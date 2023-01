Land der 1.000 Seen

Aufgrund der Direktverbindung (Wien - Kittilä) via Charterflug erreichen wir Kittilä nach nur knapp 3 Stunden Flugzeit. Unser Hotel ist nur 15 Minuten vom Flughafen entfernt, welches direkt im Wintersportort Levi liegt.

Da bereits die Nebensaison begonnen hat (Februar, Anm.d.Red.), ist es trotz der vielen Unterkünfte angenehm ruhig. Die Skigebiete sind modern und zu unserem Erstaunen fast menschenleer. Ein Traum für jeden Skifahrer und Snowboarder! Unser Hauptaugenmerk für heute Abend: die Suche nach Polarlichtern. Die Chancen stehen 50/50. Zu späterer Stunde haben wir tatsächlich Glück und können dieses einmalige Naturspektakel zum ersten (aber nicht einzigen Mal) auf unserer Reise mit eigenen Augen sehen.

Tag 2

Heute steht unser erstes Abenteuer am Programm! Mit dem Schneemobil geht es durch die wilde und unberührte Natur Lapplands. Nach 15 Kilometern quer durch Wälder, vorbei an gefrorenen Seen und endlosen Weiten halten wir bei einer Rentierfarm. Nach einer kurzen Stärkung und einer Streicheleinheit für die Rentiere können sich Fahrer und Beifahrer am Steuer abwechseln. Bei der Rückfahrt kreuzen Rentiere unseren Weg. Die Fahrt mit einem Schneemobil ist ein Abenteuer für sich und macht richtig Spaß! Für extra Wärme während der Fahrt sorgen Overall, Boots und Handschuhe, welche vom Anbieter zur Verfügung gestellt werden.

Tag 3

Heute ist der perfekte Tag für eine erneute Tour mit dem Schneemobil, dieses Mal mieten wir dieses für den ganzen Tag. Individuell und nur mit einer Streckenkarte ausgerüstet, fahren wir knapp 150 Kilometer quer durch die schöne Gegend rund um Levi, bis zum Berggipfel hoch und wieder zurück. Ein perfekter Sonnenaufgang, glitzernder Schnee und unberührte Landschaft lassen die Zeit im Nu verfliegen. Wieder sehen wir ein Rentier am Wegesrand, welches sich durch uns nicht stören lässt.

Tag 4

Der Tag startet heute etwas bewölkt und mit leichtem Schneefall, ideal um die Gegend rund um Levi zu erkunden. Egal ob mit Schneeschuhen, als Langläufer, oder ein gemütlicher Spaziergang – hier in Levi ist vieles möglich. Mit der Gondel geht es zum Panorama Hotel, wo man einen genialen Ausblick auf Levi genießen kann und auch etwas über die Samen (indigenes Volk im Norden Fennoskandinaviens) erfährt.

Da heute die Chancen auf Polarlichter besonders hoch (Stufe 5) sind, geht es am Abend auf Polarlichtsafari. Schon auf dem Weg zu unserem Schneemobilanbieter tanzen die ersten Polarlichter über unseren Köpfen. Auf der Fahrt zu unserer Blockhütte – wo wir eine kleine Pause einlegen –zeigen sich schon wunderschöne Lichtformationen. Bei der Rückfahrt werden die Polarlichter immer größer, stärker und bizarrer. Mystisch zeigen sie sich, verändern sich immer wieder – einfach nur unbeschreiblich! Dieses Schauspiel – man muss es einfach erlebt haben! Lt. Erzählungen sind die Sichtungen heute so gut wie schon lange nicht mehr. Dieser Abend war definitiv eines der Highlights unserer Finnland-Reise!

Tag 5

Bei Tagesanbruch Richtung Rovaniemi (Hauptstadt von Lappland) zum Weihnachtsmann. Die ca. 2,5-stündige Fahrt ist angenehm ruhig. Finnland ist sehr dünn besiedelt, dementsprechend ist wenig Verkehr auf den Straßen. Die aufgehende Sonne an diesem wolkenlosen, kalten Tag (- 18 Grad) begleitet uns auf der Fahrt. Der Himmel zeigt uns seine schönsten Rottöne, ein Erlebnis für sich!

In Rovaniemi kann man den Weihnachtsmann tagtäglich antreffen und auch den magischen Polarkreis in Finnland überqueren. Hier abgeschickte Post erhält den begehrten Polarkreisstempel. Den restlichen Tag verbringen wir noch mit Freunden und besuchen gemeinsam das Eis-iglu. Die Skulpturen aus Eis und Schnee und das angrenzende Eishotel sind definitiv einen Besuch wert – inklusive einem Drink an der Eisbar.

Tag 6

Unser Tag beginnt heute mit einer Rentierschlittenfahrt. Gemächlich startet unser Rentier und zieht uns durch die verschneiten Wälder Lapplands. Die Rentiere hören allerdings gut auf ihre Kommandos und können durchaus auch schnell laufen. Dieser Ausflug eignet sich perfekt, um die schöne Natur Lapplands zu genießen. Nach ca. 2 Kilometern machen wir einen Halt in einer typisch finnischen Kota, wo wir Würstchen über dem Feuer grillen und uns mit Tee aufwärmen. Hier erfahren wir Wissenswertes über die Sami. Danach geht es zurück zur Rentierfarm.

Kurze Zeit später geht es zum Eisangeln. Im See sind bereits kleine Löcher gebohrt und wir können mit kleinen Ruten unser Anglerglück versuchen. Nach einer Weile werden die Füße kalt, wir wärmen uns wieder in einer typischen finnischen Kota bei Pancakes, Würstchen und heißen Getränken. Gemütlich am Feuer sitzen und die Seele baumeln lassen – so stellt man sich Finnland vor!

Tag 7

Unser letzter Tag in Lappland beginnt mit einer Huskysafari. Das Rudel begrüßt uns mit lautem Gebell und kann es kaum erwarten zu starten. Ca. 5 Kilometer dürfen wir jeweils ein Gespann, bestehend aus sechs Huskys durch die Wälder lenken. Die Hunde sind voller Eifer und ziehen uns mit voller Power durch die wunderschöne Landschaft. Kurze Stopps können die Huskys nicht leiden und bellen ohrenbetäubend, sie wollen einfach nur laufen, laufen, laufen. Anschließend genießen die Hunde unsere Streicheleinheiten und kühlen sich im Schnee ab. Die 5 Kilometer sind für die Hunde nicht mal ein Aufwärmtraining. Anschließend sitzen wir wieder in einer gemütlichen Kota.

Die Wartezeit bis zur nächsten Tour verbringen wir noch einmal auf einem Schneemobil. Es geht nochmal auf den Berggipfel von Levi und wir genießen die verschneite und gefrorene Landschaft.

Am Abend beginnt unsere Husky Nachtsafari. Mit nur zwei Gespannen fahren wir knapp 10 Kilometer durch die winterliche und dunkle Ruhe Lapplands. Jeweils 10 Hunde ziehen uns durch die Wälder, gelenkt wird das Gespann von einem erfahrenen Musher und wir können dieses einmalige Erlebnis in vollen Zügen genießen – außer den Hunden und den liebevoll zugeraunten Kommandos des Mushers ist nichts zu hören. Der Musher und seine Tiere sind ein eingespieltes Team und orientieren sich trotz der Dunkelheit perfekt. Defintiv eines der Highlights unserer Reise!

Anschließend dürfen wir die Hunde noch in Ruhe streicheln und erfahren viel über die Huskyzucht, das Leben der Tiere und des Mushers. Die Hunde können bis zu 200 Kilometer pro Tag laufen. Für Rennen werden speziell Alaskan Huskys eingesetzt, da diese die größte Ausdauer besitzen. Deshalb ist unser Gespann auch um einiges schneller als das mit den Malamute.

Diese Hunde sind „show dogs“, wie uns anschließend unser Musher erklärt – etwas gemütlicher und ruhiger, dafür richtige Fellnasen und die Lieblinge der Touristen – die muss man einfach streicheln! Auch hier werden wir nach der Fahrt mit Essen versorgt und genießen die Lagerfeuer- Atmosphäre in der Kota.

Fazit: Finnland ist für Abenteuer–Urlauber, Pauschal- und auch Individualreisende das perfekte Ziel! Wir haben uns aufgrund der möglichen Aktivitäten vor Ort für Ende Jänner/Anfang Februar entschieden. Die Tage sind nicht mehr ganz so kurz, Schnee ist garantiert und man reist in der Nebensaison.