Vereine, Freunde etc. – gegen Voranmeldung Führungen buchen.