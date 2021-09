Er ist strahlend weiß mit beigem Interieur und hatte beim 5-Jahres-Service nur einen Makel: Rost auf den Bremsscheiben! Der Tesla S des Amstettner Elektrotechnikunternehmers Thomas Landsteiner läuft wie ein Uhrwerk und soll dies – wenn es nach seinem zufriedenen Besitzer geht – noch einige Jahre tun!

„E-Mobilität war schon immer ein Thema, das mich fasziniert hat“, erklärt Landsteiner. „Auch um einen kleinen ökologischen Fußabdruck im Leben hinterlassen zu können.“

Der Tesla S war 2016 der einzige mit einer brauchbaren Reichweite – für den Einsatz in der Firma genauso wie für private Fahrten! Dabei empfand es Thomas Landsteiner wie einen Sprung ins kalte Wasser, den er mit der Unterschrift unter den digitalen Kaufvertrag bei Tesla Motors in Traun machte. „Es gab zum stattlichen Preis nur ein paar Farben und eine überschaubare Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten. Die Idee hatte mich aber überzeugt“, steht er heute mehr denn je hinter seiner Entscheidung.

Es ist fast so wie Autodrom-Fahren

Es ist ein ganz anderes Fahren, das den Amstettner begeistert. Zwar viel vorausschauender als mit einem „Verbrenner“, aber auch mit einem viel höheren Spaßfaktor. „Mein Frau sagt immer, es ist fast so wie Autodrom-Fahren“, lächelt der zweifache Familienvater.

Trotz aller Begeisterung leugnet Landsteiner aber nicht, dass er für die E-Mobilität dazulernen musste. „Im Grunde genommen sind solche Autos nämlich leistungsstarke Computer!“

Als Beispiel nennt er das Aufladen. „Der Akku sollte nie längere Zeit zu 100 Prozent voll sein. Zwei Drittel sind optimal. Alles darüber ist Stress für die Batterie!“

Auch sei es wichtig, die Batterie vor dem Laden aufzuheizen. Das spart an der Ladesäule kostbare Zeit. Wenn man mit dem Navigationssystem fährt, erledigt der Tesla das übrigens selbstständig.

Den größten Lernprozess sieht Thomas Landsteiner bei der Fahrweise. Vor allem mit der Rekuperation (Energierückgewinnung) sollte man seiner Meinung nach umgehen können.

„Wenn man vom Gas geht oder bremst, geht normalerweise ein Teil der Bewegungsenergie eines Fahrzeugs verloren. Durch die Rekuperation wird diese zurückgewonnen. Im Extremfall ist es sogar möglich, das Auto im normalen Straßenverkehr lediglich mit dem Gaspedal zu fahren“, erklärt er den hohen Spaßfaktor an der modernen Mobilität aber auch den Flugrost an seinen Bremsscheiben.

Einen Verzicht auf Komfort, insbesondere Einschränkungen bei der Reichweite sieht Landsteiner keineswegs. „Wenn wir nach Maria Wörth in den Urlaub fahren – das sind etwas mehr als 300 Kilometer – zeigt die Bordelektronik am Ziel meist noch 100 Kilometer!“

Und sollte es einmal weiter gehen, dann weist das „Superhirn“ des Tesla rechtzeitig den Weg zu den nächstgelegenen Superchargern. „In 20 Minuten ist die Batterie dort zu 80 Prozent aufgeladen und wir hatten bequem Zeit für einen guten italienischen Espresso“, sieht er längere Fahrten sehr entspannt.

E-Mobilität auch in der Firma

Seine positiven Erfahrungen aus dem Alltag lässt Thomas Landsteiner zunehmend auch in die Mobilität seiner Firmengruppe einfließen. Stolze 11 Elektroautos stehen dort derzeit im Einsatz. und sobald es die Nutzfahrzeugtechnik erlaubt, soll auch dort elektrifizierte Bewegung ins Spiel kommen.

Obendrein hat Landsteiner ein Dutzend – zum Teil öffentliche Ladestationen errichtet. Am Firmensitz in der Amstettner Kruppstraße befinden sich sogar zwei Schnelllader (á 75 KW).

Detail am Rande: Den sympathischen Firmenchef von über 300 Mitarbeitern sieht man rund um seine Niederlassungen in Amstetten, Ulmerfeld und Aschbach auch oft auf dem Fahrrad. „Die sparsamste Autofahrt ist die, die man verhindert“, lächelt er.