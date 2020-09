Unsere geschulten Modeberaterinnen und Modeberater freuen sich darauf, Ihnen typgerechte und trendige Outfits zu präsentieren, in denen Sie perfekt gestylt durch die kommende kalte Jahreszeit kommen.

Kommen Sie zum Heimvorteil am 19.9.2020 nach St. Valentin, feiern Sie mit uns unser 20-jähriges Jubiläum dort und lassen Sie sich von uns überzeugen.

Als besonderes Kennenlernangebot gibt es bis 10.10.2020 einen Sofortrabatt von -25% auf Ihr neues Lieblingsteil der Trend-Marke # ONE MORE STORY. Diese Marke hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mode nicht nur fashionable, sondern auch tragbar, nicht nur highend, sondern auch greifbar zu machen.

Der Name # ONE MORE STORY steht für: neu, dynamisch, emotional, modisch, mutig und verspielt. Der Anspruch ist ganz klar: aus modischen Frauen noch modischere zu machen und schüchterne Frauen zu ermutigen, noch etwas mehr aus ihrem Typ zu machen. Und das Beste daran ist: dieses Angebot gibt es mit dem Code OMS25 auch im neuen Onlineshop unter www.kutsam.at - und viele andere Ideen für einen modischen Herbst finden Sie dort auch.