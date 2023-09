Lauftipps von Walter Kloimwieder

Welche gesundheitlichen Aspekte hat das Laufen?

Das Laufen hält ja bekanntlich nicht nur fit, es hilft auch nach einem stressigen Tag wieder das „Gleichgewicht“ zu finden. Ich persönlich laufe und mache Ausdauersport bereits seit 40 Jahren und könnte es mir nicht mehr ohne vorstellen, da es mich einfach gesund und ausgeglichen hält.

Was soll man im Herbst beim Laufen beachten?

Wichtig ist natürlich, dass man sich je nach Wetterbedingungen richtig kleidet, funktionell und im „Schichtprinzip“, um etwas abzulegen, wenn’s zu warm wird. Auch auf wasserdichte Schuhe sollte man nicht vergessen, und ganz wichtig: In der Dämmerung eine Stirnlampe verwenden. Dies erhöht nicht nur die Sicherheit des Läufers, sondern es macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn es heller ist, und ermöglicht es, auch abseits der befahrenen Straßen zu laufen. Sicher spielt die Motivation bei feucht-nassem, windigem Wetter eine große Rolle: Hier hilft mir der Gedanke an danach, an das gute Gefühl, das ich nach dem Laufen habe.

Gibt es Tipps für Anfänger?

Laufen ist ja grundsätzlich, wenn man gesund ist, eine Sportart, die von jedem und jeder ausgeführt werden kann. Wichtig ist nur, dass man vernünftig beginnt: Komplette Neuanfänger oder auch welche, die zum Beispiel von einer Verletzung zurückkommen, sollten mit abwechselnd Gehen und Laufen starten. Zu Beginn sollten die Gehphasen noch länger sein, die dann von Woche zu Woche verkürzt werden. Bald wird man merken, dass man vielleicht sogar schon 30 min durchlaufen kann. Fehlen darf aber auch nicht etwas Dehnungs- und Kräftigungstraining - am besten direkt in der Natur machen!