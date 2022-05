Lagerhaus Amstetten Lagerhaus ist klimapositiv!

Lesezeit: 2 Min

Stefan Dirnberger von der RUG Raiffeisen Umweltgesellschaft m.b.H. überreichte der stv. Geschäftsführerin und Spartenleiterin Energie des Lagerhauses Amstetten, Helga Fogel, und Lagerhaus-Geschäftsführer Direktor Gerhard Kamleithner die Urkunde (von links). Foto: Lagerhaus Amstetten

D as Lagerhaus Amstetten hat in den letzten Jahren kontinuierlich die Treibhausgas-Emissionen der eigenen Betriebsprozesse gesenkt, durch die beispielsweise überwiegende Umstellung auf Elektro Mobilität und Erweiterung der PV-Anlagen und Unterstützung von Klimaschutzprojekten und so die CO2-Positivität erreicht. Somit leistet das Lagerhaus einen großen Beitrag für das Klima.